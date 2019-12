Ecopetrol marca récord en el número de hallazgos de crudo y gas

En materia de descubrimientos, el 2019 será un año para enmarcar en la historia hidrocarburífera de Ecopetrol. La razón, por primera vez en casi 70 años de existencia, la empresa reportó al mercado siete descubrimientos, un número que para los analistas del sector es un verdadero record.



Pero no solo en el presente año la petrolera colombiana marcó un hito para sus libros en cuanto hallazgos, sino que además pasó de largo a las demás compañías, precisamente en el número de descubrimientos.



“Los hallazgos reportados al mercado en lo corrido del año se enmarcan dentro de la estrategia de exploración Near Field de la compañía que consiste en identificar y probar oportunidades cercanas a campos e infraestructura ya existentes”, explicó el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón Pardo.



Los siete pozos en los que la petrolera colombiana descubrió la presencia de hidrocarburos son: Jaspe (crudo), Andina Norte (crudo y gas), Boranda 2 (crudo), Boranda 3 (crudo), Cosecha (crudo), Flamencos (crudo) y Esox (crudo). Este último en aguas del Golfo de México en los Estados Unidos.



BALANCE POSITIVO EN EXPLORACIÓN



Pero el éxito de la petrolera colombiana en su balance de descubrimientos es gracias al resultado en materia exploratoria, ya que a la fecha el personal técnico de la empresa concluyó la perforación de 18 pozos, mientras que dos más están en este proceso.

Así mismo, del total taladrado, siete son los reportados como exitosos y anunciados al mercado, mientras que otros cuatro están en proceso de evaluación.



Cabe recordar que la administración de Ecopetrol se trazó la meta para el 2019 de perforar 12 pozos exploratorios, pero a pocas semanas de concluir el presente año, la cuenta para esta tarea va en 18.



“En la campaña exploratoria, el Grupo y sus socios completaron la perforación de este número de pozos exploratorios, superando la meta de 12 para el año con una tasa de éxito del 38%”, subrayó Bayón Pardo.



Por su parte, Luis Miguel Morelli, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), dijo que los descubrimientos reportados por Ecopetrol en el 2019 contribuirán de manera significativa a la reactivación del sector de hidrocarburos en el país.



“A mediano plazo, la producción de crudo y gas desde estos campos arrojarán un resultado muy importante para la incorporación de reservas y aumento en la producción de crudo del país”, señaló el funcionario.



En el mismo sentido, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, ha afirmado en varios escenarios que los descubrimientos de crudo y gas permitirán asegurar la autosuficiencia energética del país. “Actualmente, por cada barril que se produce en el territorio nacional, se incorporan 1,56 barriles de reservas probadas”, aseguró la jefe de la cartera minero energética.



LOS DESCUBRIMIENTOS



En la lista de hallazgos de crudo y gas por parte de la petrolera colombiana en el presente año, el más reciente corre por cuenta del pozo Flamencos 1, localizado en el municipio de Puerto Wilches (Santander) el pasado 16 de octubre.



El hoyo petrolero hace parte del convenio de Explotación Magdalena Medio, en el que Ecopetrol tiene una participación del 100%.



La unidad productora es la misma de los campos Cantagallo y Las Garzas. La cercanía de Flamencos a esas estaciones receptoras y a la refinería de Barrancabermeja le generan una ventaja competitiva y operativa.



La petrolera colombiana una vez anunció el hallazgo inició actividades para adelantar las pruebas extensas del descubrimiento y la delimitación del mismo, que le permita continuar su evaluación y definir a corto plazo su comercialización.



Otro de los descubrimientos relevantes es el pozo Boranda 2 localizado en el municipio de Rionegro, también en el departamento de Santander.



Al momento del hallazgo Ecopetrol informó que este hoyo fue perforado desde la misma plataforma del pozo descubridor Boranda-1 (hallazgo reportado en 2017 en el bloque Playón, hoy Boranda).



“Este descubrimiento hace parte de la estrategia de incremento de reservas de Ecopetrol, que incluye como uno de sus focos explorar zonas cercanas a campos de producción. En este caso, los pozos Boranda se encuentran en la franja productora de los campos Pavas-Cáchira al noreste y Aullador y Cristalina al suroeste”, explicó Alberto Consuegra, vicepresidente Ejecutivo de la compañía.



El pozo Andina Norte, ubicado en el municipio de Tame, en Arauca, también es otro de los que llama la atención del listado de hallazgos de la petrolera colombiana en lo que tiene que ver con la incorporación de reservas.



“La presencia de crudo liviano en Andina Norte-1 ratifica que esta es una zona de gran prospectividad, donde esperamos seguir consolidando hallazgos y posteriores desarrollos que nos permitan seguir aumentando las reservas”, resaltó Bayón Pardo.

Por su parte, la cuota de descubrimientos en el exterior por parte de la colombiana Ecopetrol está en el pozo Esox, bloque 726 del Cañón del Mississippi en aguas del Golfo de México (EE. UU.).



Allí, con una participación del 21,43% la empresa participó en la perforación en donde se descubrió petróleo liviano.



OPINIONES DE LOS GREMIOS



“Hay que avanzar con las tareas en nuevas cuencas, y lograr las condiciones que permitan el desarrollo costa afuera. El país necesita poner los proyectos en distintas canastas, más durante un período de diversificación energética en el que los combustibles de origen fósil van a continuar siendo determinantes”, Francisco José Lloreda, presidente de la ACP.



“El gran reto es avanzar en nuevos proyectos para aprovechar los recursos que hay en el subsuelo. El país tiene previsto para finales de 2019 que el 20 % de la producción corresponda a los descubrimientos de hidrocarburos hechos en los últimos años costa adentro en el Caribe, y en no convencionales”, Orlando Cabrales Segovia, presidente de Naturgas.



