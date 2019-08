Desde noviembre elevarían aranceles a las confecciones

Los polémicos artículos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que aumentaron los aranceles a las confecciones ya fueron reglamentados por el Gobierno y comenzarán a aplicarse desde noviembre de este año.



Lea: (Sector textil anuncia demandas por 'cartel del trapo')

Así quedó establecido en el Decreto 1419 del 2019, firmado hace unos días por el presidente Iván Duque, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo.



Lea: (Andi radica demanda contra los nuevos aranceles a textiles)



Esta decisión se toma de forma paralela al debate que hay en la Corte Constitucional, donde algunos gremios buscan ‘tumbar’ los artículos 274 y 275 de la ley del PND, al considerar que el Congreso no tenía competencia para elevar dichos impuestos.



Mientras se resuelve esa situación, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior le recomendó al Ejecutivo darle vía libre a la implementación de estos tributos adicionales, que incluyen un arancel de 37,9% a las importaciones de confecciones y un 10% ad valorem, más 3 dólares, por kilogramo bruto.



José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, aseguró: “En el principio de legalidad tenemos que cumplir con la norma, independiente de la posición que se tenga. En tal sentido, cumpliendo con eso, se le da su proceso de implementación”.



Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, dijo: “Teníamos contemplado que el Presidente no tenía más remedio que sancionar la ley, y efectivamente proceder a la reglamentación de los artículos. No obstante, no estamos de acuerdo por el impacto que esos aranceles van a tener en el sector empresarial, en la generación de empleo y la economía”.



En cuanto a la norma, el Ejecutivo hace la salvedad de que las mercancías que hagan parte de estos bienes y provengan de una zona franca o de régimen especial o también tendrán que cancelar los impuestos. En contraste, deja a un lado la aplicación de estas medidas “a las importaciones de países con los cuales Colombia tenga acuerdos internacionales de comercio en vigor”.



Y concluye que su entrada en vigencia no puede darse de forma inmediata, con lo cual la vigencia comenzará en 89 días comunes. Esto quiere decir que los nuevos aranceles quedarían en firme en unos tres meses, es decir, hacia la primera semana de noviembre.



Según el presidente de Fenalco, “el hecho de que haya un plazo para su implementación genera un mensaje en el sentido de que los argumentos jurídicos y económicos de la demanda, que pusimos Analdex y Fenalco, tienen toda la coherencia para que la Corte en su sabiduría procesa a pronunciarse. Confiamos en que el tema avance, a pesar de la reglamentación, y se corrija un error histórico para la generación de empleo, la inversión y la expansión de compañías, que hoy tienen una mezcla sana entre confección local e importada”.



Y agregó que, como la Corte tiene sus tiempos para analizar y fallar, “es probable que se cobre durante un tiempo esos impuestos; aspiramos que dada la importancia y el peso económico y jurídico de la demanda, de pronto se pueda pronunciar dentro del plazo estipulado. Es nuestra esperanza, pero respetamos su fuero”.



Así las cosas, el sector prevé que puede haber un tiempo en el cual haya entrado en vigencia el decreto en mención, pero aún el alto tribunal no se haya pronunciado, lo que generaría, según Fenalco y Analdex, un incremento del 25% en las prendas que se comercialicen en el país, independiente de si se importan fabricadas o si se elaboran en el territorio nacional.



La implementación de esta norma se da en medio de las discusiones que siguen en la Corte Constitucional, por cuenta de varias demandas presentadas contra los artículos del PND que le dieron vía libre a estos aranceles de más. El proceso se encuentra actualmente en análisis y construcción de la ponencia por parte de los magistrados, quienes hace un mes aceptaron el estudio de la demanda interpuesta por ambos gremios.



Javier Díaz, presidente de Analdex, dijo que: “Entendemos que el sector tiene unos problemas de competitividad y que está siendo afectado fundamentalmente por la competencia desleal, el contrabando, la subfacturación y creemos que estas medidas de aranceles no le resuelven esta problemática al sector”.



A pesar de esto, será la Corte la que dirima si tumba o no estos aranceles.



ESTUDIO DE LA DEMANDA



La Corte Constitucional tiene para estudios por lo menos otras tres demandas en contra de estos artículos del Plan de Desarrollo: una radicada por un abogado, otra que presentó el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, y una más que presentó el mismo Gobierno Nacional antes el alto tribunal.



En cualquier caso, los gremios buscan una salida, anticipando una decisión de la Corte a su favor. Por eso, Javier Díaz, presidente de Analdex, aseguró que desde el sector privado están “dispuestos a acompañar al sector y trabajar con las autoridades para controlar la competencia desleal, pero por la vía que es, no por la de los aranceles”.