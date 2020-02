El arancel a las confecciones es clave: Textilgrupo

Luego de que la Corte Constitucional declarara inexequibles los artículos del Plan Nacional de Desarrollo que imponían aranceles a las importaciones de confecciones, mediante los artículos 274 y 275, el sector y el gobierno trabajan en un decreto para revivirlos.



La idea del ministro de Industria y Comercio, José Manuel Restrepo, es expedir un decreto con esta misma medida, luego de que la decisión del alto tribunal se haga oficial.



Esta norma buscaría que el alza de aranceles a la importación de confecciones que beneficie a la industria nacional y no afecte a los consumidores.

Silvia Borda, Directora de Textilgrupo, gremio que representa a 50 empresas nacionales y a distribuidoras de textiles e insumos para los productores colombianos, explicó la necesidad de la medida por parte del ministerio.



¿Qué esperan del decreto para revivir los aranceles de la Corte declaró inexequibles?



La medida de poner una política arancelaria escalonada en toda la cadena de valor del sector textil y confección es necesaria.



Hay varios eslabones en medio y ahora está candente el tema de los aranceles a las confecciones que estaban en el Plan Nacional de Desarrollo.



En el 274 se establecía un impuesto de 37,9% a las prendas traídas del exterior cuyo valor fuera menor o igual a US$20 por kilo.



Mientras que el artículo 275 estipulaba un arancel de 10% ad valorem –dependiendo del valor del producto– más US$3 por kilo bruto. Ambos fueron derogados por la Corte Constitucional.



Nuestra posición como gremio es que el Gobierno ponga y que lo haga de manera oportuna.



El decreto en el que hemos trabajado en varias mesas, tiene unos aranceles de manera escalonada.



¿Qué quiere decir aranceles de manera escalonada?



Nosotros proponemos que las confecciones queden sobre el 35%, telas en el 10% y en el caso de los hilos hacer una reducción y que se establezca en el 5%.



Como se establece es un incremento paulatino en cada parte de la cadena de producción.



Respecto a los insumos, estos tienen un arancel más bajo para que al confeccionista no le salga más costoso hacer la prenda.



Lo que nosotros defendemos como gremio es al confeccionista colombiano, si a él le va bien al resto de la cadena le va bien.



Por eso defendemos que ese arancel en la confección que tanto ha generado el debate en otros gremios, sea impuesto.



Queremos que se ponga, pero también que les ponga el arancel a las telas e hilos, que son los insumos del sector nacional.



En el punto de los hilos, las productoras nacionales ya son muy pocas, quedan dos, y según nuestras estimaciones Colombia importa el 80% de los hilos que se consumen.



Solo el 20% restante se producen de manera local, entonces necesitamos que lo bajen para seguir trayendo la materia prima y que este insumo sea más barato de lo que es actualmente y ayude en ahorros al confeccionista.



Una de las críticas más fuertes a esos aranceles, es que al poner la medida, se incrementará el valor de las prendas al consumidor final, ¿esto pasará?



No es cierto que esta medida afecte al consumidor final porque si llega a existir un aumento en la prenda sería muy bajo.



De acuerdo con nuestros cálculos al final el incremento que habría sería de 1 o 2% en el precio final, no del 25% como lo han manifestado otras agrupaciones.



Si se da el encarecimiento, este será mínimo.



En qué vemos que habrá un mayor beneficio puntual, en el confeccionista y hay que pensar en que es mejor para la industria nacional también.



El fabricante colombiano tendrá un mejor apoyo porque habrá menos prendas importadas y entonces será más competitivo, va a vender mucho más y tendrá más posibilidades de salir al exterior.



Además el mercado no permitirá el incremento tan alto, las grandes marcas importadoras no harán un incremento así de inmediato al día siguiente y la oferta y demanda no llegarán a ese punto.



¿Cuánto plazo tiene el Gobierno para expedir este decreto?



Nosotros creemos que será muy pronto, hemos tenido varias mesas de trabajo con todos los representantes de la cadena y ellos han mostrado todo el interés en que salga una política pública que los respalde vía decreto.



De acuerdo con las conversaciones que hemos tenido será muy pronto y lo cierto es que tampoco se espera más, porque si la Corte Constitucional ya tomó una determinación, no podemos permitir que el país se quede sin ese arancel.



Si Colombia se queda sin está protección van a empezar a llegar prendas de todas partes a unos precios absurdos y ahí si el confeccionista nacional empezaría a perder y detrás de él toda la cadena.



Yo creo que el Gobierno debe manejar los tiempos de manera cuidadosa, porque la Corte ya dio su postura pero lo que anunció fue el sentido del fallo.



Por el momento hay que esperar entre uno o dos meses para que se publique la sentencia, no se sabe que fue lo que sucedió.



El plan del Gobierno es que al día siguiente se expida el decreto, pero para hacerlo, debe publicar el borrador del decreto en los próximos días.



Porque estos decretos deben ser públicos y recibir comentarios para modificarlo y eso no debe tardar más del mes.



La idea es que no pase el tiempo y lo bueno es que mientras el arancel está vigente se haga la protección, para ello hay que prever lo que pase con la Corte.



Tenemos que tener las garantías y seguridad, por eso lo que le estamos pidiendo al Gobierno es que radique pronto el decreto con estos aranceles. Ellos tienen nuestros comentarios, solo deben aprobar en el caso de las confecciones y los hilos la disminución y se mantenga el de las telas.



Hemos sido puntuales en cada caso y tenemos una posición clara para cada uno, también creemos que así se puede ayudar a mermar e contrabando en el sector que es un mal de los más nos aqueja.

