El Banco Mundo Mujer va tras las pequeñas empresas

Una vez que Banco Mundo Mujer se posiciona hoy como la principal entidad microfinanciera privada del país, la apuesta, además de seguir ofreciendo productos a microempresas, gente de pocos recursos y firmas del agro, quiere también ampliar la base a pequeñas compañías. Leonor Melo, presidenta de la entidad, habló con Portafolio.



¿Cómo les fue en 2019?



El comportamiento fue excelente, tuvimos un crecimiento de cartera de 9,3% y terminamos con un saldo de $1,72 billones, que nos coloca en el primer puesto como banco privado de microfinanzas del país.



Sumado a esto, contamos con una cartera morosa mayor a 30 días de 3,7%, que es un dato realmente bueno, especialmente en este segmento. Nuestro crédito promedio es de $3,7 millones, lo que también nos ayuda a diversificar riesgos.



También crecimos mucho en productos de pasivos, ahorros y CDTs, que realmente era el motivo por el que nos hicimos banco, pues nuestros clientes necesitaban más herramientas para generar riqueza.



Por último, cabe destacar que logramos mejorar nuestra calificación de riesgo, al tiempo que hemos reforzado nuestros planes de educación financiera para ayudar a que nuestros clientes manejen mejor el dinero en sus negocios.



¿Cuándo lograron ser el primer banco?



Desde el 2018 nos ubicamos en la primera posición, y gracias al buen resultado de 2019 nos hemos logrado consolidar en esa posición, algo que no es sencillo.



¿Qué participación tienen del mercado?



Alrededor del 15%, por supuesto sin el Banco Agrario, sino como entidad privada.



¿Cómo les fue en la emisión de bonos?



La emisión de bonos fue un éxito, como muestra que logramos una sobredemanda de 3,76 veces sobre el monto adjudicado. Fue una gran alegría y nos llenó de entusiasmo para seguir sirviendo a esta población, además de que refleja una gran confianza del público en nosotros y revela que hemos venido haciendo muy bien las cosas.



¿Cuál fue el objetivo de esta operación?



El fin principal que se persigue es cumplir de mejor manera el objetivo de la institución, que al final es el de ofrecer créditos a trabajadores independientes de los estratos 1,2 y 3 y, en una pequeña parte, pagar pasivos. De momento esta será la única emisión adjudicación.



¿Qué viene para 2020?



Viene un crecimiento de la cartera que estará alrededor de 10% y, en este sentido, esperamos un avance de la rama agropecuaria en un 12%, y de pequeña empresa en un 17%. Hay una gran cantidad de microempresarios con mucho potencial de crecimiento y quienes han manifestado que ya pueden optar a más que un microcrédito, por lo que le apostamos y trabamos muy fuerte para financiar a pequeñas empresas, y no solo micro.



¿Están pensando en otro tipo de créditos?



Estamos incursionando en preparar el personal para un crédito verde, es decir, que cumpla con las condiciones de cuidado del medioambiente, pensando en las personas y también en la sostenibilidad. Hemos iniciado ese trabajo para ver qué líneas pueden ser de este tipo, y también seguimos con los incentivos para que las mismas firmas se adapten y entren en este tipo de financiación.



¿Cuál debe ser el rol de los bancos en este tema?



Es un rol clave. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un modelo de sostenibilidad en el que como empresa cuidamos los recursos naturales y de medio ambiente, contribuimos al crecimiento económico y social de las comunidades con las que trabajamos, y también al desarrollo de nuestros clientes.



¿Cómo está la presencia del banco en el país?



Tenemos 178 oficinas, estamos en 22 departamentos y atendemos 672 municipios con todos los servicios. Ahora vamos a abrir 8 nuevas oficinas en el 2020.



¿Comparte las alarmas que han surgido en cuanto a la evolución del crédito?



Ese tema está sobre todo relacionado con las tarjetas de crédito, pero estamos viendo muy buenas perspectivas para este año.



En el caso concreto nuestro no contamos con ese problema, pues el préstamo de libre inversión lo tenemos muy condicionado, y en el caso del microcrédito, implementamos una metodología que piensa totalmente en el cliente, una política de no sobreendeudamiento y de dar la cantidad que puedan pagar, además de un acompañamiento permanente, y un análisis muy fuerte en aspectos como el historial crediticio. Todo esto es clave para la salud de la cartera.



¿Cómo ha aportado el microcrédito al país?



El microcrédito es el mejor instrumento para hacer crecer un negocio, porque es de fácil acceso y pocos requisitos, y se otorga muy rápido a los 3 o 5 días, por lo que es muy oportuno. Además, es importante tener variedad: nosotros contamos con microcrédito, de libre inversión y el agropecuario.



¿En qué áreas ayudan más al campo del país?



Estos financiamientos son clave sobre todo para la mujer, pues trabajan larguísimas horas realizando las labores del hogar, y este dinero permite el empoderamiento de muchas mujeres que, aunque sea con una pequeña finca cafetera, de menos de una hectárea, también pueden generar su independencia económica.



¿Cómo va la lucha por la igualdad de género?



Las cosas se han ido dando, las mujeres por su preparación, disciplina, trabajo o dedicación han ido escalando posiciones, y esto va a seguir ocurriendo.