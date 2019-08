El profesional de la era pos-digital

Si bien la tecnología es parte de la vida de todos desde hace ya bastante tiempo, las organizaciones aún se encuentran acomodándose al impacto y a las transformaciones constantes que exige el mundo moderno.



Hace unos años, el perfil que se buscaba en una compañía era de alguien estructurado, con una carrera académica, respetuoso de las reglas y de las tareas preestablecidas. Sin embargo, si hay algo en lo que las empresas coinciden, sean del rubro que sean, es que todo cambió.



“El trabajo no debe estar atado a un lugar, hay que reinventarse”, afirma el fundador de Dell, Michael Dell.



De acuerdo con PDA International, organización internacional que desarrolla herramientas tecnológicas para potenciar el talento, actualmente se buscan personas que quieran desafiar el ‘status quo’, que tengan creatividad y capacidad de formar equipos interdisciplinarios.



El centro de atención está en resaltar las competencias de las personas y acompañar su desarrollo profesional y personal. Para lograr eso se necesita de un líder que tenga la capacidad de adaptarse a los nuevos paradigmas y que pueda tener empatía con sus colaboradores.



Es responsabilidad del líder convertirse en facilitador para explotar el talento de las personas a través de un clima laboral óptimo que fomente el compromiso de los colaboradores. Asimismo, es bienvenida la capacitación de los trabajadores al interior de las organizaciones, para evitar conflictos generacionales y asegurar que todos los empleados tengan un foco claro de la mano de la tecnología.



La era pos-digital no es sinónimo de que la tecnología ya no es tan influyente o que va a desaparecer y le concederá el primer lugar al ser humano, todo lo contrario. Lo que exige es una nueva forma de abordar los vínculos y el liderazgo dentro de las organizaciones.



PDA International asegura, además, que lo que se tiene que lograr es que el lado humano guíe el cambio tecnológico y no viceversa.



Las organizaciones hoy requieren personas dispuestas a trabajar colaborativamente y que tengan empatía, ya que si no hay empatía, no hay vínculo.



