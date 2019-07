Reforma pensional y anticorrupción, los temas centrales de Duque

El presidente de la República Iván Duque Márquez enumeró lo que serán los pilares de su Gobierno durante esta segunda legislatura en el discurso de instalación de las sesiones ordinarias del congreso de la República este sábado 20 de julio.



El mandatario le pidió al legislativo trabajar conjuntamente en la generación de un marco de protección a la vejez colombiana (reforma pensional), imponer la cadena perpetua a violadores y abusadores de niños, avanzar en los proyectos anticorrupción, debatir el futuro del mercado de capitales y del crecimiento limpio, aprobar importantes acuerdos de doble tributación y discutir asuntos de prioridad nacional como la consulta previa, una justicia cercana al ciudadano, la lucha contra la extracción ilícita de minerales.



Así como la reforma a las corporaciones autónomas regionales, el futuro de las regalías y el fortalecimiento de la extradición.



Al hacer un balance de su gestión al cumplirse casi un año de su posesión, el mandatario de los colombianos aseguró que su administración sigue basada en tres pilares fundamentales: la equidad, la legalidad y el emprendimiento.



EMPRENDIMIENTO



El presidente Duque Márquez aseguró que su gobierno avanza en la agenda fijada de reactivación económica mediante la modernización del sistema tributario, la promoción del desarrollo empresarial, la simplificación de trámites y el alivio de la carga tributaria a los generadores de empleo.



"Con la Ley de Financiamiento, aprobada por este Congreso, redujimos la carga de impuestos que estaba asfixiando a las empresas. También se generaron incentivos en sectores claves como el de las industrias creativas, la agroindustria, el turismo y las inversiones estratégicas. Creamos además un Régimen Simple de Tributación para facilitar el pago de impuestos que ayuda a la formalización de las empresas y alivia la carga tributaria a los emprendedores", aseguró el presidente de los colombianos.



Destacó que con el programa 'Estado Simple, Colombia Ágil' se ha liberado a la economía de trámites innecesarios. Explicó que se han eliminado, reducido, racionalizado y digitalizado unos 1.100 trámites. Indicó que para el 2019 se acordó el aumento del salario mínimo real más alto en los últimos 25 años.



"Le dimos a la economía el empujón que necesitaba y las cifras nos están dando la razón. Estamos creciendo, en medio de un difícil entorno internacional y seguiremos creciendo...", prosiguió Duque Márquez.



Enumeró como otro de sus logros el crecimiento de la Inversión Extranjera Directa en Colombia en un 68 por ciento el primer trimestre del año. Puntualizó que también crece la confianza internacional internacional en el país cuando en enero pasado Colombia emitió nuevos bonos por 2.000 millones de dólares en el mercado internacional con la demanda más alta registrada.



Recalcó que el recaudo neto creció en 11 billones de pesos como resultado de la expedición de la Ley de financiamiento.



También mencionó el crecimiento de la manufactura en 2,9 por ciento en el primer trimestre de este año y subrayó que el déficit fiscal llegará este año al 2,4 por ciento y por primera vez en ocho años se tendrá un superávit primario.



Respecto al campo, mencionó que además de estímulos tributarios se puso en marcha el programa 'Coseche y Venda a la Fija' que hoy tiene unos 8.000 beneficiarios que ya no necesitan intermediarios para la venta de sus productos.



"Gracias a la diplomacia sanitaria estamos logrando que productos no tradicionales del agro colombiano sean admitidos en mercados internacionales. Carne bovina y aguacate hass están llegando a otras latitudes, piña al mercado de Perú, guanábana a Guatemala y arroz blanco al Ecuador, entre otros ejemplos", indicó Duque.



Ratificó su compromiso con las industrias creativas. Señaló que se inauguró en Barranquilla una sede del Sena para actividades naranja como el cine, la animación digital y la danza. Mientras que 21 agencias del Estado han destinado más de 800.000 millones de pesos en planes de acción, fondos, formación e impulsos para las industrias creativas.



"Nos la jugamos además por la innovación", afirmó el presidente de los colombianos. "Por eso inauguramos en Medellín en asociación con el Foro Económico Mundial el primer Centro de la Cuarta Revolución Industrial de América Latina en un país hispanohablante y el quinto en el mundo".



Así mismo, apuntó que se lanzó el programa de 'Fábricas de Productividad' de la mano de las Cámaras de Comercio del país que ayudan a cientos de empresas colombianas a aumentar su productividad.



Respecto al empleo, que ha aumentado en el país, insistió que su gobierno sigue trabajando trabajando para crear las condiciones que permitan a las empresas multiplicar la creación de puestos de trabajo estables y formales. "Convocamos a los empresarios y a todo el sector productivo para que de manera conjunta eliminemos las barreras que hoy impiden que muchos colombianos tengan trabajo", agregó Duque.



También mencionó el avance en la política del catastro multipropósito y lo definió como un paso trascendental en la legalidad frente al uso de la tierra. "Vamos a aumentar de menos del 5 por ciento de la actualización catastral del país al 60 por ciento en los próximos tres años. Haremos énfasis en los municipios más agobiados por la violencia y por la pobreza", enfatizó el primer mandatario.



EQUIDAD



Duque aseguró que su mandato también está cumpliendo en crear un país más equitativo. "Por equidad entendemos el cierre de brechas entre ricos y pobres y la generación de oportunidades para todos", Duque.



Afirmó que se aprobó el presupuesto más alto para la educación en Colombia y que el programa 'Generación E' está abriendo las puertas de las aulas universitarias a muchos jóvenes para que cumplan sus sueños de estudiar. Ya son 47.000 jóvenes en condición de vulnerabilidad económica, provenientes de 992 municipios, que están llegando gratuitamente a la educación superior.



Destacó que durante el primer año de su gobierno aumentaron en 45 por ciento los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para llegar a 5,6 millones de niños este año.



Así mismo, puntualizó que se aprobó la ley que castiga los abusos de las EPS y que le da dientes a la Superintendencia de Salud para sancionar a aquellas que prestan un mal servicio.



En cuanto a vivienda, sostuvo que más de 54.000 familias se han beneficiado de los subsidios del programa 'Mi Casa Ya' para tener casa propia y que más de 140.000 hogares ya están inscritos en el programa 'Semillero de Propietarios' para que dejen atrás el arriendo y, con el apoyo del Estado y su propia disciplina de ahorro, se conviertan en propietarios.



Dentro de los programas de conectividad, añadió que con la nueva ley de modernización de las TIC se llegará a una cobertura de banda ancha al 70 por ciento de la sociedad colombiana para el año 2022.



Duque afirmó que "durante este primer año de Gobierno, 16.000 familias recibieron energía a través del Plan Nacional de Electrificación Rural, que incluye paneles solares familiares y la meta es llegar a 100.000 nuevos usuarios".



El primer mandatario de los colombianos destacó que hay una "revolución energética" en materia de energías renovables, "con la subasta de cargo por confiabilidad aseguramos 1.398 Megavatios de capacidad instalada, 28 veces más que lo que recibimos. En abril pasado inauguramos en El Paso, Cesar, la planta de energía renovable más grande del país, capaz de generar más de 86 Megavatios".



El Presidente enfatizó que durante su primer año de administración se lanzó la primera estrategia de Economía Circular en América Latina para poder ejecutar la política de conservar produciendo y producir conservando.



Duque, de la misma manera, valoró la sanción de la ley 1968 que prohíbe el uso del asbesto a nivel nacional a partir del año 2021.



En cuanto a infraestructura, Duque indicó que en estos 11 meses y medio de mandato, se destrabaron y reactivaron 21 proyectos viales estratégicos de los 29 que recibieron paralizados por marañas jurídicas.



Así mismo, se fortaleció el sistema de regalías con la aprobación del Presupuesto Bienal de Regalías con un crecimiento del 67 por ciento. "Con el trabajo en equipo entre el gobierno Nacional, alcaldes, gobernadores y el Congreso, desde el 7 de agosto, hemos logrado aprobar más de 2.280 proyectos por cerca de 7 billones de pesos", enunció.



Destacó la creación del ministerio del Deporte, que no sólo fortalecerá la alta competencia sino también hará del deporte un vehículo de promoción del talento para poder enfrentar muchos riesgos que se ciernen sobre nuestra juventud.



LUCHA CONTRA LOS CULTIVOS ILÍCITOS



En la lucha contra los cultivo ilícitos, Duque insistió en que durante su primer año de gobierno el área de cultivos ilícitos frenó su crecimiento exponencial y se erradicaron y sustituyeron más de 80.000 hectáreas.



"Acatamos la decisión de la honorable Corte Constitucional de aclarar las condiciones para la aspersión aérea de esos cultivos. Agradecemos la posibilidad de contar con una potente herramienta en este esfuerzo contra el narcotráfico y cumpliremos con los requisitos ambientales y sociales necesarios. Mantendremos la combinación de las distintas herramientas que hoy empleamos en la lucha antidrogas", mantuvo el presidente colombiano.



Así mismo, ratificó su compromiso con la persecución de los jibaros y por esto, aclaró, se siguen aplicando, al amparo del Código de Policía y con respeto por las decisiones judiciales, "el decreto que firmamos para combatir el microtráfico especialmente en espacios públicos, entornos escolares, parques y calles". Anotó que la Policía ha intervenido más de 42.000 entornos educativos y más de 34.000 parques.



En cuanto a la protección y defensa de los niños insistió que para ello impulsará la propuesta de cadena perpetua para los agresores y abusadores de los más vulnerables de la sociedad. "Este es un debate que debemos dar en el marco de la democracia y donde el Congreso será protagonista", teniendo como guía el "artículo 44 de la Constitución Política de Colombia en el cual los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás".



CONTRA LA CORRUPCIÓN



El presidente de los colombianos le pidió al congreso de la República su compromiso para derrotar la corrupción y para esto se radicará ante el legislativo un nuevo proyecto anticorrupción, concertado con la Fiscalía General de la Nación y las distintas fuerzas políticas.



"Ya son realidad varias medidas efectivas de transparencia como el decreto de “pliegos tipo” para el sector de infraestructura y la ley de rendición de cuentas para congresistas y servidores públicos. También firmamos la directiva presidencial para que los altos funcionarios del Gobierno publiquen sus declaraciones de renta y así estemos disponibles para el escrutinio ciudadano", mencionó el presidente en el salón elíptico del congreso de la República.