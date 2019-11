En Black Friday local, las ventas suben 630%

El ‘viernes negro’ o Black Friday que inició como una fecha de alto consumo en Estados Unidos posterior al Día de Acción de Gracias, ha dejado de ser una festividad norteamericana para conmemorarse en distintas partes del mundo, entre estas, Colombia.



El último viernes de noviembre (29) de este año, se llevará a cabo esta jornada de descuentos en las que, según datos de la plataformas Black Friday Global, en el país las ventas durante este día subieron 630% en 2018, respecto a un día normal en el comercio local.

El pico más alto de la actividad de los compradores colombianos es entre las 3:00 p.m. y las 9:00 p.m. Durante el Black Friday se adquieren en promedio 3,6 productos por persona en el país.



Para la fecha que se aproxima, los colombianos planean gastar más de $480.000 tanto en tiendas físicas, como en virtuales, de acuerdo con datos de la firma en mención.

Aunque la fecha inició en Estados Unidos siendo solo un día, actualmente hay muchos países en los que se extienden los descuentos durante una semana con el fin de llamar la atención de los compradores. No obstante, para el caso colombiano, la búsquedas en internet sobre esto incrementan el mismo viernes.



Cifras de Google Trends entre 19 y el 25 de noviembre de 2018, “señalan que el 42% de todas las búsquedas relacionadas a Black Friday se registraron el viernes. Cabe señalar que el interés de los clientes empieza a incrementar el miércoles y disminuye el sábado. Esta tendencia es característica para muchos países, no sólo para Colombia”, indica el informe.



OTROS DATOS DE ESTA FECHA EN EL PAÍS

De otro lado, según estimaciones de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), esta fecha cada vez cobra más relevancia en el país, tanto así, que después del Día de la Madre, del Padre y la temporada de diciembre, Black Friday sería la cuarta con mayor dinamismo en las compras.



El gremio además indica que desde 2014 el comercio colombiano decidió adaptar Black Friday con el fin de incrementar las ventas durante diciembre.



Para Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, “desde que se celebra la fecha, noviembre es un mes clave para los comerciantes. Una parte importante de la facturación de las empresas en el cuarto trimestre del año se concentra en este periodo, que de negro no tiene nada”.



Sondeos de la Federación indican que al menos la mitad de los comercios modernos (grandes superficies y tiendas por departamento), tendrá promociones especiales durante esta jornada de descuentos en el país. Además, resalta que en esta actividad las plataformas online suelen tener mayor impulso.



“Muchos sitios web rematan esta nueva temporada con un Cyber Lunes, que en este año podría ser el dos de diciembre, pero también el 25 de noviembre, o ambos lunes. Originalmente, el Cyber Monday es un evento centrado en ventas relacionadas con la tecnología”, agrega Cabal.



Respecto a las categorías más populares en el país, Fenalco destaca los paquetes turísticos, ropa, zapatos, electrónica, electrodomésticos, cosméticos y perfumes.

Por su parte, el año pasado, la omnicanalidad reinó durante esta fecha, pues el 45,31% de los que participaron en estas compras lo hizo tanto en tiendas físicas como online. Mientras que el 34,38% solo compró en establecimientos físicos y el restante, 20,31% lo hizo únicamente en plataformas.



DESCUENTOS REALES VS EXPECTATIVAS

Para el caso de Colombia, el descuento en promedio durante esta jornada no ha cambiado en los dos últimos años, pues a 2018 se mantuvo en 51%. Sin embargo, la expectativa de las personas es cinco puntos porcentuales más arriba, es decir, 56%. Ahora bien, el posible ahorro medio por un colombiano comprando en esta fecha supera los $500.000.



Revisando los datos en la región de la firma Black Friday Global, los peruanos son los que mayores expectativas tienen en las ofertas con 62% (51% real), a este le sigue Brasil con 61% (56% real), Chile con 59% (54% real), Colombia ya mencionada, México con 52% (47% real) y Argentina con 47% (49% real).



En el mundo, Ucrania es el que mayores descuentos ofrece con 64%. El ‘top’ cinco lo completan Gran Bretaña (63%), República Checa (62%), Irlanda (61%) y Filipinas (60%).



DINERO A GASTAR



En promedio, el consumidor colombiano está dispuesto a pagar US$173 en total durante la actividad del ‘viernes negro’. “Eso es mucho menos que los consumidores estadounidenses, que gastan un promedio de US$515, pero más que los venezolanos (US$145) o los dominicanos (US$152)”, dice la firma Black Friday Global en su informe.



En América Latina, Chile es uno de los países que más gastaría por persona en esta jornada con US$271, le seguiría Argentina con US$253, México con US$240, Perú con US$218 y Brasil, el que menor destinaría, con US$73.



CRECIMIENTO DE LAS TRANSACCIONES EN LÍNEA



Respecto a un día común, los datos del portal indican que el número de transacciones en línea aumentan en comparación con esta jornada. De las 55 naciones analizadas, Pakistán lo hacen en 11.525%, Hungría (9.750%), Italia (4.516%), Grecia (2.600%) y Sudáfrica (2.571%), siendo estos los que lideran la lista.



En América Latina, Brasil es líder con crecimiento de 1.094%, seguido de Chile con 564%, Argentina con 325%, México con 179%, Ecuador con 156%, Colombia con 154% y Venezuela y Perú con 119% y 107%, respectivamente.



Para Black Friday Global, “no es de extrañar que noviembre sea el mes en el que más beneficios se generan. Según algunas estimaciones, alrededor del 20% de la facturación anual se realiza en noviembre. Además, nuestros datos internos nos permiten reevaluar que en ciertos mercados -por ejemplo, el Reino Unido, Grecia, Sudáfrica- incluso una de cada tres transacciones tiene lugar en este mes”.



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD ONLINE



Durante esta jornada de descuentos, no solo los consumidores están atentos, sino también los cibercriminales, según expertos del sector. Es por esto, que entre las recomendaciones que se entregan, previo a las compras, está realizar las transacciones desde dispositivos y conexiones a internet seguras.



Otra sugerencia es buscar que el portal web donde se va a realizar la compra tenga el https, que indica que el dominio es segundo. Además, en este siempre debe salir un candado en la parte superior izquierda del ‘link’. Por último, se recomienda que se desconfíen de los precios imposibles y se utilicen contraseñas únicas y seguras.