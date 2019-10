El aumento del mínimo no debe ser superior al 4,5% en 2020, dice Anif

El centro de estudios de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras abrió el debate sobre el incremento del salario mínimo para el próximo años.



En el Comentario Económico del día divulgado ayer, el gremio financiero destapó sus cartas y aseguró que “el ajuste del Salario Mínimo Legal (SML) no debería desbordar el 4,5% para 2020.



En su concepto, la cifra se desprende de sumar el resultado de esperar una inflación del 3,5% y unas ganancias en productividad no superiores al 1%.

De ser así, el SML se elevaría de los actuales $828.116 al mes a unos $865.400 mensuales. “Un mayor incremento del SML tendría el riesgo de agravar la destrucción de puestos de trabajo, especialmente bajo la coyuntura de 2019-2020, donde el moderado repunte económico resulta insuficiente para compensar las rigideces estructurales del mercado laboral de Colombia”.



De acuerdo con los investigadores económicos, el gobierno debe continuar monitoreando los avances de los pactos de competitividad y acelerar la flexibilización del mercado laboral.



Anif ha sido de la opinión de que la legislación vigente debe adaptarse a la existencia de la temporalidad rural y la flexibilidad que requieren los trabajos por horas tipo Rappi.



Adicionalmente, debe profundizarse en reducir los sobrecostos laborales, disminuir los costos de despido e implementar un SML diferencial para los jóvenes en período de aprendizaje.



El centro de Estudios insiste en que el deterioro del mercado laboral ha sido la principal fuente de preocupación macroeconómica a lo largo del 2019, promediando la tasa de desempleo un 10,9% durante enero-agosto (+1pp frente a lo observado un año atrás).



“Ello ha sido el resultado combinado de: i) una pobre absorción de la mano de obra, con contracciones en la generación de empleo del -0.8% en lo corrido del año; ii) presiones por parte de 1,6 millones de inmigrantes venezolanos, aunque las estimaciones del Dane sugieren efectos más bien moderados (10pb sobre el desempleo de los colombianos); y iii) el grave error de haber reajustado de forma exagerada el SML (+3% real) para este 2019”.



En su reporte, anif dice que el gobierno se ha dado por aludido tardíamente al hablar de la necesidad de “flexibilizar” los esquemas de contratación laboral, insinuando que pronto daría pie a ampliar los esquemas de contratación por horas en las zonas urbanas (tipo “Rappi”) y esquemas temporales en las zonas rurales (en función de las cosechas). Todo esto es conveniente y urgente de implementar.



El centro de estudios dice que s importante evitar que se repitan errores garrafales en la contratación de la mano de obra a través de exagerar el incremento del SML real o recargar aún más los costos no salariales (hoy con multiplicadores de 1,5 veces).



Para el gremio financiero, la Comisión Tripartita (gobierno, empresarios y sindicatos), que pronto abordará el tema del reajuste del SML para 2020, tiene el doble desafío de reactivar la generación de empleo formal y alinear el poder adquisitivo de los trabajadores con sus ganancias en productividad.



Recordemos cómo el exagerado incremento del SML, de una parte, y el colapso de la Productividad Laboral (PL), de otra parte, han ocasionado un descenso de la relación Salario Medio/SML de 1,8 hacia 1.4 en las dos últimas décadas.



“En cambio, en Estados Unidos se observa un movimiento contrario de premio a la PL a través de un incremento de dicha relación Salario Medio/SML desde 1.8 hacia el actual valor de 2.8 (ver Informe Semanal No. 1473 de agosto de 2019).



Anif reitera que el reajuste del SML en 2020 debe volverse a ceñir a la llamada “Regla Universal” (Variación % SML = Inflación +/- PL). Dicha PL ha promediado crecimientos del 1% en el último quinquenio, pero donde la baja expansión de los ocupados está dando falsas señales de mayor PL.



En efecto, el crecimiento promedio del PIB-real ha permanecido postrado en un 2,7% anual durante el último quinquenio y solo estaría llegando a su potencial del 3% por año en el período 2019-2020.



De esta manera, Anif recomienda reajustar el salario mínimo mensual legal en un máximo del 4,5% en el próximo año 2020.