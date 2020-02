No es necesario ser jefe para ser un líder

No tener equipo a cargo no es sinónimo de que exista ausencia de liderazgo. Desde cualquier cargo se puede ser líder en las distintas actividades que exija el trabajo, así como en la vida.



Inicialmente, es importante que el empleado entienda la visión, la estrategia y los objetivos de la organización. Con esto en mente y a partir de toda la información que recibe en su empresa, podrá trazar un plan y convertirse en referente de lo diferente, lo que genera y aporta a la organización.



“Un colaborador siempre tendrá la oportunidad de convertirse en un líder motivador y empoderar a otros en la toma de decisiones. Debe llevar a otros a moverse hacia la consecución de las metas con la misma energía y dinamismo que lo hace en su entorno y posesionarse como referente de inspiración para otros”, explica Adriana Acosta, executive manager de DNA Outplacement.



También es vital aprender de sus jefes y superiores. De ellos puede rescatar la gestión de equipos, las metodologías o procesos utilizados, conocimientos técnicos, reacción y respuesta a eventos inesperados y, por supuesto, la experiencia laboral.



Cada empleado también puede crecer como líder cuando es un miembro responsable en el equipo, tiene iniciativa y es capaz de crear y establecer nuevas formas para alcanzar los objetivos que le han planteado. No es pretencioso y tampoco espera desmeritar el trabajo de los demás.



“El verdadero líder no espera a que le digan qué hacer o cómo actuar sino que, al contrario, tiene sus propias ideas y las comparte, permitiendo hacer realidad sus deseos y visiones”, complementa Acosta.



Ahora, entre sus pares debe destacarse por ser alguien transparente, genuino, persistente y ético. Con estas características será capaz de realizar sus funciones y fortalecer sus relaciones interpersonales de una mejor manera, algo que también es característico de un buen empleado líder.



Finalmente, ser líder en el equipo de trabajo no implica asumir una “voz tirana” o mandona. Al contrario, a partir de la humildad y certeza con que se pueda expresar, el colaborador logrará generar confianza y seguimiento entre sus compañeros.



Juan David Castro

Contenido@elempleo.com