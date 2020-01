El recaudo de la subasta del espectro en el país caería 24%

La Navidad se le adelantó al Gobierno Nacional cuando el pasado 20 de diciembre logró concluir el proceso de la subasta del espectro radioeléctrcio, tras venir hablando de ella varios meses e incluso haberla pospuesto en una ocasión.



(Lea: Listos los ganadores de la puja por el espectro radioeléctrico)



En esta se ofertaron las bandas de 700, 1.900 y 2.500 MHz y participaron cuatro competidores: Claro, Tigo, Telefónica y Partners, nuevo jugador. Cabe mencionar que en el proceso no se recibieron propuestas para los bloques de 1.900 MHz y que Telefónica no fue adjudicatario de ninguna banda.



(Lea: Partners renuncia a bloque asignado en la subasta del espectro)



Así las cosas y basados en datos del Ministerio de las TIC, el resumen de la subasta por operador había quedado así: Claro con 20 MHz en la banda de 700 y 30 MHz en la de 2.500, Tigo con 40 MHz en la de 700 y por topes no pudo pujar por la de 2.500 y el nuevo competidor, Partners fue adjudicatario de 20 MHz en la de 700 y 30 MHz en la de 2.500.



No obstante, en días pasados el último operador en mención, conocido globalmente como la chilena de telecomunicaciones VOM, informó que “Partners presentó al Ministerio su renuncia a un bloque del espectro en la banda de 2.500 MHz, en consecuencia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia podrá utilizar este bloque para futuras subastas”.



Lo anterior se dio debido a un error que cometió la firma en el momento de la subasta del bloque ya mencionado pues dijo que invertiría $1,7 billones en este, como se refleja en el informe de MinTIC, incluso cuando el precio base del mismo no superaba los $200.000 millones.



Ante esto, el Ministerio aseguró que “lo anterior no afecta las demás asignaciones, por lo cual se mantiene lo desarrollado en la subasta, incluyendo el número de localidades a cubrir”.



La cartera agregó que “a la luz de las reglas establecidas en la subasta, y las normas vigentes, estudiará la solicitud y se pronunciará al respecto oportunamente”.



Cabe mencionar que antes de que Partners informará su solicitud de renunciar a uno de los tres bloques que había ganado en la banda 2.500 MHz, el recaudo total de la subasta del espectro superaba los $7,2 billones y con esta movida de la chilena, el monto variaría en -24,2% y pasaría a ser de $5,4 billones.



NUEVO PANORAMA



En caso de que la solicitud de Partners sea aprobada, la banda de 2.500 MHz en la que inicialmente se adjudicaron seis bloques cada uno de 10 MHz que significó más de $2,8 billones, pasaría a tener solo cinco bloques y el valor recaudado caería a $1,1 billones.

Con este panorama, Claro quedaría con tres bloques y Partners únicamente con dos en la banda ya mencionada.



ASÍ QUEDARON LAS OFERTAS



Basado en datos del MinTIC, como ya se había mencionado, Claro quedó con tres bloques, el 1, 3 y 4 en la banda 2.500 MHz. En el primero de estos ofertó $169.008 millones, en el que le sigue $197.824 millones y en el último, $271.144 millones.



Por su parte, Partners que pasaría de tener tres a solo dos, fue adjudicatario del bloque 2, 5 y 6. El 2, del que se retiraría ofreció lo ya comentado ($1,7 billones), ocho veces más de la oferta promedio por un bloque en esta banda. Siguiendo con los otros, en el 5 ganó la subasta con una oferta de $293.156 millones y en el 6, el valor fue de $173.474 millones.



Respecto a la otra banda adjudicada, la de 700 MHz, Partners se quedó con el bloque 1 al ofrecer $950.000 millones, Claro con el 2 ($949.257 millones) y Tigo con el 3 y 4 con $950.000 millones y $1,5 billones, respectivamente.



Con base en este último punto, el Ministerio de las TIC aseguró que los tres operadores en mención, “llevarán internet móvil 4G a 3.658 localidades en zonas rurales de los 32 departamentos del país, incluyendo el archipiélago de San Andrés, y estarán operativos en menos de cinco años”.



Cabe agregar que del total de lo recaudado en esta banda ($4,39 billones), $2,24 billones serán invertidos en las localidades en mención. El Chocó es el que más de estas tiene con 460 y le siguen Córdoba, Antioquia, Cauca y Caquetá con 371, 288, 286 y 276 localidades, respectivamente.



Es de resaltar que de acuerdo con el cronograma de instalación del Ministerio de las TIC, el total de las localidades estarán listas en cinco años. Esto se dividirá así: 954 en el primero, 831 en el segundo, 820 en el tercero, 553 en el cuarto y 500 en el quinto.



De otro lado, la cartera aseguró que “uno de los resultados que el país verá a corto plazo es la actualización de las redes de comunicaciones móviles, las cuales pasarán de 2G y 3G hacia 4G. Solo los operadores Claro y Tigo tendrán esta obligación, por ser los únicos establecidos en Colombia que fueron adjudicatarios de espectro en la banda de 700 MHz”.



Por último, agregó que en el caso de la última banda en mención, el recaudo fue alrededor de un 15% más de lo esperado por los cuatro bloques de 20 MHz. Lo anterior, teniendo en cuenta que en las expectativas estaba recibir $3,79 billones.