¿Licencia de maternidad y paternidad por el mismo tiempo en Colombia?

Recientemente la ministra de Trabajo, Alicia Arango, dijo que el Gobierno está evaluando la posibilidad de que la licencia de maternidad y paternidad tengan el mismo tiempo, esto con el fin de que el padre tenga los mismos derechos que la madre.



"Hemos pensado en la licencia de paternidad, que sea igual para el papá y la mamá. Para que el papá también esté con el niño y para que no sea solamente la mamá la que tenga que sufrir esa exclusión por ser mamá", afirmó en su momento la ministra sobre el tema.



Pero, ¿qué tan viable es llevar a cabo esta propuesta? Portafolio.co consultó a expertos sobre el tema quienes aseguran que aunque es viable, es una propuesta que no se verá en el futuro próximo y que el gobierno debe centrar la discusión de la licencia de maternidad en otros aspectos.



Nadia Sánchez, fundadora de 'She Is Foundation', afirma que es una excelente iniciativa ya que tomaría como base los oficios compartidos, es decir, que tanto el papá como la mamá tengan la misma obligación del cuidado de su hijo.



"Es una iniciativa que reactivaría el tema de la igualdad de condiciones porque elimina el estereotipo de que la madre debe tener mayor licencia por temas físicos. Y socialmente porque estamos cambiando y el padre también debe tener responsabilidad y disfrutar, de la misma manera que la mujer, de los primeros meses de su hijo", aseguró Sánchez.



La fundadora de 'She Is Foundation' también resaltó que esta iniciativa sería un gran reto tanto para el país como para las empresas, siendo estas últimas las que verían un gasto adicional en sus operaciones.



Por su parte, David Antonio Lizarazo, abogado experto en el tema y socio de la firma Lizarazo & Álvarez, también ve viable la iniciativa, sin embargo, no ve muy cercana su puesta en marcha. "Lo veo muy remoto porque es algo que se esperaba estuviera en la ley vigente y ni siquiera se tocó el tema durante las discusiones, así que no creo que por ahora lo estén pensando en implementar", aseveró Lizarazo.



Al respecto, aseguró que el gobierno más que centrarse en igualar los tiempos de las licencias debe encaminar sus fuerzas a proteger a las madres que no tienen acceso a este beneficio. "El Gobierno debería enfocarse en las madres que hacen parte del régimen subsidiado, que no pueden cotizar o que no tienen recursos para afiliarse a una EPS. Ellas están totalmente desprotegidas desde el momento de la fecundación hasta el posparto".



Finalmente, Iván Jaramillo, investigador de la Universidad del Rosario, considera que el igualar el tiempo de la licencia de paternidad con la de maternidad es un tema a largo plazo y que se debe dar de manera progresiva. "La licencia de paternidad debe aumentarse progresivamente, porque no podemos pasar de ocho días a 18 semanas de un momento a otro. Esto ayudará a romper lo que los académicos llamamos economía del cuidado e imputación de cargas de cuidado únicamente a las mujeres, que es lo que limita muchísimo el acceso de ellas a ambientes laborales", afirmó.



EL IMPACTO DE LA LICENCIA EN LA VIDA LABORAL DE LA MUJER



Las licencias de maternidad en Colombia tienen una duración de 18 semanas y se financian a través del sistema de seguridad social. Este tiempo ubica a Colombia por debajo de la media de los países que hacen parte de la Ocde pero está en línea con lo recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



Esta duración ha tenido dos aumentos importantes: el primero fue en el 2011 donde pasó de 12 a 14 semanas y el segundo en 2017, en donde pasó de 14 a 18.



Y actualmente, en el Senado cursa un proyecto de ley con el que se busca extender hasta por seis meses la licencia de maternidad cuando, por cuidado del recién nacido, lo disponga el médico. De igual manera, plantea fortalecer el fuero de maternidad, esto con el objetivo de que las mujeres no puedan ser despedidas de sus trabajos sino hasta cuatro meses y medio después del parto.



Sin embargo, un informe de Fedesarrollo sobre el mercado laboral enfocado en la maternidad asegura que hay estudios en los que se evidencia que la extensión de licencias puede tener efectos negativos en las condiciones laborales de las mujeres. Por ejemplo, se ha detectado que el costo adicional anual de la licencia es de 6,7%, relacionados a la contratación de reemplazos, ajustes en la organización y una posible pérdida de la productividad.



De igual manera, se ha evidenciado que el aumento de la licencia de maternidad no tiene efectos sobre la probabilidad de continuar con el empleo en el corto y largo plazo, y fomenta la informalidad. "Estudios encontraron que la extensión de doce a catorce semanas de la licencia hizo que las mujeres menos educadas en edades más fértiles incrementaran la probabilidad de aumentar su tasa de inactividad en 0,9 puntos porcentuales, de informalidad en 0,6 y de autoempleo en 0,6", resalta Fedesarrollo.