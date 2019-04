Arauca tiene el desempleo más alto de la región

El Dane hizo una evaluación de la tasa de desempleo, participación y ocupación en el mercado laboral de Buenaventura, Barrancabermeja y Soacha junto con las ocho ciudades capitales de los departamentos de la Amazonía y Orinoquía: Arauca, Yopal, Mocoa, Leticia, Inírida, San José del Guaviare, Mitú y Puerto Carreño.



La entidad resalta que en Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada que representan aproximadamente la mitad del territorio nacional, en realidad solo habita menos del 5% de la población total colombiana.

Acerca de los indicadores del mercado laboral en estas ciudades intermedias, el Dane señaló que para 2018, la tasa global de participación para Buenaventura fue 60,8%, mientras que la tasa de ocupación fue 49,6% y la tasa de desempleo se ubicó en 18,4%.



El panorama en el puerto del Pacifico no mejoró pues en 2017 estas tasas fueron 61,6%,48,9% y 20,5%, respectivamente. Allí el t rabajador por cuenta propia concentró el 49,7% de la población ocupada en 2018, seguida de Obrero, empleado particular con 36,7%.



La situación en Barrancabermeja y en Soacha no tiene comparación, pues solo hasta 2018 se inició la recolección de los datos por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.



La tasa global de participación para Barrancabermeja fue 65,3%, la tasa de de ocupación fue 50,2% y la tasa de desempleo se ubicó en 23,1%, y en el caso de Soacha fue 71,8% para la participación, 62,5% para la ocupación y la tasa de desempleo se ubicó en 13,0%.



AMAZONÍA Y ORINOQUÍA



Para el total de las ocho ciudades capitales de los departamentos de la Amazonía y Orinoquía, la participación se ubicó en 66,5%, lo que representó una disminución de 1,7 puntos porcentuales respecto al 2017 (68,2%). La tasa de ocupación también presentó una disminución de 1,9 puntos porcentuales frente al año anterior (59,1%), se ubicó en 57,2% y la tasa de desempleo en estos territorios fue de 14,0%.



Solo en tres ciudades, la tasa disminuyó respecto al 2017, Leticia, Mitú e Inírida. Arauca es la ciudad con la tasa de desempleo más alta de la región, con 24,9%, la siguen Puerto Carreño con 20,9% y Mocoa con 13,0%. Mientras que Leticia tiene la más baja con 5,2%.



Trabajador por cuenta propia y Obrero, empleado particular fueron las posiciones que tuvieron mayor participación en la población ocupada con 78,9% en conjunto.



En 2018, las posiciones Obrero, empleado del gobierno (9,4%) y empleado doméstico (7,5%) presentaron las mayores variaciones positivas respecto al año anterior, mientras que las posiciones trabajador sin remuneración y por cuenta propia reportaron reducciones de 25,4% y 2,9%, respectivamente.



En el caso de las ramas de actividad con mayor número de ocupados en 2018 estas fueron : Comercio, hoteles y restaurantes; Servicios comunales, sociales y personales y Construcción. En estas tres ramas se concentró el 72,9% de la población ocupada.