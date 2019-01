El 2018 cerraría con un déficit comercial similar al del 2017

Por segundo mes consecutivo las importaciones del país crecieron a un ritmo superior al de las exportaciones, lo cual hizo que la brecha comercial del déficit dejara de reducirse, e incluso se igualara con el resultado del 2017.



Esto por lo que las compras externas aumentaron 12,3% en noviembre del año pasado, llegando a US$4.269 millones, mientras que las ventas externas solo se incrementaron 7,9%, al registrar US$3.349 millones.

Por otro lado, el déficit se ubicó en US$6.516,6 millones entre enero y noviembre del 2018, mientras que en ese mismo lapso del 2017 había sido de US$6.608,9 millones.



De igual manera, solo en noviembre de 2018 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de US$920,1 millones, mientras que en noviembre de 2017 se presentó un déficit de US$700,4 millones.



Sobre el resultado de las importaciones, Javier Díaz, presidente de Analdex, aseguró que “estuvieron jalonadas por las manufacturas, algo que muestra una mejor dinámica de la economía nacional. Estas compras son importantes porque son cosas que el país requiere, como por ejemplo equipos de transporte”.



Díaz añadió que “uno quisiera que hubiera una menor brecha o incluso un superávit, sin embargo, no me preocupa el déficit per se. Esto se financia vía inversión, a pesar de que esta ha venido cayendo según las últimas cifras del Banco de la República”.



El directivo gremial expresó sus deseos para que este año haya una mayor dinámica en la parte de exportaciones.



Por grupos de productos, en noviembre de 2018 el superávit de combustibles y productos de las industrias extractivas fue de US$1.655,9 millones, cifra superior en US$332,7 millones comparado con noviembre de 2017. Por su parte, el déficit del grupo de manufacturas (US$2.708,8 millones) aumentó en US$482,6 millones con relación a noviembre de 2017.



De igual manera, en el periodo enero-noviembre 2018, aumentó el déficit con China en US$52,3 millones; este comportamiento se explicó por el aumento de US$372,2 millones en las importaciones de teléfonos celulares.



COMPRA DE MANUFACTURAS



El comportamiento de las importaciones de noviembre obedeció principalmente al crecimiento de 14,4% en el grupo de manufacturas.



En noviembre de 2018, las importaciones de esta categoría participaron con 78,8% del valor total de las importaciones, seguido por productos agropecuarios, alimentos y bebidas con 13%, combustibles y productos de las industrias extractivas con 8,1% y otros sectores 0,1%.



Tres de los principales crecimientos de las compras externas en noviembre tuvieron que ver con vehículos de carretera (51,8%); otros equipos de transporte (105,5%) y hierro y acero (78,2%).



Algo similar sucedió en el año corrido por lo que las importaciones colombianas fueron de US$47.047,7 millones y registraron un crecimiento de 10,9%, frente al mismo periodo de 2017.



En el periodo enero-noviembre 2018 las importaciones de manufacturas fueron de US$36.698,4 millones y se incrementaron 13%, en comparación con el periodo enero-noviembre 2017, como resultado de las mayores compras de maquinaria y equipo de transporte (12,2%), que contribuyeron con 5,5 puntos porcentuales en la variación del grupo.



Asimismo, en noviembre de 2018, las importaciones originarias de Estados Unidos participaron con 25% del total; le siguieron las compras externas desde China, México, Brasil, Alemania, Japón y Francia, de acuerdo con el Dane.



CAYÓ COMPRA A PAÍSES CAN



En noviembre de 2018, las compras colombianas realizadas a los países miembros de la

Comunidad Andina disminuyeron 14,6%, como resultado de la caída en las importaciones originarias de Bolivia (-53,6%) y Ecuador (-4%). Mientras que las importaciones desde la Unión Europea aumentaron 3,9%, principalmente por el incremento en las compras de aviones de más de 15.000 kg, que contribuyeron 7,5 puntos porcentuales. Esto de la mano con lo expresado hace unos meses por el embajador de Francia en Colombia, Gautier Mignot, a Portafolio sobre los pedidos de aerolíneas colombianas a la compañía Airbus.