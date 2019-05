‘Debemos mejorar los índices de rotación de personal en sector TIC’

El año pasado, la Federación Colombiana de la Industria de Software y TI enfrentó retos como llevar los programas y actividades a todos sus afiliados, fortalecer sus unidades estratégicas, posicionar al sector y destacar la importancia de este para la economía nacional.



Para este año, la misión está en continuar por la senda del crecimiento, ya que el ponderado anual es de 16,7% en los últimos seis años, apoyar a las empresas en su transformación digital y ser su aliado.

La industria, que tiene ventas aproximadas de $15,2 billones al año, también busca fortalecerse en el cuidado del talento, en el desarrollo de sus profesionales y en satisfacer la demanda en cargos especificos del sector.



Paola Restrepo, presidenta ejecutiva de Fedesoft explicó que la hoja de ruta para este año incluye la actuación en las convocatorias para aplicar a exenciones tributarias por desarrollar actividades de ciencia tecnología e innovación por parte de Colciencias y el vehículo de inversión de los emprendedores, Colombia Ventures Capital IT.



¿Cuáles son los retos?



El principal desafío es que todas las empresas en el país incorporen a la tecnología como aliada, que tengamos un avance más allá y que seamos consientes de que la transformación digital no es implantar un software, sino que hace parte de una estrategia, que, si bien se realiza por ese medio, no es el fin.



El segundo es apoyar los esfuerzos regulatorios que deben ir encaminados, no solo en el nacimiento de la empresa, sino en el desarrollo y en el sostenimiento de la misma. Si bien es importante pensar en los emprendimientos, es igual de necesario tener un apoyo con las compañías que ya tienen una trayectoria y que poco a poco han ido logrando un crecimiento en la industria.



El tercer reto tiene que ver con la formación y con el cuidado del mayor capital que tenemos en las empresas, que es el talento. Es hora de que empecemos a trabajar en procesos de formación, porque si no, nos vamos a quedar rezagados, no solo en el desarrollo en general del sector, sino también en el ámbito laboral.



El cuarto desafío tiene que ver con el cuidado y la seguridad de la información, con el tema del análisis de datos y de analítica que toma cada vez más presencia y no está solo en el software, sino en todos lados. Debemos trabajarlo de manera integral y desde la raíz, en regulación y en estrategia por el bien de los usuarios y de las empresas que se están desarrollando en el país.



¿En qué aportamos al mundo y qué estamos trayendo a Colombia?



Los colombianos somos muy buenos en la parte de software, sobre todo en lo relacionado con lo financiero y esto viene desde hace mucho tiempo ligado a una especie de normativa, porque allí, en ese sector, es en donde más tenemos reglamentación. Ese es nuestro fuerte, el área de bancos, de créditos y de todo el acceso a esos productos financieros y bancarios.



Eso es lo que más hacemos y lo que más exportamos, estamos llevando desarrollos a las pequeñas y medianas empresas y también a compañías que necesitan apoyo en la parte financiera, pero más el que está enfocado al interior de las empresas; es decir, en el cuidado de la facturación y nómina.



¿Cuánto se invierte en el desarrollo de software?



La última cifra que conocemos es relacionada a 2017. Las ventas aproximadas de la industria hasta agosto del año en mención fueron de $15,2 billones, lo cual corresponde a 1,7% del PIB del país. El crecimiento ponderado de nuestra industria en los últimos seis años está entre 16% y 17%.



Esta es una industria que emplea a cerca de 115.000 personas en el sector y cuenta con 7.650 empresas. Nuestra mayor expansión está en Bogotá y Cundinamarca, seguido de Antioquia y el Valle.



En talento humano ¿qué les preocupa?



En la industria de desarrollo de software y servicios relacionados, tenemos un déficit de 62.000 personas. La rotación de personal está en 26,45%. Tenemos que seguir capacitando, formando, pero de igual manera, manteniendo.



Debemos mejorar estos índices de personal en el sector, porque es invaluable el talento que tenemos. Es exportable lo que hacemos, nos hace competidores en el mundo.



¿Cuáles son los cargos más demandados?



Los ingenieros de desarrollo y analistas de pruebas, son los más solicitados, y las tecnologías con mayor demanda son Oracle, Java, Cloud, Business Intelligence y .NET.



¿Qué considera que hace falta?



Tenemos más de 200 facultades de Ingeniería de Sistemas en Colombia, pero no dan abasto porque aún faltan interesados en estas temáticas y en carreras que permitan el desarrollo de más profesionales en el sector.



EL TRABAJO DE LAS MUJERES



En este sector, la brecha entre hombres y mujeres es muy grande. De acuerdo con Paola Restrepo, presidenta ejecutiva de Fedesoft, “este es el único sector en el que las mujeres no se sienten y no es porque sean labores mal pagas, sino porque culturalmente en las empresas se piensa que los hombres pueden dar mejores cualidades, técnicamente hablando, y es necesario que el país se quite de encima esos estereotipos”, afirmó.



Actualmente más del 50% de las mujeres están estudiando carreras de formación. “Pero lastimosamente el 11% de la población que estudia, lo hace en carreras de Tecnologías de la Información y Comunicación, y lo que tenemos que hacer es tener referentes que se repliquen en el país”, dijo.



