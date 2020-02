¿Qué necesita un colombiano para trabajar en una multinacional?

Las empresas multinacionales tienen claro lo que se necesita fortalecer e incluir en su personal. Al tener oficinas en otros países cuentan con una visión más amplia del mercado laboral y sus oportunidades de crecimiento.



“En el campo tecnológico y a nivel de Latinoamérica, hay un déficit de más de 500.000 profesionales. En Colombia hay entre 40.000 y 70.000 puestos disponibles para personas que quieran trabajar en esta área”, le comentó a elempleo.com Patricio Espinosa, gerente general de IBM Colombia.



Mira en video la entrevista completa con el gerente de IBM



Por eso, Espinosa argumentó que el tener conocimientos y experiencia en inteligencia artificial, analítica de datos, programación en la “nube” y ‘blockchain’ las personas se vuelven un gran foco de selección para los encargados de reclutamiento de una multinacional.



“En Colombia el mercado laboral es extremadamente competitivo y las multinacionales nos disputamos por conseguir ese talento, pero principalmente buscamos profesionales que tengan ganas de aprender y generar nuevas ideas”, dijo el Gerente general de IBM Colombia.



El experto aclaró que, aunque la tecnología brinda grandes posibilidades de emplearse en un futuro cercano, también se necesitan de profesionales que sean egresados de programas académicos en finanzas, contabilidad, administración o logística; la contratación variará según las necesidades de la compañía, afirmó.



Con elempleo VIP puedes destacar tu hoja de vida



Sumado a lo anterior, las empresas más grandes precisan de trabajadores creativos que se atrevan pedir consejos o guía, que aporten diferentes puntos de vista y que no teman expresar sus ideas en los grupos de trabajo, espacios donde finalmente se genera la innovación.



Ahora, para que un profesional pueda sobresalir en el mercado laboral, es necesario aplicar a plataformas de empleo, ayudarse con las redes sociales y diseñar una estrategia de ‘networking’, que básicamente significa hablar y referenciarse con contactos, colegas o conocidos que trabajen en la empresa a la que aspira el candidato.



Finalmente –aunque muchos ya lo dominen- el inglés “es fundamental hoy en día y se puede estudiar y preparar a través de plataformas digitales. Este idioma y el portugués pueden acelerar la capacidad de crecimiento del profesional, pues son un diferenciador que es necesario, ya que el material laboral que se podrá aprender en el futuro está en estas lenguas”, mencionó Espinosa.



Las personas que todavía no han tenido frutos en su búsqueda laboral deben saber que este es “un proceso muy estresante emocionalmente, pero hay que ser optimistas y tener convicción. Si no está funcionando donde ya se ha aplicado, hay que aprovechar el tiempo para capacitarse en los conocimientos tendencia”, concluyó el experto.



Javier Borda Díaz

Contenido@elempleo.com