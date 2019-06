El reto de trabajar con equipos multigeneracionales

Los miembros más antiguos de los equipos de trabajo pueden tener diferencias con los nuevos y jóvenes integrantes, sin embargo, esta es una excelente oportunidad para aprender, actualizarse y por supuesto, enseñar.



Aunque quizá los equipos multigeneracionales no comparten gustos, actividades extracurriculares, costumbres o perspectivas, esto precisamente “favorece la creatividad y la resolución de problemas; hace a los colaboradores mucho más flexibles y tolerantes, aumentando la productividad e impactando directamente en el negocio”, comenta Adriana Garcés, gerente de Talento Humano ManpowerGroup Colombia.

Pero, ¿cuáles son los ‘skills’ que cada generación carga consigo? Por un lado están los ‘baby boomers’, quienes nacieron entre los años 40 y 60, que brindan “el conocimiento y experiencia de negocio”; la generación X (nacidos entre los 60 y 80), que “dan contexto, parámetros, bases, dominio y sagacidad”; mientras que las nuevas generaciones, aportan “dinamismo, desarrollo tecnológico y agilidad en las comunicaciones”, menciona Mónica Yamile Pardo, directora de Talento Humano de BDO en Colombia.



La integración de los equipos también es una parte importante a tener en cuenta, sobre todo, cuando los miembros son multigeneracionales. El trabajo depende de la dirección que propicien los líderes, quienes se encargan de conocer y fortalecer a sus colaboradores.



Con el fin de lograr un acoplamiento y comunicación efectiva entre trabajadores de distintas generaciones, se pueden realizar actividades que den paso a la socialización como “retroalimentación, desayunos y festejos de cumpleaños”.

Además, un buen ambiente donde “las decisiones sean compartidas dentro del equipo y se consulten opiniones al momento de tomar decisiones, generando una dinámica que promueve la participación de todos”, dice Julián Sopo, gerente de consultoría de Adecco.



Contar con un grupo de colaboradores de distintas edades no debe representar un conflicto para trabajar, se trata de entender las necesidades y formas de trabajo del equipo. “La clave aquí para que esto sea posible, es trabajar la comunicación asertiva y el líder debe conocer perfectamente a sus empleados, para asignar responsabilidades y roles de acuerdo a las fortalezas para que se complemente y, que así, cada una de esas generaciones sume al equipo y no reste”, aconseja Garcés.



No solamente se deben crear buenas prácticas entre los equipos cuando existen multigeneraciones en las empresas. También se deben plantear “políticas integradoras, tolerantes e incluyentes, en todos los factores sociales y culturales, preferencias religiosas, sexuales, raza o condición financiera; así lograremos empresas verdaderamente productivas y trabajadores felices que dan todo su talento por ellas”, concluye Pardo.



Por: Juan David Castro

Contenido@elempleo.com