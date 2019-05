Empresas están más motivadas a invertir en el país

En medio del repunte esperado en la economía, que este año podría crecer 3,6 por ciento, las perspectivas de inversión del sector empresarial del país son igualmente positivas.



Así lo indican anuncios de compañías, resultados financieros y noticias tras las asambleas anuales ordinarias de accionistas.



El año pasado, el crecimiento del PIB fue de 2,7 por ciento. Si bien fue el mayor ritmo en tres años, las compañías fueron muy prudentes y muchas redujeron las apuestas de inversión.



Por ejemplo, el reporte revelado por la empresa Colombina dice que solo destinó 66.000 millones de pesos, cifra que se convierte en su inversión de capital más baja de los últimos 5 años.



Por el contrario, este año millonarias capitalizaciones y el envío de utilidades a las reservas para futuras expansiones están entre los mecanismos que usarán las compañías no financieras para crecer.



La encuesta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) indica que el 51,4 por ciento de las firmas desarrollará proyectos de inversión, frente a un 42 por ciento que decidió no hacerlo y un 6,6 por ciento que los aplazará. Además, el porcentaje de respuestas afirmativas fue el mayor obtenido desde el 2012 (52,5 por ciento), lo cual refleja, según dijo el gremio, una mejoría y mayor confianza en el mercado con respecto a los últimos años.



El presidente del gremio, Bruce Mac Master, dijo que las importaciones de bienes de capital presentan un comportamiento acorde con un mayor nivel de inversión, y vienen registrando un desempeño positivo, lo que se convierte en otra buena señal para la inversión.



En efecto, según el Dane, en enero las adquisiciones en el exterior de bienes de capital y materiales de construcción sumaron 1.305 millones de dólares, con un crecimiento de 10,1 por ciento frente a igual mes del 2018.



Por su lado, Empresas Públicas de Medellín (EPM) tendrá un presupuesto de inversión de 3,2 billones de pesos para obras de infraestructura de agua potable, aguas residuales, generación, distribución y transmisión de energía.



No obstante, el esfuerzo de inversión más grande corre por cuenta del Grupo Ecopetrol, que planea invertir mínimo 3.500 millones de dólares, lo que representaría un aumento de 19,9 por ciento, frente a 2018, cuando fue de 2.917 millones de dólares. De ese monto, el 92 por ciento se destinará a las operaciones (entre 3.220 millones de dólares y 3.680 millones de dólares) en Colombia, particularmente enfocado en el crecimiento de su segmento de exploración y producción, al cual se destinará el 81 por ciento del total de los recursos.



Entre tanto, el presidente de ISA, Bernardo Vargas Gibsone, dijo que apuntan hacia nuevos países y fortalecer la operación en transmisión de energía, infraestructura vial, telecomunicaciones y gestión de sistemas en tiempo real. Para el periodo 2019-2023, la compañía proyecta inversiones de 10,5 billones de pesos.



Por su lado, Latam Airlines anunció 300 millones de dólares durante los próximos tres años para ampliar la operación a nivel nacional.



AÑO ELECTORAL, UNA AYUDA



Entre tanto, el presidente de Mexichem Colombia (Pavco), Carlos González Vega, afirmó que como 2019 es año electoral se aceleran los planes de ejecución de redes de agua, alcantarillado, gas, telecomunicaciones, vías y otras obras. El plan de la empresa apunta a destinar unos 48.000 millones de pesos en actualización de equipos y reposición este año.



Algunas de las empresas líderes de la Organización Ardila Lülle (OAL) anunciaron millonarias partidas en el marco de sus asambleas de accionistas y juntas directivas. RCN Televisión reveló que diseñará un reglamento de suscripción de acciones, hasta por 150.000 millones de pesos. Además, la junta directiva de la empresa avaló una inyección de recursos frescos en su filial de información NTN24, hasta por 10.200 millones de pesos. Mientras que el Grupo Postobón hará inversiones este año del orden de 315.000 millones de pesos, para crecimiento y mantenimiento de sus negocios centrales de bebidas no alcohólicas.



