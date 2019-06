El plan económico de EE.UU. para pacificar Oriente Medio

El plan económico por 50.000 millones de dólares del gobierno de Donald Trump para Oriente Medio exige la creación de un fondo de inversión global para mejorar la economía palestina y la de los estados árabes vecinos, y la construcción de un corredor de transporte para conectar Cisjordania y Gaza, según funcionarios estadounidenses y documentos vistos por Reuters.



El plan de "paz para la prosperidad", que será presentado por el yerno de Trump, Jared Kushner, en una conferencia internacional en Baréin la próxima semana, incluye 179 proyectos de infraestructura y negocios, según los documentos. El enfoque hacia la reactivación del moribundo proceso de paz israelí-palestino fue criticado por los palestinos el sábado.



El plan de reactivación económica se concretaría sólo si se alcanza una solución política a los problemas de larga duración de la región. Más de la mitad de los 50.000 millones de dólares se gastarían en los territorios palestinos con problemas económicos durante 10 años, mientras que el resto se dividiría entre Egipto, Líbano y Jordania.



Algunos de los proyectos serían en la península del Sinaí, donde las inversiones podrían beneficiar a los palestinos que viven en la adyacente Gaza, un enclave costero empobrecido y empobrecido.



El plan también propone cerca de mil millones de dólares para fortalecer el sector turístico de los palestinos. El gobierno de Trump espera que otros países, principalmente los estados ricos del Golfo Pérsico e inversores privados, se hagan cargo de gran parte del proyecto de ley, dijo Kushner a Reuters.



La revelación del proyecto se da tras dos años de deliberaciones y demoras en la implementación de un plan de paz más amplio entre israelíes y palestinos. Los palestinos, que están boicoteando el evento, se han negado a hablar con el gobierno de Trump desde que éste reconoció a Jerusalén como la capital israelí a fines de 2017.



El veterano negociador palestino Hanan Ashrawi desestimó las propuestas el sábado y dijo: "Todas son intenciones, todas son promesas abstractas" y dijo que solo una solución política resolvería el conflicto.



Kushner dejó en claro en dos entrevistas con Reuters que él considera su fórmula detallada como un punto de inflexión, a pesar de que muchos expertos en Oriente Medio afirman que tiene pocas probabilidades de éxito donde han fracasado décadas de esfuerzos de paz respaldados por Estados Unidos.



"Me río cuando atacan esto como el 'Acuerdo del siglo'", dijo Kushner sobre los líderes palestinos que han rechazado su plan como un intento de comprar sus aspiraciones de estadidad. "Esta será la 'Oportunidad del siglo' si tienen el coraje de perseguirlo".



Kushner dijo que algunos empresarios palestinos han confirmado su participación en la conferencia, pero se negó a dar sus nombres. La abrumadora mayoría de la comunidad de negocios palestina no asistirá, dijeron a Reuters empresarios de la ciudad de Ramallah en Cisjordania.



Varios estados del Golfo Pérsico, incluida Arabia Saudita, participarán en la reunión dirigida por Estados Unidos del 25 al 26 de junio en Manama, capital de Baréin, para el lanzamiento de la primera fase del plan de paz de Trump.



Su presencia, dicen algunos funcionarios de Estados Unidos en privado, parece tener la intención, en parte, de ganarse el favor de Trump, ya que toma una línea dura contra Irán, el archienemigo regional de esos países.



