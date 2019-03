Frases para ‘enamorar’ a su jefe

No solo basta con la palabra, la idea es que a través de sus acciones y actitud pueda reflejar compromiso, cumplimiento y seriedad ante los ojos de su jefe. Para él, es importante que sus empleados estén motivados y que sientan que pueden crecer y desarrollarse profesionalmente en su empresa.

La gratitud es el comienzo, si espera que solo sus superiores sean quienes agradezcan por sus laborares, está equivocado. Es importante que esto no sea unidireccional, debe ser agradecido con sus jefes y compañeros.



“Un empleado que sabe decir gracias por algún acto o hecho que lo impactó positivamente de su líder es una persona que va creando una conexión que siempre trae buenos frutos, porque un reconocimiento y agradecimiento oportuno es un impulso y motivación para todos”, afirma Adriana Garcés, gerente de Talento Humano en ManpowerGroup.



Estas son las frases que molestan a los jefes



Trabajar con pares puede llevar a que se genere competencia y en algunos casos, rivalidades. Sin embargo, un líder aprecia cuando en su equipo existe un ambiente colaborativo y sano entre los empleados.



Al ofrecer apoyo a un compañero agobiado con sus tareas o que está ausente, usted le demuestra al jefe “compromiso, orientación al logro y por supuesto trabajo en equipo, que es lo más importante a lograr para cualquier líder en una organización”, menciona Elive Riveros Trujillo, directora de Personas, Organización y Cultura de HDI Seguros.



¿Está buscando trabajo? Registre aquí su hoja de vida



Hay frases ideales. Por ejemplo: “He analizado algunos indicadores y quiero proponer un modelo de mejoramiento” o “Me gustaría tener un espacio con usted, quiero retroalimentarme frente a los aspectos que debo mejorar”. El primer comentario puede proyectar la confianza y dedicación que un empleado tiene con su líder. Con el segundo se puede “detectar la apertura de su colaborador para construir más y mejores procesos, evidenciando a una persona propositiva”, dice Liliana Guzmán Caballero, directora de Recursos Humanos de Adalid.



Según Guzmán Caballero, “crear empresa en el país es muy difícil; cuando se admira la labor de una persona que genera empleo, es un aliciente para transferir conocimiento a otros que quieren seguir el mismo camino”. Decirle al jefe que lo admira por su emprendimiento no tiene que volverse un acto exagerado de ‘adulación’. De igual manera, si usted considera que su superior es un ejemplo a seguir por sus logros o experiencia profesional, puede hacérselo saber.



Reciba asesoría personalizada para su currículo con elempleo VIP



No olvide siempre estar dispuesto a dar un poco más de lo que puede dar y, por supuesto, estar abierto al aprendizaje.



Estas actitudes son importantes dentro de los equipos de trabajo y puede reflejarlas a través de expresiones como: “pensé que me iba a preguntar por este tema, así que me adelante e hice este informe, cuénteme qué le parece” o “claro que sí jefe, no sé cómo hacerlo pero yo investigo y lo hago”, concluye Riveros Trujillo.



Conozca el listado completo de las frases para ‘enamorar’ a su jefe



Juan David Castro

Contenido@elempleo.com