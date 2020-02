El temor por el coronavirus ensombrece a los mercados

En línea con lo que se vio en el conjunto del año pasado en los mercados internacionales, los índices bursátiles de todo el mundo iniciaron el 2020 con avances en sus cotizaciones.



No obstante, el empeoramiento de la crisis del coronavirus y el temor a sus posibles consecuencias han dado la vuelta a la tendencia y han llevado a estas plazas a estar en terreno negativo.



De hecho, tan solo el pasado viernes, el índice Dow Jones de Estados Unidos registró una pérdida de más de 600 puntos, lo que no pasaba desde el pasado agosto. Así, en el conjunto de enero, este indicador acumula una pérdida de 0,98%. Pero, más allá, si se compara con el nivel que alcanzó el 17 de enero, cuando registró los últimos máximos históricos, el descenso desde entonces asciende hasta 3,72%.



Y lo mismo ocurre con el resto de indicadores del mercado estadounidense. El S&P500 tan solo presentó una baja durante enero de 0,16%, mientras que el Nasdaq, que sigue el comportamiento de las acciones tecnológicas, sí que sufrió un peor golpe, pues cayó 1,98% durante este periodo.



En Europa el panorama no es distinto. El Dax alemán acumuló en el primer mes de este año una caída de 2,01%, mientras que el FTSE100 de Londres terminó el pasado viernes con un retroceso de 3,39%.



Eso sí, cabe decir que en este caso, sumado a los efectos del coronavirus, hay que tener en cuenta la incertidumbre que existe entre los inversionistas por el devenir de la economía británica una vez que salió de la Unión Europea, y también de las dudas sobre el éxito que tenga la negociación comercial.



Asimismo, los mercados de Asia tampoco se han librado del temor, pues el Nikkei, en enero, cayó un 1,9%, al tiempo que el principal índice de Shanghái, cerrado desde el 23 de este mes, tiene una baja de 2,41%.



Más llamativo aún es el comportamiento que ha presentado el precio del Brent en este periodo, pues el precio del barril de petróleo de referencia ha caído ya un 15,02%, al perder más de US$10 hasta los 58,16.



Estos temores tienen su razón de ser en la rápida propagación del coronavirus de China, el cual, al cierre de esta edición ya sumaba 259 muertos, al tiempo que se estima un número de contagios de más de 12.000.



De hecho, el pasado viernes se conoció en un estudio que se publicó en la revista The Lancet que, al tiempo que todavía no se puede saber con seguridad el número total de infectados, estima que la propagación podría llegar hasta las 75.815 personas.



IMPACTO EN LA ECONOMÍA DE EE. UU.



El brote de coronavirus reducirá el crecimiento económico de EE. UU. en 0,4 puntos porcentuales durante el primer trimestre ante la disminución del numero de turistas de China y de las exportaciones a la nación asiática, según Goldman Sachs Group Inc. Un repunte posterior de entre 0,3 y 0,4 puntos porcentuales en el segundo trimestre contribuirá a minimizar el impacto de todo el ano en la economía.



Bloomberg