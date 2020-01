OIT dice que el desempleo en Colombia seguirá en aumento

A pesar de que el desempleo de Colombia empeoró a lo largo del año pasado y está por encima del doble dígito, y de que la esperanza del país era que se empezaran a ver mejoras en el 2020, las estimaciones apuntan hacia el lado contrario, es decir, hacia una mayor tasa.



De acuerdo con los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mientras que el desempleo de Colombia impactó al cierre de 2019 a 2,6 millones de personas, sus estimaciones para 2020 y 2021 pasan porque ese dato se incremente en unas 100.000 personas más, por lo que la cifra sería de 2,7 millones.



Incluso, las estimaciones (o margen de error) que realiza la OIT apuntan a un rango máximo que podría llegar a los 2,8 millones en 2020 y 3 millones en 2021, lo que muestra que la tendencia no es positiva.



“La tasa de desocupación colombiana ha seguido una evolución muy similar a la del promedio latinoamericano , especialmente en los tres últimos años. Sin embargo, dato del año más reciente (septiembre) da cuenta de un aumento mayor en Colombia. De mantenerse la tendencia, es probable que la desocupación en Colombia se mantenga en los dos dígitos”, apuntó Hugo Ñopo, economista regional de la OIT y coordinador del equipo que realizó el último informe sobre la materia.



Al mirar los datos en detalle, según Ñopo, “en el reporte destacamos que hay dos grupos a los que deberíamos prestar especial atención: los jóvenes y las mujeres. Nótese que, al respecto, Colombia tiene tasas altas de desocupación femenina y de jóvenes, por encima del promedio regional”.



Precisamente, de acuerdo con el experto, las razones que han impulsado el peor desempeño y el hecho de que las perspectivas para los próximos años no sean mejores son “la reducción de las perspectivas de crecimiento, a esto se suma el cambio tecnológico, la falta de innovación y nuestros bajos niveles de capital humano”, apuntó.



Pero esta situación no es exclusiva de Colombia, sino que afecta tanto al conjunto de Latinoamérica, como al mundo en general. Según indica el informe ‘Panorama Laboral’, en estos momentos hay 25,3 millones de personas en la región buscando trabajo, lo que equivale a un desempleo de 8,1%. “Esta tendencia al alza podría acentuarse y llegar a 8,4% en 2020 si la región continúa enfrentando una situación de crecimiento económico moderado”, apunta el comunicado de la institución multilateral.



En este aspecto, Ñopo resalta que “en los últimos cinco años, venimos creciendo por debajo del resto del globo y por debajo de los países emergentes. Necesitamos ajustes que permitan mejorar la productividad laboral y la productividad total de los factores”.



FACTORES DE MÁS RIESGO



Además de mostrar que las perspectivas para el trabajo no son las más positivas en el corto plazo, la OIT resalta en sus informes otros aspectos que también preocupan de manera independiente.



Uno de ellos es lo que denomina la precarización del trabajo. Como indica la OIT, en estos momentos “19,5 millones de trabajadores en América Latina no están ganando lo suficiente para mantenerse a sí mismos y a sus familias y alejarlos de la pobreza”.



Otro es la informalidad, que según la OIT alcanza al 53,1% de todos los trabajadores, mientras que el desempleo entre los jóvenes es, quizá, la que más preocupa. “Más de uno de cada cinco trabajadores jóvenes, o 23,3 millones de personas, no estaban empleadas, de los cuales dos tercios son mujeres”, resalta el documento. En Colombia, ese dato es de 21,6%.



La desocupación entre las mujeres de Latinoamérica es otro de los puntos en los que más énfasis hace el reporte, pues asegura que de acuerdo con los últimos datos, “la desocupación femenina subió 0,2 décimas porcentuales a 10,2%, mientras que la de los hombres se mantuvo sin cambios en 7,3%”.

