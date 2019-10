¿Qué hacer y qué no hacer para buscar empleo?

Daniel Francisco Parra, gerente de selección en Colombia de la headhunter Adecco, dio a conocer a Portafolio.co el panorama laboral del país y consejos sobre qué hacer y qué no hacer al aplicar para un trabajo a través de estas agencias de empleo.



¿Cuáles son los errores que cometen las personas al inscribirse a un headhunter o agencia de empleo?



Hay personas que todavía siguen trayendo a la oficina la hoja de vida en físico cuando todos los headhunters o agencias de empleo ya tienen páginas de internet donde pueden registrar la hoja de vida.



Hay otros que no ponen la información completa, solo el nombre, contactos, referencia y creen que con eso tienen.



¿Qué aconsejan ustedes entonces?



Poner la información más completa y veraz posible para que cuando busquemos un perfil definido sea más fácil encontrarlo. Así mismo se recomienda tener la hoja de vida en varias agencias para que sea más fácil conseguir empleo. También es aconsejable moverse bien en LinkedIn, que es la red social más utilizada para buscar trabajo en el mercado.



¿Qué información debe llevar un perfil de LinkedIn para ser más efectivo?



La información de la trayectoria laboral debe estar actualizada, a veces uno encuentra una parte solamente. LinkedIn permite en el cabezote, por ejemplo, debajo de donde está la foto, poner una breve descripción de lo que usted realmente quiere del mercado: profesión, experiencia, intereses o nuevos retos que quiere asumir. Así es más fácil encontrarlo en las bases de datos.



Lo importante del perfil es que sea muy descriptivo y claro con las funciones que tiene y sus intereses. La búsqueda puede ser asertiva desde dos lados, desde lo que sabe y desde lo que quiere aprender, eso lo hace muy ganador. Dejar claro lo aprendido y lo que quiere aprender.



¿Qué clase de profesionales buscan las empresas ahora?



Las empresas multinacionales buscan ya no como algo adicional, sino como algo del perfil, que la gente sea bilingüe. El inglés hace parte del paquete que deberían tener todos los profesionales, no es excluyente pero la mayoría de las multinacionales pide que sea así. El inglés es dominante.



La experiencia siempre va a ser valiosa, pero más si está atada a la capacidad de aprendizaje. Hay personas que no están abiertas a conocer otras dinámicas de aprender. Hay gente que piensa que porque tiene mucha experiencia cae en el error de creer que ya lo sabe todo y solo llegan para aportar y no a adaptarse al nuevo modelo de aprendizaje de la organización.



Esa sinergia es muy importante: la capacidad de la gente de pasar de un modelo aprendido a un modelo nuevo de aprendizaje que haga sinergia entre lo que sabe y lo que le puede ofrecer a la organización.



Los perfiles de éxito no buscan la persona que tenga 10.000 requisitos y que los haya vivido, lo importante es que tenga la capacidad de hacer sinergia con el nuevo modelo de trabajo. A veces encontramos muy buenos candidatos pero después descubrimos que no tienen capacidad de adaptación a un nuevo sistema laboral. No tienen esa capacidad de apertura.



¿Qué otros aspectos miran las empresas?



Que las personas tengan capacidad de vincularse con diferentes comunidades, sectores e industrias. Que todos los conocimientos adquiridos que tengan las personas puedan ser funcionales. No solo que sea un gran académico, sino que todo lo que ha aprendido lo pueda hacer funcional y aplicar en el trabajo en el día a día.



¿Son importantes las redes sociales a la hora de buscar trabajo?



Las redes son una herramienta adicional para ser más visibles en el mercado laboral, que las tenga o no, no implica que sea un candidato bueno o malo. Los headhunters buscan a la gente en las redes sociales porque ahí son más visibles. Si no están en redes, encontrarlos va a ser más difícil.



¿Hay casos en que sean las personas las que después del proceso ya no les interesa el trabajo?



Pasa mucho, los headhunters buscan los mejores candidatos de acuerdo al perfil, entonces si es un buen candidato la empresa donde trabaja busca retenerlo y en la fase final, en la carta de oferta, la empresa donde trabaja le hace un ofrecimiento igual o mejor.



¿Hay diferencias entre lo que buscan las empresas nacionales y las multinacionales?



Claro. Las multinacionales prefieren gente que ya haya tenido un tipo de contacto a nivel internacional para garantizar que no vaya a ser difícil el contacto con otras culturas y con equipos de trabajo de otros países. Es para minimizar riesgos.



A las nacionales, en cambio, les genera temor traer a alguien de la gran multinacional porque dicen que de pronto viene con otras expectativas, con modelos mentales de empresas muy grandes y les da miedo que no dure porque es realmente el dolor de cabeza de las empresas en Colombia: la rotación y la pérdida de talento muy rápido.



¿Cómo va el mercado laboral en estos momentos en el país?



El primer semestre del año pasado fue de incertidumbre por el tema de elecciones, en este segundo se reactivó, el tema de consumo masivo y farma repuntó bastante bien en el país, buscando gente a todos los niveles, de perfiles comerciales, administrativo, operativo.



También tenemos otra vez contrataciones masivas de hidrocarburos. El sector ha estado muy activo en temas de contratación en el país.



¿Los headhunters siguen siendo solo para altos puestos?



Cuando llegaron al país estaban focalizados a buscar presidentes, vicepresidentes y grandes cargos. Eso cambió hace unos años y ahora tienen unidades específicas para buscar en donde está el volumen de ofertas y búsquedas.



Adecco, por ejemplo, se focaliza también en búsquedas entre el salario mínimo y los seis millones de pesos, que es donde está el volumen, y de ahí para arriba todas las posiciones que se necesiten. El headhunter ya no es el gurú, busca todo tipo de posiciones.



Las bolsas de empleo buscan todo tipo de perfiles, no hay que pensar que uno solo llega aquí a buscar trabajo cuando quiere ser directivo de una empresa sino a todos los niveles. Nosotros a nivel global lo que hacemos es identificar todo el tiempo potenciales trabajadores en todas las posiciones. No solo para directivos de primer nivel, también montacarguistas, cajeros, auxiliares de oficina, ahora es más difícil encontrar una asistente de gerencia que encontrar al mismo presidente. Buscamos gente en todas las posiciones.



¿Qué tan importantes son las llamadas habilidades blandas a la hora de buscar empleo?



Las habilidades blandas es un tema que tenemos todos y ya está un poco desvirtuado en el mercado porque como ya se volvió común, todo mundo empezó a hablar que las tenía. El 95% de las hojas de vida llegan como grandes trabajadores en equipo, grandes pensadores. Las habilidades blandas se vuelven todas esas capacidades que todo mundo adquiere en el día a día puestas en torno a hacerlas funcionales en un trabajo.



¿Qué es lo verdaderamente importante en una entrevista?



La gente se olvida de hablar de lo realmente importante y es lo funcional de tus conocimientos en pro de ponerlos a favor de lo que haces dentro de una organización.





Pedro Vargas Núñez

Portafolio.co