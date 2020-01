Errores frecuentes en la búsqueda de empleo

Existen distintas percepciones a la hora de buscar empleo que no siempre son acertadas y causan que las personas tomen malas decisiones cuando se enfrentan a las entrevistas de trabajo.



Estas son algunas de las recomendaciones que la consultora Hays brinda a quienes salen al mercado laboral por primera vez, pero también, para aquellos que -con alguna experiencia- se aventuran en la búsqueda de un nuevo panorama laboral.



1. ¿Mayor número de aplicaciones es equivalente a más posibilidades de conseguir empleo?



Los expertos de Hays afirman que conseguir el trabajo ideal toma tiempo y, en este sentido, quienes están en la búsqueda de una vacante más que en la cantidad de aplicaciones deben enfocarse en la calidad de las mismas.



Además, la consultora anota que las compañías buscan perfiles especializados, por lo cual las personas deben crear sus currículos a partir de la capacitación de sus habilidades y estudios, los cuales les generen el valor agregado frente a esas empresas.



Se debe ser eficiente aplicando a las ofertas que más se ajusten al perfil de la persona e intentar identificar a quien está publicando la oferta laboral para enviarle la hoja de vida de forma directa.





2. ¿Se pueden agregar a la hoja de vida futuros proyectos o conocimientos sin un sustento oficial?



Los consultores anotan que si bien las hojas de vida son relevantes en el proceso de selección, maquillar estos formatos puede perjudicar al candidato. Si usted está pensando en realizar futuras actividades que fortalezcan su formación es importante que las mencione verbalmente, pero no de manera explícita en el currículo.



Asimismo, en aspectos como los idiomas es recomendable que los niveles realizados estén sustentados con la certificación de una entidad. Los encargados de estos procesos suelen ser inquisitivos y volver varias veces sobre las cosas, por tanto para que las conversaciones se den de la mejor manera, el mejor activo es la verdad.



3. ¿Se debe buscar trabajo mientras se está empleado?



Si bien no es un factor determinante, en algunos casos, la consultora recomienda no renunciar a un trabajo sin tener otra posición ya negociada. En Colombia, en promedio, encontrar un nuevo empleo tarda entre 8 y 10 meses.



Sin embargo recalcan que independientemente de estos factores lo más importante siempre va a ser el valor agregado del postulante, el cual se obtiene a partir de la especialización y de la realización de un proceso consciente.



4. ¿Existen épocas del año en las que es más fácil conseguir trabajo?



Si bien es cierto que para algunos profesionales unos meses representan más movimiento que otros, como la época de impuestos para los contadores o los inicios de obras para los ingenieros, Hays afirma que, por lo general, la mayoría de los empleos pueden necesitarse en cualquier momento del año.



5. ¿Después de cierta edad es más difícil emplearse?



Contrario a lo que la mayoría de las personas piensan, muchos empleadores valoran más la experiencia de personas con una trayectoria más avanzada. La consultora ha observado que para los cargos directivos, por ejemplo, las compañías buscan candidatos con mayor experiencia, obviando su edad.



La potencialización de la productividad constituye en la actualidad un factor determinante para las empresas, en donde la edad de sus empleados es irrelevante si se constituye el objetivo.



