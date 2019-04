El apoyo a los cafeteros será hasta de $30.000 por carga

El Gobierno puso en marcha el programa Incentivo Gubernamental para la Equidad Cafetera (IGEC) 2019, que consiste en entregar un subsidio de hasta $30.000 por carga de café pergamino seco, siempre y cuando el precio interno del grano publicado por la Federación esté por debajo de $715 mil por carga.



La ayuda entró en vigencia el viernes 5 de abril, es decir, que quienes hayan vendido café entre esa fecha y hoy, recibirán los recursos correspondientes. El IGEC regirá hasta el 31 de diciembre del año en curso o hasta agotar los recursos destinados para tal fin. Con este esquema se entregarán $155.500 millones.

Así mismo, el Comité Nacional de Cafeteros aprobó poner en marcha inmediatamente un Programa de Renovación de Cafetales para la vigencia 2019 con recursos por $12.512 millones, a razón $170 en fertilizantes edáficos (de uso en la caficultura colombiana) por cada sitio renovado, ya sea por siembra o zoca.



(Lea: Gobierno evaluaría nuevo plan de ayuda a cafeteros)



Las medidas buscan mitigar la crisis generada por la caída de los precios del grano, que tienen a los productores vendiendo la cosecha a pérdida. En la actualidad, los cafeteros están iniciando la recolección del grano que se produce en la temporada de ‘mitaca’, la cual es fuerte en los departamentos del Huila, Tolima, Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá.



De acuerdo con las condiciones establecidas para la entrega del subsidio, con el precio interno promedio vigente para hoy ($674.000), los productores recibirán los $30.000 por carga.



QUIÉNES ACCEDEN AL IGEC



Podrán beneficiarse del subsidio los productores de café registrados y activos en el Sistema de Información Cafetera (SICA) al 31 de diciembre de 2018 y que realicen las ventas de café ante los compradores autorizados, soportadas en facturas o documentos equivalentes, durante la vigencia del IGEC 2019.



(Lea: Subsidio del Gobierno no le alcanza a los cafeteros)



El hecho generador del incentivo es la compra-venta física de café entre productores y compradores autorizados. Para las ventas con entrega futura, el incentivo se generará en la fecha de entrega física, siempre y cuando el IGEC siga vigente en ese momento, es decir, si no se han agotado los recursos o si no ha terminado el año.



El valor del incentivo se determinará diariamente por la Federación una vez cierre la Bolsa ICE de Nueva York, y corresponderá a la diferencia que resulte entre el activador del IGEC y el precio de referencia por carga de 125 kg de cps (humedad 10%-12%) o su equivalente en café cereza, pergamino húmedo, excelso, Producto de Colombia o café tostado.



En ningún caso el valor del incentivo será superior a $30.000 por carga, seco de trilla, o su equivalente en otros tipos de café.



(Lea: Cafeteros recibirán $155.500 millones para aliviar crisis del sector)



No serán objeto del incentivo las operaciones de compraventa de pasillas que realicen los productores en razón de la heterogeneidad en los factores de conversión a café pergamino seco.



El soporte para el pago del incentivo únicamente será la factura de venta expedida por el productor de café obligado a facturar o el documento equivalente a la factura, expedido por el comprador autorizado, cuando el productor no esté obligado a expedir factura de venta.



El incentivo se pagará directamente al productor mediante abono a la Cédula o Tarjeta Cafetera Inteligente o trasferencia bancaria, previa verificación de las condiciones establecidas.



RENOVACIÓN DE CAFETALES



Por otra parte, los cafeteros interesados en participar del Programa de Renovación de Cafetales se deben inscribir en los comités locales bajo la premisa de primero atendido, primero servido, hasta el agotamiento de los recursos. Por su parte, el Servicio de Extensión realizará las respectivas verificaciones de la renovación para proceder a depositarles, vía la cédula cafetera, o a través de órdenes de entrega, el monto para cada caficultor.



Para ser beneficiario del programa se requiere ser caficultor activo, haber renovado, a partir del 1° de enero de 2019, con siembra, mínimo 500 plantas por lote cafetero, con variedades recomendadas por la Federación, o por renovación por zoca convencional. A los caficultores que tengan hasta 5 hectáreas como área total se les otorgará incentivo por renovación hasta por 0,5 ha en café.



Los caficultores que tengan más de 5 y hasta 10 hectáreas en café recibirán un incentivo hasta por una hectárea renovada, sin exceder el 10% del área total en café. Entre tanto, quienes tengan más de 10 y hasta 20 hectáreas en café recibirán incentivo hasta por dos hectáreas renovadas, sin exceder el 10% del total cultivado en grano en café.



COMPRADORES AUTORIZADOS



Los compradores autoriza- dos serán agentes del mercado interno, que voluntariamente quieran hacer parte de la ejecución del IGEC 2019 registrándose y cumpliendo con los requisitos y las condiciones señaladas en el reglamento operativo del programa.



Los compradores autorizados que fueron registrados para el IGEC – 2018, deberán expresar su voluntad de seguir siéndolo, diligenciando los formatos disponibles en www.federaciondecafeteros.org