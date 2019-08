El 70% de las obras del ‘Plan 5 Caribe’ ya están en operación

Prácticamente el desarrollo del ‘Plan 5 Caribe’ está entrando en su recta final. De los 27 proyectos que componen el programa de energía eléctrica para los siete departamentos de la zona norte del país, 19 ya están en operación, a la fecha.



(Lea: A licitación, 8 obras de energía para mejorar servicio en la Costa)



Así, la apuesta del Gobierno Nacional para solucionar los problemas en el suministro de este servicio que sufre la costa Atlántica, ya tiene el 70% de las obras entregadas.



(Lea: Inicia la búsqueda de un operador de energía para el Caribe colombiano)



Según registros del Ministerio de Minas y Energía (MME), del total de proyectos entregados y en operación, nueve hacen parte de la red del Sistema de Transmisión Nacional (STN) y 10 del Sistema de Transmisión Regional (STR).



(Lea: El GEB, con energía de sobra para región de la Costa Caribe)



Cabe recordar que el ‘Plan 5 Caribe’ tiene destinados para su ejecución $4,8 billones, de los cuales $2,6 billones son para el desarrollo de 13 obras para reforzar en esta zona del país la red del STN; y $1,13 billones para 14 iniciativas en la red del STR en la misma región.



Así mismo, están destinados $1,07 billones para la modernización de la infraestructura de transmisión en el Sistema de Distribución Local (SDL) que debe desarrollar la empresa electrificadora Electricaribe, con el fin de mejorar la entrega de corriente en esta misma región.



Para la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, las obras que componen el ‘Plan 5 Caribe’ no solo permitirá avanzar en la expansión de las redes de transmisión en los siete departamentos que componen la región, sino que también garantizar la confiabilidad en el suministro de energía.



“Estas inversiones permitirán contar con una red eléctrica más confiable y segura, que beneficie a los usuarios con un servicio continuo y de mejor calidad”, reiteró la funcionaria.



Ejecución de las obras

La Unidad de Planeación Minero Energética, (Upme) ha sido la entidad encargada de diseñar, estructurar, convocar a licitación pública y adjudicar los proyectos de expansión en los STN y STR.



En el marco del ‘Plan 5 Caribe’, el total de obras (27) han sido entregadas por la Upme a diferentes inversionistas, una de éstas es la Subestación Río Córdoba de 220 kilovoltios (Kw) que está ayudando a reducir restricciones en la red eléctrica para los departamentos de Magdalena y Atlántico, con lo que está contribuyendo a aumentar la confiabilidad en el suministro de energía eléctrica.



“La nueva subestación permitirá atender la demanda futura de los proyectos urbanos, residenciales e institucionales propuestos sobre la línea costera, incluyendo el Gran Malecón del Río y la isla La Loma, consolidando el desarrollo de Barranquilla, y la región”, explicó Ricardo Ramírez, director general de la Upme.



Otro de los proyectos clave del ‘Plan 5 Caribe’ que ya está en operación es la segunda línea de transmisión de energía eléctrica con el objetivo de mejorar el servicio en Cartagena, y la zona norte del departamento de Bolívar.



La obra fue desarrollada por el Grupo Energía Bogotá (GEB), tuvo una inversión aproximada de US$80 millones y ha duplicado la cantidad de energía que llega a Cartagena, uno de los principales destinos turísticos del país.



La línea de transmisión tiene una longitud de 20 kilómetros, 16 de ellos mediante un tramo aéreo convencional y cuatro por vía subterránea. El proyecto pasa por zonas urbanas y rurales de Cartagena, Turbaco y Santa Rosa de Lima con una transmisión de 220 kw.



Astrid Álvarez, presidente del GEB, señaló que este proyecto contribuye a reducir el desabastecimiento de energía en la región.



“La línea de transmisión aumenta la capacidad de transporte de energía hacia la región Caribe, principalmente al departamento de Bolívar, mejorando la confiabilidad y reduciendo el riesgo de desabastecimiento, lo que permite la prestación de un servicio que facilita el crecimiento económico de la región”, explicó la funcionaria. De acuerdo con un informe de la Upme, en Cartagena se espera un crecimiento promedio de la demanda de energía de entre 3,09% y 3,49% entre 2017 y 2031.



En términos generales, los proyectos del STR ‘Plan 5 Caribe’ se han podido desarrollar con cierta normalidad, solo algunos de ellos han sufrido atrasos de unos meses. Aunque se ha avanzado considerablemente, aún no ha pasado la crisis vivida en esta región del país por la deficitaria infraestructura eléctrica.



Los técnicos del MME proyectan que para garantizar completamente la confiabilidad en el suministro de energía eléctrica en los siete departamentos de la costa Caribe, es necesario que todos los proyectos que componen el programa del ‘Plan 5 Caribe’ entren en operación a más tardar en el primer trimestre del 2021.



Incluso, subrayaron que se necesita que Electricaribe instale las obras complementarias del Sistema de Distribución Local (SDL) asociadas a los proyectos regionales en ejecución.



El departamento de la costa Caribe que más se ha beneficiado con las obras del ‘Plan 5 Caribe’ es Bolívar con cinco proyectos, le siguen en su orden Córdoba, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira con tres cada uno. Por su parte, hasta el momento, Sucre es el único que no ha desarrollado proyectos adscritos al citado programa.



Quedan pendientes por entrar en operación ocho proyectos del ‘Plan 5 Caribe’, que en la actualidad están en proceso de montaje. El MME estima que seis de estas obras pendientes iniciarían tareas de aquí al primer semestre del 2020, y las dos restantes hasta principios del 2021.



alfsua@eltiempo.com