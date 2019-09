Tres décadas después, el país vuelve a realizar el censo económico

Sin contar con ese 23 por ciento de la producción en Colombia que no está en el radar porque se hace en la informalidad, existen 939.868 empresas plenamente identificadas en el país, ubicadas según su actividad económica, tamaño, ingresos y dinámica en la generación de empleo. Para dar una idea de lo que representa esta cifra, equivaldría a decir que hay 195 empresas por cada 10.000 habitantes.

En el panorama del aparato productivo nacional se destacan cinco sectores en los que está el 73 por ciento de las compañías: el comercio al por mayor y al por menor, que lleva la delantera, con el 26 por ciento; seguido de las que se inscriben en servicios administrativos y de apoyo (15 %); actividades profesionales científicas y técnicas (13 %); industria manufacturera (11 %) y construcción (8 %).



De acuerdo con los registros actuales del Dane, esos mismos cinco sectores concentran el 67 por ciento del empleo total.



Esta es solo una parte del retrato actual de la actividad productiva de las empresas, antes de la realización del nuevo censo económico, estudio que no se hacía desde hace 30 años.



Si bien la investigación se hará en el 2021, el cronograma incluye tareas en este y en el próximo año, que demandarán recursos por 374.000 millones de pesos. De hecho, durante esta semana concluyó la consulta previa que hizo el Dane a la ciudadanía, para que alzaran su voz y aportaran ideas en pos de construir el camino hacia una investigación que de verdad le sirva al país.



En general, el censo económico tiene múltiples ventajas. El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, destaca “el hecho de cubrir el sector informal. Todos los datos en materia de demografía empresarial que se tienen ahora son los correspondientes al sector formal de la economía, lo cual le impide al Dane mirar qué está pasando con una gran porción de las actividades económicas”.



Inclusive, en la información más reciente disponible, basada en el capítulo de micronegocios de la Encuesta Integrada de Hogares, se ve con claridad la escasa formalidad empresarial. “El 74,6 por ciento de los micronegocios no están registrados; el 87,1 por ciento son por cuenta propia, mientras que solo el 12,9 por ciento son generadores de empleo”.



Desde esa perspectiva, el censo económico se ocupará de estudiar empresas, establecimientos, unidades auxiliares, unidades móviles y hogares con actividad económica, según la propuesta del Dane.



“El censo económico permitirá conocer las características de las unidades económicas formales e informales, con el fin de facilitar y orientar el diseño de políticas públicas para el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales del país”, según proyecta la entidad de las estadísticas.



LA COBERTURA



Hasta el momento, el estudio prevé un cubrimiento en las cabeceras municipales, centros poblados y corredores económicos del sector rural de los municipios.

Esto permitirá identificar con más nitidez el qué, cómo y cuánto se produce a nivel nacional, departamental y municipal.



Entre tanto, por sectores de la economía, el censo tendrá un amplio alcance, pues con excepción de la rama de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que ya fue objeto de estudio en el censo agropecuario, se tomará la temperatura al acontecer productivo de las empresas que prestan servicios de apoyo a la labor agropecuaria y minera; a la industria; al comercio; a los servicios; al transporte y a la construcción.



Entre las que se excluyen, además del agro, también están las actividades de los hogares en calidad de empleadores (empleo doméstico), “por considerar que la unidad de observación de estas actividades corresponde al hogar”, indicó Oviedo.



MÁS DE LA FOTO ACTUAL



Las estadísticas del sector empresarial parten de la existencia de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. En general, aunque las pequeñas son abundantes en número, el peso de la producción y del empleo está en las de mayor tamaño (más de 200 empleados).



Claro está, las cifras son distintas según los sectores en los que se inscriben las compañías. Por ejemplo, en comercio, en el que está el grueso de las unidades productivas (hay 245.841), el 78,8 por ciento son micro y pequeñas empresas (18,5 % y 60,3 %, respectivamente), pero el 4,1 por ciento de las grandes concentran el 48,6 por ciento de ventas del sector y el 50,1 por ciento del empleo.



GRANDES, CON MÁS PRODUCCIÓN



En el segmento de manufactura, donde hay 103.224 unidades, sucede algo similar: la mayor parte son pequeñas (48,2 %), y su producción solo alcanza el 11,4 por ciento; mientras que las grandes empresas, que representan el 9,7 por ciento, soportan el 61,9 por ciento de lo que se produce y aportan el 54,8 por ciento del empleo.



Un caso singular está en el área de servicios, en la que hay un mayor volumen de empresas grandes (29,3 %), las cuales, al igual que en los demás sectores, son las que ponen el dinamismo a la producción pues promueven 78,2 por ciento de los ingresos y cubren el 86,5 por ciento del empleo. Las microempresas en este renglón de la economía equivalen al 8,4 por ciento del total y su contribución a los ingresos del sector es inferior al 1 por ciento.



Con el censo económico también se consolidará una información que hasta ahora reposa en las cámaras de comercio sobre la actividad productiva formal, y es el número de nacimientos empresariales según la rama económica.



De los datos que hoy se tienen se desprende que, “en los mismos cinco sectores en donde se concentra una mayor cantidad de empresas y empleo, se siguen creando las compañías nuevas”. De 160.178 nuevas, 72,2 por ciento estuvieron en estos cinco sectores.



CUATRO PREGUNTAS A: JUAN DANIEL OVIEDO, DIRECTOR DEL DANE



¿Por qué es tan importante realizar un censo económico?



​Porque permite establecer un marco geoestadístico general actualizado de todas las unidades productoras de los sectores económicos. Además, renueva y completa la información del directorio empresarial, en especial de las micro y pequeñas unidades económicas de las cuales se tiene poca información a partir de registros administrativos.



¿Y las encuestas no son suficientes?



Tenemos encuestas específicas por sector y registros administrativos, pero representan limitaciones para el análisis del universo total productivo.



Por qué no se había hecho?



El país demoró tanto tiempo sin hacer un censo económico por falta de marco jurídico. Así mismo, solo los recientes desarrollos tecnológicos han posibilitado el análisis de grandes volúmenes de información en tiempo real, lo cual ha incrementado la demanda de datos detallados y oportunos.



Tras realizar este censo, ¿con qué frecuencia debe repetirse?



Las normas internacionales recomiendan llevar a cabo censos económicos con intervalos regulares de tiempo (5 años) con el fin de compilar estadísticas económicas básicas.



Martha Morales Manchego

Economía y Negocios

marmor@eltiempo.com