‘El Huila, una economía que se diversifica’

Más allá del Parque Arqueológico de San Agustín, el desierto de La Tatacoa, las festividades del San Pedro, lo cultivos de arroz y las achiras, el Huila se ha convertido en un referente económico regional cada vez más diversificado.



Las últimas dos décadas han sido prolíficas en diversificación. El departamento es líder en producción de café, tanto en cantidad como en calidad, hasta el punto de que Pitalito es hoy el mayor productor nacional del grano.



Igualmente, la piscicultura de exportación es otro frente de generación de ingresos y empleo, que llegó para complementar los tradicionales ingresos dejados por la actividad petrolera que se ha resentido en los últimos años.



Frutas como la ‘gulupa’ o ‘chulupa’, cacao, aguacate y lulo, entre otras, son cultivos que han venido ganando terreno en el mercado nacional y algunos de ellos ya se despachan al exterior.



Varias empresas locales tienen reconocimiento nacional: Arroz Roa, Flor Huila, Coomotor, Coocentral, Achiras del Huila, Coagrohuila, Tolimás y Cadefihuila, entre otras. Portafolio habló con el director de la Cámara de Comercio de Neiva, Ariel Rincón Machado.



¿Cuál es su percepción sobre el panorama empresarial del Huila?



En este momento enfrentamos una gran preocupación por el deterioro del estado de las vías en el Huila y el sur del país. Tenemos varios sitios con pasos suspendidos o restringidos y la situación es delicada.



Por el lado empresarial, los sectores distintos al de hidrocarburos se vienen fortaleciendo. En el pasado, la región dependía de esta actividad. Producíamos 65.000 barriles diarios y hoy apenas estamos en un 50% de ese volumen. Esto ha afectado los ingresos del departamento.



Pero ha habido una buena dinámica de diversificación. Somos líderes en la producción de tilapia de exportación. Ya sobrepasamos los US$60 millones anuales en venta de filete a Estados Unidos.



También hemos avanzado en la producción de frutas, ocupando los primeros lugares a nivel nacional, al igual que el turismo, pues han vuelto los visitantes al Parque Arqueológico de San Agustín y ha habido un gran desarrollo en infraestructura hotelera en el desierto de La Tatacoa. Estamos posicionando la mítica población de La Jagua.



¿El turismo de la región tiene realmente potencial?

Mucho. Con estos sitios turísticos que le mencioné y otros más, hemos venido promoviendo la Ruta Luxury Huila, con prestadores de servicios turísticos de alto nivel.



¿Hay nuevos proyectos hoteleros en proyecto en la región?

Sí. Hay un nuevo proyecto hotelero en el municipio de Villavieja, cerca al desierto de La Tatacoa, para complementar el servicio del hotel Bethel que está ubicado en la mitad del desierto.



¿Y cómo va el café?

A pesar de la coyuntura de precios del grano, el café es una actividad productiva estrella. Somos el nuevo Eje Cafetero del país, y con el agregado de que producimos cafés especiales, es decir, no solo por cantidad sino por calidad. Más de 100.000 familias viven del café en el departamento.



El café le ha generado a la región un buen nivel de progreso y de mejora en la calidad de vida de miles de cultivadores del sur del departamento, desde Gigante y Garzón, hasta Pitalito, Acevedo, La Plata y Palestina.



¿Hay otras actividades económicas promisorias?

El cannabis medicinal está tomando fuerza. Esta es una apuesta muy interesante. Ya hay proyectos desarrollados por inversionistas nacionales con el apoyo de capital canadiense. Inicialmente, se planea la siembra de 130 hectáreas de marihuana en Palermo, con destino a exportación.



Precisamente, del 5 al 8 de septiembre realizaremos en Neiva la Feria ExpoHuila.

Allí buscaremos visionar lo que significa este proyecto y la planta de procesamiento en materia de ingresos, empleo y desarrollo para la región, gracias a que nuestras tierras son propicias para el cultivo.



El cacao es otro producto sobresaliente. No somos los primeros en producción, pero sí en calidad, lo cual lo hace atractivo para mercados internacionales.



En generación energética el Huila es un gran aportante a la red de transmisión nacional…

Sí. Tenemos las represas de Betania y El Quimbo, aunque con este último tuvimos algunas dificultades porque el relacionamiento de la empresa Engesa no fue el mejor al momento de la construcción de la obra. Hubo problemas con la licencia social y eso estigmatizó la generación energética en la región.



A ello se suma el interés que hay por proyectos fotovoltaicos o de energía solar, que ya empiezan a gestionarse y a tramitar la licencia ambiental.



¿De qué magnitud ha sido el beneficio dejado por dividendo del acuerdo de paz con las Farc?

No hay ninguna duda de que el acuerdo de paz ha sido importante para la región, y de la tranquilidad que se vive en muchos municipios, a pesar de que continúan la delincuencia común y otros fenómenos que esperamos sean atendidos por la Fuerza Pública. Pero se ha recuperado la confianza en la movilidad.



Afortunadamente, la construcción de la doble calzada Espinal - Neiva va muy bien. Esta es una obra que vale dos billones de pesos y todo indica que será entregada 100% terminada a finales del 2020.