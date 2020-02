Las competencias, clave para contratar mejor

El fortalecimiento de las políticas de talento humano y la selección por competencias son tareas pendientes que tienen las empresas del país.



Esa es una de la conclusiones de la primera edición del Informe Nacional de Empleo Inclusivo (Inei), elaborado por Fundación Corona, la Fundación Andi y el programa de Alianzas para la Reconciliación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Acdi / Voca.



El documento recopila el panorama de 64 territorios, que representan el 54,8% de la población total del país. Además, recoge información de 350 iniciativas y actores que trabajan en programas para la inclusión laboral de población vulnerable.



La idea es facilitar información para la toma de decisiones para superar los vacíos que se evidencian en el tránsito de estas poblaciones desde la educación hasta el empleo formal, explica Catalina Martínez, directora de la Fundación Andi.



De ahí que el estudio aborda cuatro tramos: educación básica y media, formación para el trabajo, intermediación laboral y empleo.



Uno de los puntos en que llama la atención el estudio tiene que ver con la importancia de que las empresas se fijen más en las competencias que en la formación, específicamente titulada.



“Hay una gama de oficios que no necesariamente requieren un enfoque tan estricto en ciertas formas de establecer un perfil”, dijo.



Es importante que esto se lleve a la práctica desde la promoción de las vacantes y el diseño de los cargos. Con información del Dane, el informe señala que el 78% de las empresas de la industria, 86% del sector comercio y 56% del sector servicios no tienen esquemas de gestión humana por competencias.



Mejorar en este aspectos, es fundamental para optimizar las condiciones de inclusión. “Las competencias no están referidas a saber operar una máquina o desarrollar un producto, sino que son varios aspectos que habilitan a la persona para acceder a los empleos. Competencias blandas en temas de manejo de relacionamiento y orientación socio-ocupacional.



Desde el análisis de la tasa de ocupación, se nota un desbalance para las mujeres. La relación entre las personas ocupadas y el total de personas que participan en el mercado laboral, fue 57,8 para 2018, cifra inferior en 0,6 puntos porcentuales a la observada en 2017.



Ese indicador de los hombres fue superior al de las mujeres durante toda la década, prueba de ello es que mientras 69 de cada 100 hombres en edad de trabajar lograron ubicar un empleo en Colombia, solo 47 de cada 100 mujeres lo consiguieron.

​

Este hallazgo muestra una brecha ocupacional en favor de los hombres de 22 puntos porcentuales. Y si ellas son jóvenes, el panorama es más preocupante.