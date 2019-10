Disfraces: negocio en Colombia es de $50.000 millones

A cada quien le llega su ‘agosto’ y para la industria de disfraces en el país sin duda octubre, e incluso septiembre, son los meses más esperados por ellos para comercializar en grandes cantidades sus productos.



Más allá de una tradición para vestirse de su personaje favorito o pedir dulces, el Día de las Brujas o Halloween es un negocio que mueve cada año entre $40.000 millones y $50.000 millones por ventas al consumidor final, siendo el décimo mes el gran propulsor del sector, según Daniel Toledo, gerente de Fantastic Night, firma colombiana con más de 30 años en el mercado.



El directivo, que comentó que confeccionan cada año 200.000 disfraces, resaltó que el 90% del segmento para el que más venden son niños, incluidos los bebés, y el porcentaje restante es para adultos. Estos últimos, asegura, han dejado de comprar probablemente por restricciones económicas.



Para el experto, los disfraces que vienen con buen ritmo son los de licencias relacionadas a los videojuegos y aseguró que tienen más de 220 referencias en el mercado y que en promedio se encuentran atuendos entre $80.000 y $100.000.



Para Camilo Echeverry, líder de e-commerce de Cachivaches, este mercado se viene dinamizando en el país y resaltó que actualmente cuentan con más de 400 referencias con múltiples tallas. Entre estas, dijo que son distribuidores oficiales de la franquicia de Disney y Marvel.



Echeverry comentó que para este año tienen los disfraces de Avengers End Game y los de la película Frozen 2, que aunque sale en noviembre, al tener la licencia, cuentan ya con los disfraces en sus tiendas.



Sobre el ticket promedio, el directivo de Cachivaches detalló que está en $125.000. Y anotó que los segmentos que más compran en la marca son niños, jóvenes y adultos.



Por el momento, ambas firmas, que son las más destacadas en el mercado formal nacional, no están exportando. En palabras de Toledo, el mercado internacional está copado por China y los precios que estos manejan hacen que los de la industria colombiana tenga dificultades para competir. Sin embargo, destacó que las piezas confeccionadas en el país tienen telas de alta calidad, muy buena confección y diseños.





COMPORTAMIENTO DE LOS COLOMBIANOS EN ESTA FECHA



De acuerdo con un sondeo realizado por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), las personas que celebrarán esta fecha en el país siguen aumentando: en 2018, el 70% aseguró que lo haría, dato que pasó a 73% este año.



El 75% de los encuestados aseguró que comprará dulces, en gran medida, para compartirlos con los niños. De estos, el 62% ha dicho que los obsequiará en la puerta de sus casas o conjuntos y el porcentaje restante en las oficinas.



El 40% de los que celebrarán la fecha lo harán pidiendo dulces en su barrio, 23% lo conmemorará en los centros comerciales, 13% en una discoteca, 10% en una fiesta casera y 4% en los colegios, según Fenalco.



Los canales donde más se buscan los disfraces son en internet y redes sociales con 35% y 31%, respectivamente. Ante esto, Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, dijo que los comerciantes deben trabajar en la omnicanalidad para que la virtualidad no amenace al comercio físico.



En línea con lo anterior, de acuerdo con Mercado Libre, “las plataformas online son la primera fuente de búsqueda de disfraces por parte de los colombianos”. Entre los atuendos más buscados están Toy Story, Stranger Things, Aladdin, It y Capitana Marvel. “En promedio, se invierte $89.000 en la compra de un disfraz”, dijo Mercado Libre.



MERCADO DE DULCES EN COLOMBIA



El estimado para este año es que las ventas totales al consumidor final sean de $690.000 millones y para 2024 crezca 4,5% ubicándose en $720.900 millones, según Euromonitor, en su categoría de ‘confitería’.



En toneladas, para el 2019, este negocio sería de 32.800, y en los próximos cinco años, la cifra llegaría a 33.700, creciendo por encima de 2%.



Las marcas líderes en este segmento en 2018 fueron Colombina con 47,3% de participación, seguido de Mondelez International con 10,9% y Super de Alimentos con 8,4%.



Valerie Cifuentes Martínez