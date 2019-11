El gasto de los hogares va a un buen ritmo para el 2020

Mientras que países como Chile, Ecuador y Argentina no pasan por su mejor momento y evidencian una contracción en el gasto de los hogares, Colombia va adelante.



Eso también lo puede explicar la inconformidad expresada por los ciudadanos en esos países, la cual contrasta con las buenas perspectivas que muestra el gasto de los hogares colombianos.



Esa es una de las conclusiones de un estudio que reveló ayer la firma Raddar, en el que analiza las condiciones de compra de los hogares en Colombia y lo que se espera para el 2020.

Y es que mientras el crecimiento del gasto en nuestro país aumentó 7,1% en septiembre, en Ecuador se situó en -3,4% y en Chile apenas es de 0,8%.



“El gasto de los hogares en la región de la Alianza del Pacífico son muy diversas, y dejan ver cómo la contracción del gasto, puede estar relacionada con las manifestaciones sociales que se han presentado”, dice el análisis.



Con este panorama, Camilo Herrera, presidente de Raddar, hace un pronóstico optimista sobre el cierre del año y comenta los factores que influirán en el devenir de la economía y el consumo de las familias. Evidentemente, como se ha estimado de parte de los analistas y el Gobierno, el PIB crecerá más, pero Herrera considera clave analizar las razones de ese aumento.



En primer lugar, advierte la llegada de los venezolanos como una causa ya que, a su juicio, esa población adicional ha estimulado una mayor demanda de bienes y servicios, empezando por los más básicos como la leche o los huevos.



Y agrega que este fenómeno de mayor consumo se da en medio de preocupaciones por el aumento del desempleo, dado que la economía nacional no alcanza a absorber la mano de obra nueva que se incorpora al mercado laboral.



La otra razón del dinamismo en la compra de los hogares está sustentado en un consumidor local que ha cambiado con el paso de los años.



“La gente cada vez más está comprando y gastando distinto. Las tendencias de consumo están desarrollando nuevas industrias y canales diferentes y eso está generando crecimientos rápidos”, comenta Camilo Herrera.



Definitivamente, los nuevos negocios están surgiendo atraídos por los nuevos comportamientos de las personas. Hoy es tendencia, por ejemplo, que las personas en Colombia tengan más gatos como mascotas. Eso, asegura, necesariamente se traduce en que prospere toda una actividad empresarial entorno a todo lo que necesitan los consumidores para mantener en las mejores condiciones a los nuevos ‘miembros de la casa’, lo que hace surgir un mercado especializado.



La otra variable que se ha movido a favor de la demanda ha sido el aumento de las remesas, sostiene.



Además, el cambio en los canales es otro factor que ha incidido en la evolución del consumidor. La variación más notoria tiene que ver con la mayor participación de los ‘hard discount’ en el mercado. Mientras que en el 2015 no registraban participación alguna, ahora tienen 7,9% del total, dicen las estadísticas de Raddar.



Otro comportamiento que se ha detectado y que ha cambiado tiene que ver con un consumidor que ya no está tan atraído por las promociones como pasó hace algunos años cuando 9 de cada 10 productos adquiridos se incluían en las compras por que estaban rebajados.



“Ya esto se está volviendo a ajustar y la gente está comprando productos de alto valor”. Sin embargo, dice Herrera, esta nueva realidad plantea un desafío porque las empresas no alcanzan a responder y las expectativas no se cumplen.



Por eso, argumenta, la confianza del consumidor sigue en terreno negativo, si a eso le sumamos la devaluación, el panorama es aun más retador.



“Si bien la confianza está baja, esto no significa que la gente no esté comprando, sino que tiene dudas sobre cómo va la economía porque el dólar es cada vez más caro”, dice el análisis presentado.



En cuando a las expectativas, Raddar dice que en medio del crecimiento económico que se calcula para el año entrante, el gasto de los hogares seguirá jugando un papel importante.



El experto afirma que es muy posible que, el próximo año, el PIB esté entre 3,6% y 3,7%, influenciado aún por el gasto de los hogares que va a terminar este año en 5,5 o 6% desde la métrica de Raddar.



Agrega que en el 2020 esa variable podría crecer medio punto más porque no se ha terminado la ‘descontención de gasto’, tras cuatro años en los que los colombianos no compraron, especialmente bienes durables, en referencia al período 2014 a 2017.



En tanto, para el 2021 se puede vislumbrar una desaceleración en ese crecimiento. Igualmente, es favorable el bono demográfico que representan los venezolanos para el país.



El hecho de que sea un año sin elecciones con una expansión en el gasto público también lleva a pensar un buen desempeño. Sin embargo, considera que el optimismo para el 2020 podría verse amenazado por la inflación.



También considera que hay que estar pendiente, por ejemplo, del comportamiento del tipo de cambio y de algún desabastecimiento de importados como efecto de la guerra entre Estados Unidos y China.



Planteado el panorama, Herrera invita a marcas y a empresas a cambiar y evolucionar para responder a las expectativas de los clientes.



“Antes, la gente vendía productos y compraba cosas, después les vendimos marcas y la gente compró identidad, luego les dimos experiencias porque necesitaba sensaciones.



Hoy el mercado está ofreciendo propósitos porque necesitamos causas”, lo que condensa las cuatro generaciones de consumidores que hacen parte del mercado colombiano. Ninguna puede perderse de vista, advierte el Presidente de Raddar.