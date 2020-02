Un descuento en el salario: el Fondo de Solidaridad Pensional

Algunas personas no saben por qué le descuentan dinero de su salario por este concepto.



Para financiar las pensiones que se pagan a los colombianos, distintos trabajadores con sueldos altos deben hacer un aporte al llamado Fondo de Solidaridad Pensional (FSP), una cuenta especial del Estado colombiano vinculada al Ministerio del Trabajo.



El FSP está destinado a “subsidiar las cotizaciones para pensiones de los grupos de población que por sus características y condiciones económicas no tienen acceso a los Sistemas de Seguridad Social, así como también al otorgamiento de subsidios económicos para la protección de adultos mayores en estado de indigencia o de pobreza extrema”, explica la página oficial de la cuenta.



¿Quiénes aportan entonces al FSP?



El aporte lo realizan los colombianos que devenguen más de cuatro salarios mínimos legales vigentes (SMLV), brindando mensualmente el 1% de su salario al Fondo de Solidaridad Pensional.



Por su parte, los trabajadores que ganan más de 20 SMLV hacen un aporte máximo del 2%. Hay que tener en cuenta que el porcentaje de cada aporte varía según la cantidad de SMLV recibidos.



Actualmente, el FSP financia dos subcuentas, una de Solidaridad y Subsistencia, es decir, el Programa de Subsidio al Aporte en Pensión (PSAP) y el Programa Colombia Mayor. Cada una de estas tiene variaciones en cuanto al porcentaje de aportes, regulaciones y los subsidios que se entregan, los cuales se encuentran detallados en el artículo 8 de la Ley 797 de 2003.



El PSAP “está destinado a grupos poblaciones que por sus características y condiciones no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, tales como personas mayores de 40 años, madres sustitutas, ediles y concejales pertenecientes a municipios de categorías 4, 5 y 6”, según se lee en la página oficial.



A su vez, para acceder al Programa Colombia Mayor, la persona debe haber residido en Colombia por más de 10 años y tener más de 54 años si es mujer o 59 si es un hombre. Además, deberá tener un nivel de Sisbén entre 1 y 2.



Esta segunda subcuenta tiene como propósito incrementar la protección y apoyo a los adultos mayores que estén en una situación de extrema pobreza, vivan en la indigencia o no tengan acceso a una pensión.



En el Programa Colombia Mayor, el subsidio oscila entre $40.000 y $75.000; en la subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad Pensional, el subsidio varía según el perfil del beneficiario, donde entran personas mayores de edad, madres sustitutas, ediles, entre otros.





Redacción elempleo.com

Contenido@elempleo.com