En devolución de IVA habría opción de escoger la entidad

El nuevo documento Conpes que se plantea con relación a la devolución del IVA a las personas más pobres, impactaría positivamente a las instituciones microfinancieras.



(‘La devolución del IVA será toda una revolución positiva’).

“Estamos dando una conversación estructural y pronto será presentado. En el borrador de ese Conpes estamos contemplando que la dispersión de recursos se haga directamente a los usuarios. Que el beneficiario escoja la entidad en la que recibirá los recursos, acorde a la cercanía y los servicios que se le ofrezcan, y que todas las entidades estén en igualdad de condiciones para en realizar la dispersión”, mostró en una presentación Felipe Lega, director de la Unidad de Regulación Financiera, URF, en el marco del conversatorio organizado este martes por Asomicrofinanzas, en Bogotá.



Al respecto la presidente ejecutiva del gremio, María Clara Hoyos Jaramillo, destacó la importancia que tiene esto para el sector que representa porque sus cuentas de ahorro no tienen costo y esto abre una mayor posibilidad para que las personas a quienes se les va a devolver el IVA las elijan para recibir este beneficio del Gobierno.



“El dar la posibilidad de que esta persona elija la entidad con la cual se sienta cercana, la que le está otorgando su microcrédito, qué mejor opción que la que está ahí”, señaló Hoyos.



De otra parte, el Gobierno Nacional ve a las microfinanzas como sinónimo de inclusión y está dando cada vez más herramientas para que sea un mayor facilitador para que la inclusión financiera llegue a todos los rincones del país, como se evidenció en el marco del conversatorio.



“El Gobierno está trabajando en un Conpes sobre Inclusión Financiera que busca robustecer la oferta de productos digitales, fortalecer la infraestructura financiera y digital, generar una autenticación única digital y generar una gobernanza articulada”, así lo reveló Juan Carlos Durán, presidente del Fondo Nacional de Garantías, FNG, en el evento.



(A 2022, la devolución del IVA valdría 1,53 billones de pesos).



Por su parte Felipe Lega, director de la Unidad de Regulación Financiera, URF, dijo que este año se marca un hito en cuanto a la respuesta a los nuevos retos del sector con una regulación acorde a éstos, beneficiando la oferta que los operadores pueden dar en zonas rurales y apartadas, en especial.



INCLUSIÓN FINANCIERA



Y destacó el reciente Decreto 222 de 2020 con el cual el Gobierno muestra su apoyo a la inclusión financiera abordando tres aristas.En primer lugar modernizando y ampliando la cobertura al 100% del territorio con los corresponsales, que tengan más movilidad para ampliar el cubrimiento y esperar que redunde en fortalecer el sistema financiero.

También armonizando las cuentas de ahorro de bajo monto (depósitos electrónicos, cuentas de ahorro de trámite simplificado y cuentas de ahorro electrónico), y en tercer lugar modernizando las reglas de crédito de consumo de pequeña cuantía para sustituir el llamado gota a gota.



La presidenta de Asomicrofinanzas, al reconocer las bondades de lo hecho por el Gobierno, pidió una mayor conectividad para hacer efectivas las facilidades de inclusión en curso.



“Es muy importante que el Gobierno Nacional apoye a nuestro gremio para impulsar el microcrédito con mayor cobertura en temas de digitalización para llegar a zonas rurales y rurales dispersas (profundas), para lograr una mayor equidad”.



En el evento se concluyó que resulta relevante seguir implementando alternativas respaldadas por las nuevas tecnologías que permitirán una mayor expansión de las entidades de microcrédito en lugares del País que son considerados como alejadas y dispersas.



Para los experto, esto permitirá tener una atención más personalizada, fácil, rápida y potencializar los proyectos de emprendimiento en el campo.



BARRERAS AL MICROCRÉDITO



Frente a las barreras que limitan el acceso al microcrédito, Pedro Felipe Sogamoso, director de Finanfuturo, expresó que a nivel urbano el principal limitante es la información alojada en el historial crediticio del solicitante, además de la rapidez de del crédito informal gota a gota. María Clara Hoyos dijo que se debe tener más información sobre quiénes solicitan un crédito, pero no de forma individualizada, sino particular y “genética”, hecha a su medida. Así, es posible crear productos que se ajusten a las demandas de los usuarios y diferentes poblaciones. “La población que superó la línea de pobreza puede volver a caer en ella si no se crean productos a la medida de sus necesidades”, dijo Hoyos.