El Sitp dejaría de emitir casi 22 mil toneladas de Co2 anual

La capital colombiana dejará de estar rezagada en materia de movilidad eléctrica, por lo menos a lo que transporte público se refiere, tras haber avanzado en la adjudicación de operación y provisión de la flota para el Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) de Bogotá.



Dicho proceso le permitirá a la ciudad tener 379 buses eléctricos el próximo año, lo cual no solo le dará el liderazgo en el país, sino también le permitirá ser el segundo con la flota más grande de este tipo en América Latina.



Los adjudicatarios de la licitación, que le permite a la capital contar con esta flota, son Somos Operación S.A.S y Empresa Operadora de Transportes Gran Américas S.A.S. para la operación, y Estructura Plural Electribus Bogotá y Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP (de Celsia) para la provisión de los mismos.



Los buses operarán en las localidades de Fontibón y Usme. Del total de la flota, 259 los proveerá Electribus y los 120 restantes los dará Celsia. Cabe mencionar que la marca de estos será BYD, multinacional china que está en el país desde 2012 y ya tiene vehículos de este tipo rodando en otras ciudades del país.



De acuerdo con Juan Mesa, CEO de BYD en Colombia, en el territorio nacional puede haber 100 buses eléctricos operando, de los cuales la compañía cuenta con 70, que en su mayoría están en Medellín.



El directivo agregó que el primer proyecto de la firma fue en 2012, en Bogotá, donde pusieron 47 taxis eléctricos y a la fecha continúan operando sin contratiempos. “Eso, además de que fuimos los únicos que en 2015 pusimos un bus eléctrico, de manera interrumpida a rodar en Bogotá, creemos que le permitió a TransMilenio y a la Alcaldía confiar en BYD para esta licitación”, añadió el ejecutivo.



Respecto a cuándo traerán al país los 379 buses, Mesa dijo que comenzarán un piloto en marzo con cinco vehículos, y que entre dos o tres meses después importarán la totalidad de la flota desde China.



De otro lado, aseguró que con esta adjudicación la compañía queda con 95% de participación en el país respecto a buses eléctricos. Cabe mencionar que la firma provee este tipo de vehículos a otros países en el mundo como por ejemplo, los buses doble piso rojos de Reino Unido.



Para Mesa, con el paso que acaba de dar Bogotá y el que ya han dado ciudades como Medellín en menores proporciones, Colombia viene avanzando a buen ritmo en la adopción de este tipo de tecnologías para el transporte público si se compara con otras naciones como Chile, que tendría 380 vehículos de este tipo.



Alguna de las características de esta flota es que vendrán unos de 12 metros de longitud y otros de 9 metros. Además, a diferencia de los que ya tienen en Medellín, estos únicamente tendrán puertas en el costado derecho. De igual forma, son cero emisiones y tienen un sistema que los hace menos ruidosos, traerán puertos de USB para la recarga de celulares y vendrán equipados con mínimo cuatro cámaras para fortalecer la seguridad en el sistema.



De acuerdo con TransMilenio, “la llegada de estos buses nuevos no supone únicamente la adquisición de nueva tecnología, sino un proceso de reingeniería del sistema para mejorar la calidad del servicio y la experiencia de viaje ofrecida a los usuarios”.



A su vez, agregó que “este salto tecnológico, con un alto contenido ambiental, inició con la adjudicación de los 741 buses troncales con tecnología a Gas Natural Vehicular con estándar de emisión Euro VI que han venido ingresando de manera gradual”.



Según Enrique Peñalosa, alcalde de la capital, “vendrán otra tanda de buses eléctricos para completar más de 550, adicionalmente, estamos en licitación con 2.700 buses más”.



Por su parte, la gerente de TransMilenio, María Consuelo Araújo, aseguró que “esta flota es la primera adquisición que se hace en Colombia mediante licitación pública. Estamos siendo precursores de un proceso completamente transparente mediante este mecanismo”.



Para Lucio Rubio, gerente general de Enel Codensa, “en esta oportunidad trabajamos con la ciudad para hacerla más sostenible con la movilidad eléctrica. Vamos a tener un aporte significativo en todo lo que tiene que ver con las infraestructuras de recarga a las obras civiles de los patios y permitirán que los buses hagan sus recorridos sin ninguna dificultad”.



¿POR QUÉ SE ADJUDICARON MENOS BUSES?



Según explicó TransMilenio, inicialmente se iban a adjudicar 594 vehículos, pero debido a que “las unidades funcionales correspondiente a Perdomo y Suba Centro fueron declaradas desiertas, el número de buses adjudicados fue de 379”.



Las razones por las que la zona de Perdomo no se licitó, a la cual le correspondía 109 vehículos, fue porque no llegaron propuestas de provisión ni de operación. “TransMilenio entrará a evaluar las alternativas disponibles para provisión y operación en este sector y garantizar así ese servicio para los usuarios”, dijo la firma.



Respecto a la unidad correspondiente a Suba Centro, la empresa dijo que solo hubo un proponente y su oferta económica no cumplía con los requisitos que se habían establecido en los pliegos de condiciones.



PUNTOS DE RECARGA PARA LOS NUEVOS BUSES



Enel X, de Enel Codensa, será la encargada de liderar el diseño, construcción y aprovisionamiento de tres patios en los que se cargarán los 379 buses adjudicados en la capital colombiana. Los predios estarán ubicados en barrios de Fontibón y Usme, los cuales tendrán capacidad para albergar dicha flota. La firma además dijo que los patios tendrán una potencia instalada entre 8 y 10 MW para cargar simultáneamente todos los buses de los patios, por medio de cargadores rápidos.



“A partir del mes de noviembre, Enel X iniciará los diseños de los predios, para posteriormente iniciar la construcción y obras civiles. Se espera que en el segundo semestre de 2020 se haga entrega de estos patios para que los buses eléctricos entren en funcionamiento”, aseguró la compañía.