El turismo mundial tendría pérdidas por US$302 mil millones

La previsión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de una afectación del 0,2% en el PIB mundial en el año 2020 a causa del coronavirus tiene como protagonista al sector del turismo.



(Lea: Paquete económico para el turismo y la aviación por el coronavirus)



Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) esta actividad caerá en el mundo alrededor del 3%, lo que supondrá pérdidas que oscilan entre US$30.000 y US$50.000 millones.



(Lea: La grave amenaza del coronavirus para la economía china)

En Colombia esta realidad ya se está haciendo efectiva. La semana pasada la actividad hotelera nacional registró el indicador más bajo de toda su historia al revelar una cifra de ocupación nacional de apenas 21%.



De acuerdo con Cotelco, el gremio de los hoteleros, la magnitud de la afectación dejó pérdidas cercanas a los $430.000 millones entre el 8 y el 19 de marzo de 2020. Asimismo, el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia estimó que 150.000 empleos directos se encuentran en riesgo.



Ante este panorama, grandes empresas han tenido que tomar importantes decisiones sobre su operación. Cadenas como Decameron y Hoteles Estelar han anunciado el cierre temporal de sus alojamientos hasta el 31 de mayo de este año.



Sin embargo, esta última resaltó que sus apartahoteles en el país, y uno en Lima, seguirán prestando servicio exclusivamente a sus huéspedes. Además, dejaron claro que se garantizará el pago de salarios a los más de 2.300 colaboradores durante la emergencia.



Entretanto, Sandra Briceño, directora de mercadeo y ventas de Suites Tequendama, anotó que si bien el hotel no va a suspender operación, el porcentaje actual de ocupación es del 12,08%, cifra que contrasta con los $650 millones en ventas que se tenían proyectadas para marzo de 2020. Asimismo, la Sociedad Tequendama habría cerrado el 2019 con un incremento del 6% a nivel turístico.



Otras medidas como la reducción de algunos costos variables también están siendo implementadas por hoteles que continúan en funcionamiento como el Grand Hyatt en Bogotá.



“Vamos a necesitar mucho apoyo por parte del Gobierno Nacional para volver a la normalidad una vez bajen los niveles del coronavirus porque es un sector que ha sido muy golpeado. La demanda está cayendo a niveles por debajo del 10%”, afirmó Philippe Frey, gerente del hotel.



A su turno el Hotel Hilton Bogotá Corferias, aunque no hizo un pronunciamiento oficial respecto a su operación, destacó las cifras de la OMT en lo referente al 54% de participación de las mujeres en el turismo mundial.



De otro lado, también es importante resaltar la afectación del coronavirus en las agencias de viajes y turismo en el país. De acuerdo con Anato (la asociación que representa el 70% de los ingresos de las agencias en Colombia), las ventas de este gremio han tenido un descenso superior al 80%.



Esto ha quedado reflejado en el cierre de importantes agencias como On Vacation, la cual el pasado 16 de marzo comunicó la suspensión de sus servicios aéreos y hoteleros hasta el próximo 15 de mayo.



La consecuencia de este tipo de medidas suponen un balance de incertidumbre, más si se tiene en cuenta que tan solo las ventas de esta agencia dejaron alrededor de $360.000 millones en el 2019.



En el caso de los cruceros, luego de que el presidente Iván Duque anunciara el pasado 12 de marzo un paquete de medidas entre las que se incluía la prohibición del tránsito de cruceros en Colombia para reducir las posibilidades de contagio, varias embarcaciones quedaron estancadas y activaron planes de repatriación de sus pasajeros.



En este sentido, pese a un comunicado emitido desde Madrid el 15 de marzo en el que se anunciaba la suspensión de operación de Pullmantur Cruceros hasta el 2 mayo, esta empresa inició una operación de desembarco de los más de 2.500 pasajeros (500 colombianos) del buque Monarch que no podía arribar a Cartagena. La repatriación se hizo a través del desembarco en Panamá.



AEROLÍNEAS EN APRIETOS

​

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) proyectó que las pérdidas de las aerolíneas en el mundo se calculan en US$252.000 millones por el covid-19. De acuerdo con la entidad la aviación contribuye con US$167.000 millones al PIB de la región y mantiene un total de 7,2 millones de empleos en Latinoamérica. En Colombia, la contribución al PIB es de US$7.500 millones.



“Tenemos una crisis de salud pública cuya respuesta está creando una crisis económica. Las aerolíneas apoyan plenamente las medidas para combatir el virus, pero los gobiernos no deberían profundizar la crisis económica permitiendo que el sector de las aerolíneas fracase”, dijo Alexandre de Juniac, director general y CEO de IATA.



Al respecto, Eliseo Llamazares, socio de la red de KPMG, manifestó que “en la región, gobiernos como Colombia, Argentina y Brasil están tomando medidas para apoyar a estas industrias a través de líneas de financiación y diferimiento de pago de impuestos, pero otros países todavía se mantienen ajenos”.



Entretanto, en Colombia Avianca y Latam anunciaron que desde el 25 de marzo y hasta el 12 de abril detendrán por completo la operación tanto en rutas nacionales como internacionales.



Sin embargo, Avianca Cargo seguirá operando vuelos de carga para el abastecimiento, mientras que Latam desplegó durante el fin de semana un plan de repatriación de sus pasajeros.



Los vuelos nacionales de aerolíneas como Viva Air, Easy Fly y Wingo que no se habían visto afectados, más allá de la flexibilización a los usuarios que quisieran reprogramar sus vuelos, ahora se encuentran parados después de que el 21 marzo la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunciara la suspensión de vuelos nacionales durante los 19 días de cuarentena decretados por el Presidente. Como consecuencia, y acatando las medidas, Viva Air y Wingo pararon sus rutas durante este periodo.