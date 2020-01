Denuncian detrimento patrimonial en Medimás por $635.000 millones

Un informe de la Contraloría advirtió de un detrimento patrimonial en Medimás por más de 635.000 millones de pesos y cuestiona las auditorías de las firmas IQ Consulting y SyC, que de acuerdo con el ente de control no realizaron ningún filtro para aceptación y pago de facturas ocasionando pagos erróneos en la EPS.



Según el organismo de Control, aparece el pago de supuestos servicios médicos a personas fallecidas o no afiliadas a la EPS, heredera del otrora poderoso Grupo Saludcoop, por unos 43.000 millones de pesos.



También hay pagos de más por servicios médicos por $ 21.430 millones y sobrecostos en medicamentes que llegarían a los $ 28.490 millones.



La Contraloría cuestiona asimismo anticipos injustificados a contratistas. Entre ellos, un millonario giro sin justificación aparente a la firma Century Farma. Son 118.000 millones de pesos de los que, dice la Contraloría, "no se observa que sea posible su recuperación".



Medimás también le giró a Esimed (Estudios e Inversiones Médicas S.A.) anticipos por $ 137.786 millones no legalizados.



Sobre lo anterior, Medimás señaló que está haciendo una revisión minuciosa de los 33 hallazgos hechos por el ente de control, a través de un equipo interdisciplinario, con el fin de verificar las posibles inconsistencias y darlas a conocer a la Contraloría General de la República, la misma EPS aportará los elementos para demostrar que no hay daño a los recursos públicos de la salud y adoptará acciones para asegurar que no se presenten hacia futuro.