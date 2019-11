‘El diálogo social es el cortafuegos más poderoso’

La ceremonia de entrega de los ‘Premios Portafolio 25 Años’ sirvió de escenario para plantear salidas a la situación actual del país.



Tanto el presidente de la República, Iván Duque Márquez, a través de un videomensaje, como el director de este diario, Francisco Miranda Hamburger, se refirieron a la situación que vive el país, reflejada en las multitudinarias protestas ciudadanas.



Duque indicó “Espero que a esta conversación nacional que estamos llevando a cabo se sumen los periodistas, los medios de comunicación, los empresarios y en general el sector privado, en quienes sé que hay las mejores voluntades y propuestas para construir la mejor Colombia del futuro”.



Por su parte, Miranda hizo un reconocimiento a la transformación del país durante los 25 años de historia de los Premios Portafolio, y pidió no olvidar cómo los valores del emprendimiento, el trabajo duro, la disciplina y la innovación contribuyen a un mejor país, a una sociedad más próspera y más lista a adoptar cambios dentro de la democracia. “Colombia se transformó de la mano de su sector empresarial y del trabajo y estudio duro de millones de colombianos que aprovecharon las oportunidades que una economía estable les generó. Asimismo, de la mano de un Estado capaz de tomar decisiones técnicas, evitar caer en el populismo, desarrollar una tecnocracia independiente y apostarle a unas políticas públicas orientadas a la reducción de la pobreza y al crecimiento económico”.



Sin embargo, señaló que esa transformación fue incompleta, desequilibrada e insuficiente. “Hace pocos días estalló en el país una oleada de protestas y marchas que evidencian una sensación de rechazo y un deseo de cambio”.



Agregó que, si bien el pesimismo no nació ayer, ni es exclusivo de este gobierno, y las motivaciones de los manifestantes conforman una amplia y variopinta gama, existe el fermento común de la desigualdad y esa sensación, dentro de los jóvenes, de que la cancha está desequilibrada en su contra”.



Miranda dijo que en los aciertos y en las falencias de ese cambio reciente de la sociedad están las semillas para abordar los ajustes y las reformas. “Aciertos como la confianza en el sector privado y empresarial como motor de la economía y generador de riqueza, mientras otros países optaban por otros modelos económicos.



Falencias como la persistente inequidad en el sistema de pensiones, el de salud, la administración de justicia y entre las distintas regiones y entre hombres y mujeres. Falencias como la incapacidad de poder enfrentar de una manera creíble y contundente a la corrupción. Falencias como el regreso al desempleo de dos dígitos que golpea duramente a jóvenes y a mujeres en el más colosal desperdicio de talento de nuestra economía.



El director de Portafolio invitó a “no caer en triunfalismos. Podemos reconocer la senda positiva de la economía sin desconocer los riesgos fiscales y de empleo que enfrentamos. Podemos aceptar que el crecimiento de hoy es insuficiente y lejos de nuestro potencial y buscar canalizar las rabias y las frustraciones. Podemos apoyar la urgencia de reformas, tributarias y socioeconómicas que ya transitan en el Congreso, y advertir una alerta sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas a partir del año entrante. Podemos promover incentivos y estímulos fiscales para crecer al mismo tiempo que señalamos la necesidad de compensar el recaudo”.



Indicó que el país no puede olvidar de dónde viene”porque corremos el alto riesgo de darle la espalda a años de dinamismo económico por dejarnos llevar por la polarización”.