El turismo del país creció seis puntos porcentuales en 2019

La llegada de visitantes no residentes a Colombia, la ocupación hotelera y los ingresos nominales de las agencias de viajes alcanzaron una cifra récord durante el 2019.



El año pasado fue uno de los mejores para el sector en el país, principalmente porque el número de estos visitantes fue de 4.515.932, un crecimiento del 2,7% con respecto a 2018. También fue récord en ocupación hotelera, que alcanzó el 57,8%, y en ingresos nominales de las agencias de viajes, con un alza del 3,7%.

En ingresos de los hoteles se registró un aumento del 10,6%, en conectividad internacional con 17 nuevas rutas y 39 nuevas frecuencias internacionales y también en pasajeros movilizados nacional e internacionalmente, los cuales llegaron a 41,2 millones.

Del total de visitantes no residentes que recibió el país durante 2019, 3.213.837 fueron extranjeros, 361.531 fueron pasajeros a bordo de cruceros internacionales y 940.564 colombianos residentes en el exterior (cifra preliminar).



El crecimiento de los visitantes extranjeros no residentes y de los colombianos residentes en el exterior, registró tasas superiores al 3% en el último año.



Por su parte, la llegada de pasajeros en cruceros internacionales registró una disminución del 4,4% durante el 2019.



“Colombia crece seis puntos porcentuales por encima de la región. Mientras esta última decrece 3,5%, el país sube 2,7%”, explicó el viceministro de Turismo, Julián Guerrero.



Entre los mercados que más emiten viajeros hacia el país se destaca Estados Unidos, el cual tiene una participación del 22%.



Perú y Francia, por su parte, crecieron el 19% y 12%, respectivamente.



MEJORA EN LA CONECTIVIDAD



Durante el 2019 se anunciaron 17 nuevas rutas con conexión a Perú, España, México, Ecuador, Paraguay, Estados Unidos y Chile, entre otros países.



“Estamos alcanzando cifras históricas en materia de turismo. El objetivo es atraer más viajeros, más cruceros y, por supuesto, también más aerolíneas: tan solo en mes y medio de 2020 han anunciado su puesta en operación compañías aéreas como Sky, EZ Air, Laser y Plus Ultra. Además, se han anunciado 10 nuevas rutas aéreas con países como Brasil y Canadá. Esto, sin duda, facilita la llegada de más viajeros internacionales para generar más divisas y desarrollo en las regiones”, afirmó Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.



Entre los principales resultados obtenidos por la entidad que dirige Santoro, están 469 actividades de promoción, impactando 44 mercados en América, Europa, Asia y Oceanía.



Así mismo, 53 agendas comerciales en 13 mercados; seis capacitaciones en Colombia; ocho encuentros comerciales en tres mercados; 57 viajes de familiarización invitando a empresas turísticas de 34 mercados; participación en 39 ferias internacionales en 15 naciones; organización de dos macrorruedas de negocios; tres misiones en dos economías (incluido Colombia); 110 presentaciones de destino; 92 viajes de prensa con 251 periodistas, impactando a 165 medios internacionales de 28 países; y ocho workshops en 10 mercados.



La idea del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia para este 2020 es superar las cifras que se lograron durante el año pasado y fortalecer la prestación de servicios turísticos locales.