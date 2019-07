Saque lo mejor de los ‘regaños’ que reciba de su jefe

Aunque los ánimos se bajen y se sienta ‘tenso’ el ambiente en su oficina, cuando su jefe le llame la atención debe ser asertivo y aprender de cada corrección, claro está, sin que dejar que le falten al respeto. De esta forma garantiza que pueda desempeñarse mejor en el futuro.

La retroalimentación siempre se debe asimilar desde un punto constructivo y “positivo, porque a pesar de recibir críticas que no van a gustar, hay cosas por mejorar y lo más importante es tratar de entender de que hubo alguna equivocación”, menciona Andrés Díaz Granados, executive manager de DNA Human Capital.



“Si por alguna razón la persona que retroalimenta no lo sabe hacer, el trabajador puede echar mano de su objetividad y su inteligencia emocional, después extraer lo que sabe que debe mejorar y con humildad reconocerlo, mejorarlo y ponerlo a su servicio y al de los demás”, aconseja Yamile Pardo, directora de Talento Humano de BDO en Colombia.



El ‘feedback’ siempre debe servir como método para analizar perspectivas y situaciones distintas, esto con el fin de llegar a diferentes acuerdos. Los jefes deben propiciar “una conversación enfocada en prosperar, donde el empleado pueda dar su punto de vista y argumentos, ya que a veces los superiores también tienen sesgos y percepciones diferentes”, comenta Díaz.



En el trabajo no faltan las equivocaciones y descuidos por parte de jefes y empleados. Si el empleado es quien recibe una reconvención y tiene que ‘agachar la cabeza’, Pardo afirma que estas observaciones las debe “digerir y repensar, porque si es una evaluación profesional y de altura, hay algo de cierto en esa retroalimentación”. En caso de que haya una “falencia latente en el trabajador y esta sea reportada por varios de sus compañeros, es algo que definitivamente existe y es responsabilidad del trabajador reconocerlo y mejorarlo”.



Si el empleado siente que está siendo víctima de humillaciones o palabras inadecuadas, tiene todo el “derecho de levantarse de la sesión de retroalimentación e informar por medio de los canales instaurados en la empresa para denuncias, como el comité de convivencia, el equipo de recursos humanos o algún otro jefe que sí sea ejemplo de liderazgo”, concluye Pardo.



Lo importante es no tomarse personalmente un ‘regaño’, ya que las relaciones laborales deberían ser simplemente eso, vínculos en el trabajo. Siempre y cuando las observaciones se hagan sobre tareas, resultados o funciones, deberá saber que su jefe lo hace porque espera el mejor desempeño por parte de su equipo.



Juan David Castro

Contenido@elempleo.com