Dineros de Isagen se podrán usar en la compra de activos

Aunque en su momento desató polémica entre detractores y partidarios, en 2016 el Gobierno Nacional logró concretar la venta de Isagen, de los cuales sus recursos fueron pensados para destinarse casi que de manera ‘sagrada’ a la financiación de proyectos de infraestructura, dineros que a la fecha no solo se destinarán para ello.



Para dicho fin, durante el gobierno anterior se planteó la creación de la figura del Fondo Nacional de la Infraestructura (Fondes), para invertir recursos de la venta de Isagen en infraestructura.



Sin embargo, a través de las leyes del Presupuesto del 2019 y el Plan Nacional de Desarrollo, esta figura fue modificada con el fin de que también pudiera destinar recursos para la inversión de capital social de empresas de servicios públicos mixtas u oficiales. Es decir, que mediante esta se podrán comprar activos del Estado en los renglones en mención.



Es preciso decir que, lo anterior ha abierto interrogantes entre expertos, teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda ha dicho que este año esperarían recibir un poco más de $6 billones mediante la enajenación de activos.



Así las cosas, en días pasados, específicamente el 25 de febrero, el Ministerio de Hacienda aprobó el decreto 277 mediante el cual se dejan en firme las modificaciones al Fondes ya citadas, dándole de esta manera vida a su funcionamiento y uso de recursos.



De acuerdo con Clemente del Valle, expresidente de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), “anteriormente lo que había era la Cuenta Especial Fondes donde se colocó parte de la plata de la venta de Isagen. Este decreto es el primer paso para que el Fondes tenga un patrimonio autónomo, le da más margen de acciones, activos e inversión de capital”.



En línea con lo dicho por el exdirectivo, cabe mencionar que la cuenta especial en mención, administrada por el Tesoro Nacional, según información de Minhacienda cuenta con recursos (de la venta de Isagen) por un valor aproximado de $5,16 billones, los cuales se trasladarán al Fondes para la conformación de su patrimonio inicial.



Según explicó Luis Eduardo Arango, exdirector de Crédito Público, el Fondes tenía un particularidad cuando se creó, “había un compromiso que era no gastarse la plata de la privatización de Isagen en los gastos del Gobierno (...) o sea cuando se vendió Isagen no entró como un ingreso del Gobierno Central, entonces no tocó el déficit, lo que pasó fue que se cambió un activo por otro”.



Ahora, con el decreto aprobado, para Arango hay dos cosas que llaman la atención. La primera de estas se encuentra relacionado a uno de los artículos del documento que dice que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) podrá aprobar la afectación presupuestal del Fondes.



Textualmente, el documento dice que “el monto de los recursos del Fondes que vayan a ser incorporados en el Presupuesto General de la Nación en cada vigencia fiscal, será determinado previamente por el Consejo Superior de Política Fiscal - Confis”.



Para Arango, ese artículo es interesante porque si mañana, por ejemplo, tienen un déficit y necesitan un ingreso del Gobierno Central, para cumplir con la regla fiscal, ellos podrían ir al Confis y decirle agreguen esos recursos al presupuesto del Gobierno Central, lo cual inmediatamente entraría como un ingreso en las cuentas.



El segundo aspecto que menciona es la posibilidad de que el Fondes pueda ser usado para adquirir participaciones del Estado, lo cual podría ser una opción del Gobierno para mejorar la caja.



Es decir, por ejemplo, si se lo solicita al Fondes que le compre al Estado la participación que este tenga en una empresa de servicios públicos, “el efectivo sale del fondo y entraría al Gobierno Central como un ingreso. Al final del día, la plata no está saliendo del Gobierno Central por ninguna parte, es como cambiar de un bolsillo para otro pero sería la manera de gastarse de alguna manera la plata que tienen en el Fondes”, dijo el experto.



Aunque dicha movida no está mal, lo anterior estaría dejando en evidencia que la Regla Fiscal “está obligando nuevamente a hacer una cantidad de movimientos de este tipo. Si no existiera la regla, yo creería que todo este tipo de acciones fiscales como el pago de sentencias con TES, por ejemplo, no se harían”, agregó Arango.



Además dijo que, hacer la venta de activos al Fondes le evitaría al Gobierno el desgaste político que conlleva realizar las privatizaciones de empresas donde tiene participaciones y también le sería más fácil acceder a recursos, pues el fondo ya tendría dineros para invertir en dichas acciones.



Por su parte, el expresidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, aseguró que lo clave es que la compra de activos por parte del Fondes se realice bajo criterios técnicos para que no termine afectando la caja del fondo.



Así mismo, dijo que el proceso de adquisición debe ser transparente y que “ojalá un porcentaje grande de los recursos no sean para comprar empresas de servicios públicos ya antiguas, sino para invertir en nuevos proyectos de infraestructura que puedan generar mayores rentabilidades”.



Así mismo, agregó que mientras se definen el Consejo de Administración del Fondes es importante que el Minhacienda defina con criterios independientes en qué activos invertir y en qué otros no.



