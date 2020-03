Dólar, desempleo, coronavirus y otras proyecciones de Bancolombia

El Grupo Bancolombia, a través de su equipo de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado, publicó su informe de actualización de proyecciones económicas para 2020, en el cual se plasma su visión acerca del comportamiento previsto para los principales indicadores macroeconómicos de Colombia.



Los siguientes son los puntos más importantes de esta publicación:

CRECIMIENTO Y DESEMPLEO



Mantenemos nuestra proyección de que Colombia crecerá en 2020 un 3,3%, lo que supone un ritmo de avance similar al observado el año anterior, como resultado de la resiliencia del gasto de los hogares y la dinámica de la inversión privada. Los sectores que más aportarán al crecimiento serán de nuevo los asociados a la demanda interna, particularmente el comercio y otros servicios. Vale la pena destacar que durante este año vemos que el subsector de edificaciones logrará estabilizarse, poniendo así fin a la prologada caída que experimentó en los años anteriores, y que la ejecución de proyectos de infraestructura llevará a que las obras civiles continúen creciendo cerca al 10%.



En el mercado laboral, anticipamos que el desempleo urbano promediará a lo largo del año un 11,2%, nivel semejante al de 2019. Esto, en la medida en que una creación de puestos de trabajo marginalmente mayor será compensada con un incremento de la tasa global de participación. Por lo tanto, la alta desocupación seguirá siendo uno de los retos de corto plazo más apremiantes para las autoridades económicas.



INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA



En el frente de los precios, el panorama luce un poco más despejado. Esto se debe a que la inflación fluctuará de forma cómoda en niveles cercanos a sus lecturas más recientes, pese a que desde el componente subyacente mantendrá una leve tendencia ascendente. La variación prevista del IPC para el cierre del año es ahora de 3,4%: 0,1 pps menos que lo contemplado hace 6 meses.



En estas circunstancias, creemos que las expectativas inflacionarias permanecerán contenidas, lo que llevará a que la tasa de intervención se mantenga en 4,25% durante todo el año. Además, creemos que es poco probable que la autoridad monetaria colombiana siga la tendencia de recortes que ha iniciado este mes la Reserva Federal, y que posiblemente adoptarán otros bancos centrales con el fin de atender las preocupaciones que hoy se ciernen sobre las empresas, los gobiernos y los consumidores.



EFECTO DEL CORONAVIRUS



Sobre los impactos económicos de esta enfermedad, tema que acapara la atención en la actual coyuntura, creemos que la afectación sobre nuestro país será limitada. En un escenario de deterioro significativo, el impacto negativo del coronavirus en el crecimiento mundial durante 2020 sería de hasta 0,6%. Para Colombia, la afectación máxima ascendería a 0,35%.



Para nuestro país, esta repercusión en el crecimiento provendría en mayor medida por los efectos de segunda ronda de las caídas en los precios de las materias primas y la devaluación.



Dada la incertidumbre acerca de la evolución de la enfermedad en el corto plazo, las estimaciones antes planteadas representan riesgo a la baja, pero no modifican nuestro escenario base de crecimiento de 2020. Esto se refuerza si se tiene en cuenta que las repercusiones tendrían un carácter transitorio, ya que por lo general este tipo de choques no produce afectaciones estructurales.



A nivel sectorial, consideramos que ninguna actividad en Colombia va a experimentar un impacto alto por cuenta del coronavirus. Prevemos repercusiones de magnitud media en maquinaria y repuestos, el sector automotriz y los químicos.



SECTOR EXTERNO Y TASA DE CAMBIO



Con respecto al sector externo, para 2020 ajustamos levemente el pronóstico de déficit en cuenta corriente a 4,4% del PIB. En nuestro escenario base este indicador se ampliará en 0,1% del PIB frente a 2019, por el balance negativo en el rubro de bienes y servicios. Desde la cuenta financiera, mantenemos la perspectiva de que la inversión extranjera directa será la principal fuente de financiamiento internacional, lo cual mitiga las vulnerabilidades del país en el futuro inmediato.



En tasa de cambio, mantenemos nuestra expectativa de que el USDCOP exhibirá en 2020 un promedio de $3.310. Sin embargo, este escenario incorpora una trayectoria trimestral distinta a la planteada a finales de 2019. En primer lugar, los determinantes que promueven la depreciación del peso continuarán estando vigentes en los próximos meses. De esta forma, la tasa de cambio promedio en el primer semestre estará alrededor de $3.360.



No obstante, a medida que nos adentremos en el segundo semestre el peso colombiano experimentará un desempeño más favorable. La razón de fondo para esta expectativa es la combinación de tasas de interés más bajas a nivel global y una corrección en el precio de las materias primas energéticas. Así, esperamos que la tasa de cambio retorne a niveles inferiores a $3.300 en la última parte del año.



FINANZAS PÚBLICAS



Los incentivos tributarios a la inversión, que entran en plena vigencia desde este año, imponen riesgos a la baja sobre la expectativa de estabilidad de los ingresos tributarios como proporción del PIB. A esto se suma la presión adicional del paquete social aprobado en la ley de crecimiento económico de 2019. Así, creemos que será necesaria la adopción de medidas adicionales de ajuste fiscal para cumplir con la meta de déficit de este año. Además, esperamos que la deuda neta del gobierno central como porcentaje del PIB siga aumentando durante 2020, aunque a un ritmo menos pronunciado que en años anteriores.