Clima laboral negativo: repelente para el talento

Investigar reseñas en Google y pedir referencias a conocidos son algunas de las acciones que cualquier persona lleva a cabo cuando desea conocer y saber más sobre alguna persona, lugar u objeto y las organizaciones no son la excepción.



La psicóloga especialista en clima organizacional y directora de Puntual, Marité Pereda, explica que la reputación de la empresa es un factor determinante al momento de atraer o retener talentos, pues “cuidar el clima organizacional es cuidar el emergente que nos está diciendo si se están haciendo las cosas bien o no, esto en relación a las variables que tienen impacto en las personas”.



Durante muchos años se ha trabajado sobre una lógica que planteaba al clima laboral como algo que se podía imponer dentro de la organización. No obstante, la realidad es que aunque esto no sea posible, sí se puede gestionar y optimizar.



De hecho, preocuparse y optar por un clima laboral adecuado es lo que muchas empresas hacen para proteger y beneficiar la imagen que tienen con los clientes internos, externos, proveedores, entre otros. Además, se debe tener presente que una compañía puede ser reseñada y calificada según la experiencia de sus colaboradores.



El ‘employer branding’ es una de las tendencias en gestión del talento que a nivel mundial ha ganado cada vez más adeptos. Tener una carta de presentación es elemental para cualquier empresa y el hecho de que esta sea positiva o negativa “puede ser determinante al momento de atraer, fidelizar o espantar talentos”, afirma Pereda.



En este sentido, un test de clima organizacional le permite a la empresa obtener un diagnóstico sobre cuál es la situación actual, si los colaboradores están satisfechos o no, si hay alguna problemática y saber si el trabajo que se realiza en la organización genera una buena experiencia.



Cuando se identifican las situaciones de riesgo o de posible fortalecimiento, las empresas pueden mejorar sus estructuras y equipos de trabajo, aumentando así la productividad y retención laboral en la compañía.



Empresas como Puntual y PDA International trabajan para crear un test de clima organizacional desde un enfoque sistémico, en el que el PDA Assessment analiza el perfil conductual de las personas. La lectura del reporte resultante permitirá leer la situación actual de un colaborador, de la organización en su totalidad y actuar en consecuencia con acciones que ayuden a la construcción de un clima laboral en el que las personas tengan una experiencia positiva.



