Empresas del Estado tuvieron utilidades de casi $14 billones

Cerca de $14 billones de utilidades recibió el Estado colombiano el año pasado por cuenta sus diferentes inversiones, muchos de los cuales irán a parar a los diferentes accionistas que de allí reciben dineros.



De hecho, casi $10 de cada $14 se irán la distribución de dividendos, en tanto que los demás recursos se guardarán en reservas ocasionales de las entidades correspondientes y un poco más se reinvertirá en capitalizaciones.



(Estos fueron los resultados de Ecopetrol del primer trimestre de 2019).

Así lo definió el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), que determinó que, de todos los $13,75 billones que obtuvo la Nación por sus ‘portafolios’, apenas $90.000 millones irán a reinversiones, siendo Findeter y Finagro los principales beneficiarios.



La primera tendrá a su disposición $53.246 millones, que le corresponden por ley, luego de calculados los excedentes. En tanto, la segunda contará con $21.185 millones, los cuales utilizará para “brindar un respaldo patrimonial de parte de los accionistas y buscar mantener una estructura financiera sana, continuar con la colocación del crédito al sector sin observar situaciones adversas en su capacidad de atención a la demanda de crédito”.



Sin dudas, el mayor generador de estas utilidades netas fue Ecopetrol, que le aportó al país el año pasado cerca de $13 billones, seguido del Banco Agrario ($245.000 millones) y el mismo Finagro ($105.000 millones).



En materia de recursos recibidos, pero que irán al stock, también la mayor parte la aportará la petrolera más grande del país, que mandará a reservas $3,7 billones, seguido de la Previsora ($38.000 millones), Bancóldex ($32.000 millones) y Corabastos ($17.700 millones).



Sobre la destinación de los $3,7 billones, Ecopetrol buscará “constituir reserva ocasional para apalancar la sostenibilidad futura de la compañía”, mientras que La Previsora “propone constituir reservas ocasionales para el fortalecimiento patrimonial y el mejoramiento de los indicadores de liquidez”, según se detalla en el Conpes aprobado.



ACCIONISTAS



De acuerdo con el documento en mención, tanto la Nación como los diferentes entes serán los principales beneficiarios de la repartición de estos dineros, que, incluso, recibirían los recursos como dividendos en efectivo.



Así las cosas, $8,7 billones corresponden a la Nación, de los cuales los mayores aportantes son Ecopetrol, Banagrario, Bancóldex, Central de Inversiones S.A (Cisa), Finagro y la Financiera de Desarrollo Nacional.



Asimismo, de forma directa, el Estado también recogerá otros $43.000 millones, que le llegarán de forma indirecta, es decir, a través de entidades del orden nacional.



En tanto, los otros $1,1 billones que corresponden a pago de dividendos, serán para otros socios.



Este buen desempeño de utilidades ha sido uno de los principales puntos de discusión dentro del Ministerio de Hacienda, con el fin de saber si se vende o no otra parte de Ecopetrol, pues esto le representaría al Estado dejar de recibir una parte de estos recursos.



Del otro lado de la moneda, también están otras entidades de las que la Nación podría salir, sobre todo porque estas no le generan mayores recursos (incluso algunas pérdidas), y su venta le generaría recursos fiscales importantes.



Y es que algunos entes como Satena, el Fondo Nacional de Garantías, Telecafé, RTVC, la Central de Abastos del Caribe y otras centrales de este tipo, en lugar de darle utilidades al Estado el año pasado, le generaron varios miles de millones de pesos en pérdidas.



PRIVATIZACIÓN BILLONARIA



El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, alista un plan para salir a vender diversos activos en los que tiene invertidos billonarios recursos.



Si bien los detalles de este plan aún no se conocen, en la actualización del Plan Financiero del 2019 sí se detalló que los cálculos del Minhacienda es salir de activos por un valor de $6 billones, es decir, 0,6% del PIB.



Algunos de estos activos podría incluir una parte de Ecopetrol, como lo ha dicho Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda. El funcionario también ha indicado que la Nación podría salir de algunas posiciones que tiene en electrificadoras y también algunas aseguradoras (entre las que podrían incluirse la Previsora, la Fiduciaria Agraria y Fiducoldex), entre otras.