Temporada navideña, tiempo para mejorar relaciones laborales

Muchos empleados suelen pasar más tiempo en su trabajo que con sus familias. Por eso, las empresas pueden aprovechar la temporada de fin de año para generar cercanía y agradecimiento con sus equipos.



Para evitar que el estar en la oficina en esta temporada festiva sea un sacrificio y que haya desmotivación o disminuya la productividad, “se pueden programar actividades en equipo para que las áreas de trabajo se relacionen entre sí, lo cual genera camaradería y lazos de colaboración. También se pueden implementar jornadas donde los hijos de los trabajadores puedan ir a las oficinas y compartan”, comenta Nora González Escobar, gerente de Gestión Humana de Assist Card.



Cada empresa puede optar por distintos eventos o jornadas como novenas, fiestas de fin de año, almuerzos o rifas entre áreas. Además, el fin de año significa una oportunidad para analizar el trabajo y desarrollo de los empleados.



Para tal fin, se puede hacer un balance que “genere sinergia, haciendo en conjunto una revisión de lo que funcionó bien y lo que debería ser mejorado, así como proponer una lista de objetivos o metas personales y laborales”, recomienda Yesenia Martínez, HR Head de TCS Colombia.



Sin embargo, es un reto realizar una retroalimentación cuando los resultados no fueron tan positivos. Para mantener un buen ambiente durante las fechas especiales, no es recomendable hacer una retroalimentación cuando no se han cumplido los objetivos.



A veces, hay empleados que todavía no cuentan con días disponibles para vacacionar y otros, que por su cargo y nivel de responsabilidad, no pueden abandonarlo en esta época.



En estos casos, se pueden “realizar ajustes de horario como jornadas de trabajo comprimidas que le permitan a las personas salir más temprano o acordar días libres durante la Navidad o el año nuevo. En caso que la operación exija disponibilidad, se pueden organizar los empleados por grupos y horarios para que estén presentes en una de las dos fechas”, aconseja Martínez.



Las compañías no deben omitir el esfuerzo y trabajo de sus empleados, sino reconocerlo. Para cumplirlo, “las empresas deberían otorgan premios en diferentes categorías por ejemplo, hacer reconocimientos por antigüedad, nuevos talentos, proactividad, servicio, trabajo en equipo o innovación”, concluye González.