Dos de cada tres ocupados se afectarían al quedarse en casa

La decisión del Gobierno Nacional de poner en aislamiento obligatorio a los colombianos durante 19 días a partir de este miércoles es importante para hacerle frente a la propagación del covid-19, sin embargo, pone a flote las vulnerabilidades del mercado laboral ante dicho escenario, según un análisis del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.



(Lea: Sin chance de parar o teletrabajo, la realidad del trabajador informal)



De acuerdo con este, la medida en mención “afecta un grupo importante de ocupados, bien sea porque se reduce su capacidad de generar ingreso, o porque no cuentan con mecanismos de protección ante una incapacidad”.



(Lea: El teletrabajo también tiene sus riesgos)

Previo a mencionar otros detalles, cabe decir que en Colombia hay 22,8 millones de ocupados, de los cuales 9,8 millones son trabajadores formales y 13 millones informales, según datos del Observatorio basados en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) realizada por el Dane.



(Lea: La importancia del teletrabajo en época de coronavirus)



Así las cosas, cálculos del Observatorio dicen que el 66,3% de los ocupados (14,7 millones) entre formales e informales es el número de trabajadores que presentan mayor vulnerabilidad a las restricciones de movilidad en este episodio de salud pública, pues no tiene opciones de laborar de manera remota.



“En particular, es el conjunto de informales, con reducida protección económica ante una incapacidad y bajo nivel de generación de ingresos, así como trabajadores formales que no pueden desempeñar su actividad a través del teletrabajo, y por tanto afrontan un mayor riesgo de contagio de la enfermedad”, agrega el documento.



Con base en el número de trabajadores que, según su ocupación y lugar de desempeño podrían realizar sus actividades a través del teletrabajo, el Observatorio detalla que para el caso de los que trabajan desde su vivienda u otra (4,5 millones de personas) solo el 20% podría desempeñar su labor con conexión remota.



Por su parte, indica que para los 9,89 millones de trabajadores que realizan actividades desde un lugar fijo, “el nivel de competencia y especialización de la ocupación, llevan a comportamientos diferenciadores dentro del tipo de trabajador”, dice el informe.



Siguiendo con lo descrito, en ese caso puntual, mientras que el 56,5% de los trabajadores formales podría realizar su actividad de manera remota, solo el 31,8% de los informales podría hacerlo. “Por cada informal que trabaja en un lugar fijo y que podría hacer teletrabajo, hay 3,8 formales que bajo el mismo nivel de competencia pueden hacerlo”, explica el estudio.



De otro lado, indica que hay 7,88 millones de trabajadores que se desempeñan en obras de construcción, kioskos, de puerta a puerta, y en otro tipo de entornos abiertos, de los cuales solo el 30,45% podrían trabajar de forma remota bajo medidas de aislamiento.

Respecto a los hogares vulnerables, el informe dice que el pago de arriendo supone una carga fuerte de gastos recurrentes y fijos que “rápidamente” terminarían los ingresos de los mismos.



Esto, teniendo en cuenta que el 39,4% viven del empleo informal y pagan renta. Por su parte, 52,91% de hogares que cumple con un arriendo podría afectarse porque dada su ocupación no pueden teletrabajar.



Por ello, una de las recomendaciones de política que realiza el Observatorio es que se amplíe la cobertura de los programas sociales del Estado y se subsidie el pago de arriendos.