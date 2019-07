Desempleo, el lunar en el primer año del Gobierno Duque

En menos de 10 días, el presidente Iván Duque completará un año al frente de la Nación y el balance de su primer ‘round’ podría ser definido como agridulce.



El 7 de agosto, el Jefe de Estado hará su propia evaluación frente a todos los colombianos, pero, entre tanto, un paneo de su administración da cuenta de triunfos y logros importantes, pero también de derrotas en temas claves, tanto políticos como económicos.



(No sabemos las causas ni qué hacer para disminuir desempleo: Gobierno).

En principio, sus apuestas por modificar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y de tramitar las reformas anticorrupción quedaron en nada: por un lado, por decisiones de las altas cortes y, por el otro, debido a la baja acogida que le dio el Congreso a dichas iniciativas.



Asimismo, la reforma a la justicia que propuso fue archivada en el Legislativo, donde tendrá que comenzar desde ceros y ahora volverá a tramitarla, en una nueva legislatura y con una nueva ministra.



Por otra parte, en las relaciones internacionales también ha tenido luces y sombras. Sobre esto último, le ha resultado desfavorable el cerco diplomático contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya que sus resultados no se han materializado, y más allá de unas reuniones regionales, mucho no ha cambiado.



Sin embargo, no toda la política internacional se ha concentrado en el país vecino. También están los resultados de su relación con Donald Trump, que ha tenido avances y retrocesos.



(Los logros del gobierno de Iván Duque).



Aunque en su reunión en Washington el estadounidense elogió a Duque, pronto cambió su discurso y acusó a la administración colombiana de no hacer lo suficiente para frenar el cultivo de drogas en el país, amenazando incluso con la descertificación. A pesar de que Colombia ha sido señalada en diversas ocasiones por ser, todavía, un país bastante cerrado al resto del mundo, el Presidente ha realizado hasta el momento más de 17 viajes al exterior. Esto le ha permitido estrechar lazos con otros países de Latinoamérica y Europa, e incluso, desde hoy, Duque inicia su visita de tres días a China, donde busca impulsar temas de comercio y justicia.



AL TABLERO



Pasando al lado económico se mantiene la percepción de aciertos y yerros. Entre los primeros se encuentran la recuperación de sectores claves para el PIB del país, como la construcción, el comercio y la industria.



Asimismo, es de destacar la reactivación de las vías 4G y la consecución de varios cierres financieros, así como los avances en proyectos de infraestructura diferentes a este programa.



También vale la pena señalar el lanzamiento de programas importantes para la recuperación de la construcción, particularmente de vivienda, entre los que están ‘Mi Casa Ya’ y ‘Semillero de Propietarios’, con los cuales buscan que cada vez más personas adquieran una casa o apartamento.



En materia macroeconómica, el trámite de la ley de financiamiento y el Plan de Desarrollo le permitieron al país avanzar en la consecución de recursos claves para apalancar programas sociales y, además, cumplir con las cuentas fiscales.



Las cifras de recaudo le dan la razón: este aumentó 10,3% en el primer semestre y apunta a lograr un récord histórico de casi $160 billones, según el Ejecutivo. Y así, rubros como la inversión extranjera directa y las remesas se consolidan en el país, de tal modo que las cuentas nacionales tengan un respiro.



Sin embargo, temas como el desempleo y la balanza cambiaria son definitivamente los temas que más le quitan el sueño al presidente Duque. Según el Dane, en el último año se han destruido cerca de un millón de puestos de trabajo, aun cuando cada vez son más personas las que no están buscado empleo.



De hecho, el Banco de la República y algunos centros de estudio han concluido que esto se debe a una menor cantidad de plazas creadas, por lo cual se está analizando cómo reactivar la creación de empleos en el país. A continuación, Portafolio presenta un resumen por sectores de los principales logros y desaciertos del presidente Duque.



1 COMERCIO



El comercio se ha movido en medio del optimismo y las expectativas de los empresarios del sector. En julio del 2018, un 32 % de los comerciantes reportaba un aumento de sus ventas y otro 23% señalaba menor volumen facturado. En el mismo mes de 2019, el porcentaje de respuestas favorables se situó en 40% y el de reportes en torno a una disminución estuvo en 20%. Igualmente, la mayoría de los consultados periódicamente por Fenalco, plantea buenas perspectivas para sus negocios en los meses que vienen, aunque en menor proporción frente al año pasado.

2 HACIENDA



La Administración Duque logró sacar adelante la ley de financiamiento, que le permitió cuadrar la caja este año y dejar allanado el camino para lograr las metas de ingresos y gastos del cuatrienio. Esto, incluso, ya se ve reflejado en el aumento de 10% en el recaudo de impuestos registrado en el primer semestre.



Asimismo, el Gobierno terminó de construir su política fiscal con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, que prevé inversiones por más de $1.000 billones, pero también trae soluciones a varios ‘chicharrones’ que heredó del gobierno anterior.

3 INDUSTRIA



Si bien los datos muestran un buen desempeño y se registran indicadores que marchan bien, hay temas que son inquietantes. En mayo, la producción de la industria aumentó 3,2%, mientras que las ventas crecieron 4,7%, respecto a igual mes del año pasado.



Sin embargo, los aspectos que les preocupan a los empresarios son la pérdida de dinamismo de las exportaciones industriales y la menor confianza de los consumidores. Para el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, “ahora, el esfuerzo se debe concentrar en tener cifras que lleguen o superen el 4% de crecimiento”.



4 MINAS Y ENERGÍA



Este sector retomó el rumbo y está en plena reactivación. Tras cinco años de no registrarse entrega de bloques petroleros, al finalizar el año se habrán adjudicado 50 áreas más. En segundo lugar está la aplicación de la política de Transición Energética, con la cual el Gobierno le está abriendo el camino a las fuentes renovables para que ingresen a la matriz de generación. Esta tarea ya la ha adelantado con dos subastas de energía. En el frente minero, el Ejecutivo tiene varios temas pendientes por desarrollar, sin embargo, la tarea de formalización minera ha reportado grandes avances.



5 AGRICULTURA, SALUD Y TIC



En el agro, se puso en marcha la política de ‘Coseche y venda a la fija’, que busca fomentar procesos de producción y comercialización agropecuaria más eficientes y rentables para los productores, generar un suministro estable de materias primas y productos agropecuarios, entre otros.



De otro lado, en la salud, se logró el fortalecimiento de la Supersalud, el control de precios de medicamentos y la implementación del Acuerdo de Punto Final. Y, finalmente, en el sector TIC, el mayor logro fue el trámite y sanción de la ley de modernización del sector, que allana el camino para aumentar la inversión privada.

6 COMERCIO EXTERIOR



El país no ha podido explotar la oportunidad de los acuerdos comerciales. De hecho, el comercio nacional sigue siendo dependiente de los hidrocarburos, y esto se ha visto reflejado en que las mayores o menores ventas de este sector son las que jalonan los resultados de las exportaciones mes a mes. No obstante, cabe destacar el trabajo del Gobierno, desde entidades como ProColombia, que promocionan los sectores no mineroenergéticos para diversificar la canasta exportadora. Asimismo, se destaca la apertura de mercados como Japón para el aguacate hass, por mencionar uno de los más importantes.

7 DESEMPLEO Y REFORMAS A LAS PENSIONES



El desempleo es quizá el renglón que más preocupa al Gobierno y en el que más se ‘raja’ en este primer año. Las cifras se mantienen en dos dígitos y subiendo, por lo cual el Ejecutivo analiza cómo contrarrestar este comportamiento.



En tanto, el Gobierno ha manifestado sus inquietudes sobre la situación actual del sistema de seguridad social en pensiones. Y aunque el diagnóstico está hecho desde hace tiempos, en lo planteado hasta ahora no figuran ajustes estructurales al esquema pensional, sino que se ha planteado un ‘Acuerdo de Protección a la Vejez’, con el que se pretende que más adultos mayores puedan tener algún tipo de apoyo estatal. Por lo pronto, ya sesiona una comisión, que tendrá como tarea plantear recomendaciones sobre los cambios que necesita el sistema.