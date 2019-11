¿Cuál ha sido el efecto de la ley de financiamiento en la economía?

Desde finales de 2017 organismos multilaterales y centros de estudios preveían el crecimiento económico que registra actualmente Colombia. Por ejemplo, en noviembre de ese año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) estimó que en 2019 el desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) del país sería de 3%, muy cercano al 3,1% de hoy, contados tres trimestres. En ese momento, la Ocde señaló que aspectos como el proceso de paz, reducción de impuestos y nuevos proyectos de infraestructura impulsarían el crecimiento del país.



En enero del 2018, el Fondo Montero Internacional también hizo una apreciación en ese sentido y estimó que el crecimiento estaría por el orden del 3,6%. Mientras que en junio de ese año el Banco Mundial indicó que el PIB de Colombia cerraría en 2019 en 3,3%, gracias a unas mejores condiciones de financiamiento externo y una subida de los precios de los productos básicos.



Sin embargo, el gobierno nacional atribuye el crecimiento económico de este año, que se ubica actualmente en 3,16%, a la ley de financiamiento aprobada en diciembre del año pasado y que comenzó a regir desde del 1 de enero de este año.



Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, afirmó el jueves 14 de noviembre pasado, que “el mensaje es claro: tenemos que insistir en lo que está bien. Este dato refleja que las medidas que incluyó la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso el año pasado y que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre, tienen que seguir en el 2020. Por eso, debemos continuar en esta senda de expansión con las medidas que presentamos en la Ley de Crecimiento”.



Mientras que el presidente de la República, Iván Duque, publicaba en su cuenta de Twitter: "Una muy buena noticia: el crecimiento del PIB llegó al 3.3% en tercer trimestre de 2019, el más alto desde 2015. La #ReactivaciónEconómica es una realidad en nuestro país, es una muestra de que estamos haciendo las cosas bien y tomando las decisiones correctas".



Portafolio.co consultó con importantes analistas económicos del país si el crecimiento de la economía colombiana obedece a la ley de financiamiento, como lo asevera el Gobierno, a un rebote ya esperado debido a cuestiones económicas estructurales internas y externas o a ambas circunstancias.



Un miembro de la Junta Directiva del Banco de la República que consultó Portafolio.co, y que pidió reserva de su nombre, asegura que "se trata más de un rebote ya previsto

que de otra cosa", pero se abstuvo de dar una declaración oficial porque el Emisor se encuentra en semana de silencio.



‘ES MEZCLA DE LA CONTINUADA POLÍTICA ECONÓMICA Y LA LEY DE FINANCIAMIENTO’



Roberto Junguito, exministro de Hacienda, indica que la actual dinámica del PIB es una combinación de la continuidad de la política económica del país a lo largo de todos los gobiernos y la Ley de Financiamiento.



En ese sentido, aseguró que “el encadenamiento se vio reflejado cuando vino la caída del petróleo en el 2014, cuando el entonces ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas empezó a tomar medidas para reactivar la economía”, dijo y al tiempo agregó que “esas medidas continuaron durante este Gobierno y, además de eso, vino la Ley de Financiamiento, que en su conjunto están permitiendo esa reactivación.



‘NO SE PUEDE ATRIBUIR A LA LEY DE FINANCIAMIENTO’

​

Mientras que para Sergio Clavijo, presidente de la Anif, señaló que no hay efecto de la Ley de la Financiamiento en el crecimiento económico del país, dado que las gabelas tributarias empezarían a arrojar resultados a partir del próximo año.



“Dado que los beneficios tributarios empresariales solo iniciaban con fuerza en 2020, resulta extraño atribuir el rebote económico a ello”, aseguró Clavijo. En ese sentido explicó que el crecimiento de 3,1% acumulado en el periodo enero–septiembre tiene que ver más con el consumo que con la inversión.



“La verdad sorprende ese alto consumo cercano al 5% dado el altísimo desempleo de casi 11%, lo cual está más asociado a altas remesas, y estas al auge del narcotráfico”, sostuvo.



‘LA LEY DE FINANCIAMIENTO TUVO UNA PARTE IMPORTANTE EN EL CRECIMIENTO’



Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, la explicación del crecimiento económico en Colombia es una mezcla de dos elementos importantes: la recuperación después de un ciclo muy grande de desaceleración de la economía Colombiana, que toca fondo en el 2017 por los precios del petróleo y paulatinamente, a partir de ese año, empieza crecer; y por otro lado al impacto que ha tenido la Ley de Financiamiento de incentivar la inversión.



“La Ley de Financiamiento tuvo una parte importante en el crecimiento. La formación bruta de capital en la primera mitad del año creció 15% y por el lado de la demanda en el tercer trimestre la inversión y el consumo privado fueron grandes jalonadores de la actividad económica”, afirma.



En ese sentido, precisa que probablemente si no hubiera pasado lo de la reducción en el crecimiento económico mundial estaríamos creciendo por encima, pero por otro sin la Ley de Financiamiento estaríamos creciendo por debajo de lo que estamos hoy. “Esas proyecciones no tenían incorporadas las situaciones que estamos viendo”, puntualiza.



‘NO PODEMOS DECIR DE MANERA TANGIBLE QUE EL CRECIMIENTO SEA DEBIDO A LA LEY’



Si bien Carlos Sepúlveda, decano de economía de la Universidad del Rosario, atribuye el resultado del PIB a las dos razones en cuestión, precisa que el desempeño económico es el resultado de muchas variables.



“Estamos en un momento de recuperación que se viene dando desde años anteriores. Cuando uno mira el tema de la Ley de Financiamiento, la reducción al impuesto al capital seguramente ha generado un impacto en el aumento la importación de ese tipo de bienes. Sin embargo, no podemos decir de manera tangible que el crecimiento sea debido por la ley, la norma es apenas un instrumento marginal que complementa un poco esa dinámica económica”, concluye.





