Liberar trabajadores de los escritorios proporciona autonomía

El desarrollo de los dispositivos móviles y la disponibilidad de la información en la nube ha incrementado la demanda de fácil acceso a redes corporativas en cualquier momento y desde cualquier lugar. Ahora la toma de decisiones toma menos tiempo, el servicio al cliente es más exitoso, pero así mismo crece la competitividad.



De acuerdo con Fabio Szuldiner, gerente de ventas de Net2Phone para Colombia, “se calcula que en este país alrededor del 26% de los trabajadores necesita hacer sus labores desde fuera de la oficina, debido a viajes al extranjero propios del negocio, porque sus actividades diarias implican constantes desplazamientos o para mejorar la calidad de vida del trabajador".



Liberar a los colaboradores del escritorio proporciona flexibilidad, brinda autonomía a los trabajadores y una sensación de independencia que hace que su productividad crezca. Es necesario aclarar que la productividad no se mide por la cantidad de horas que una persona desempeña cierta actividad, más bien se trata del cumplimiento de los objetivos propuestos. Por esto, es indispensable contar una red de internet apropiada que permita una conexión segura y garantice el funcionamiento idóneo de las soluciones.



Uno de los aspectos fundamentales para tener procesos de movilidad seguros, es la migración a plataformas y sistemas de negocio que operen desde la nube, ya sea a través de escritorios remotos o el uso de una solución Central virtual telefónica que combina funciones de administración y operatividad, como el uso de la aplicación SoftPhone que da acceso a la extensión desde el celular y llamadas a través del sistema Find Me – Follow Me, que permite la recepción de llamadas desde y en cualquier locación.



Es cierto, que en este tipo de trabajo en el que las tareas fuera de la oficina abarcan gran cantidad de tiempo, existen varios retos como, por ejemplo, mantener la comunicación con el público externo, ya sean clientes, proveedores e incluso existe la posibilidad de perder un negocio por no estar en la oficina en el momento indicado, es por esto que tener la facilidad de conectar la línea corporativa a una app en el celular puede incluso salvar una empresa o generar una oportunidad de venta.



“La movilidad impulsa el cambio más significativo en el gasto dentro del mercado de las TICS, no solo por su efectividad, también hay que tener en cuenta que la capacidad de adaptación del sistema de telefonía IP y su flexibilidad ayuda a ahorrar gastos en mantenimiento técnicos y operacionales, además no es necesario hacer inversiones en equipos, teléfonos, ni servidores o máquinas de Data center, lo que garantiza que, aunque haya problemas de corriente o ataques al servidor, el funcionamiento de la herramienta no se verá afectado”, explicó el experto de Net2Phone.



A partir del inicio de década se fortalecerá la independencia en el trabajador y el trabajo remoto será una constante para las compañías en Colombia.