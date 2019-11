En doce países, Colombia abre promoción petrolera

Con 12 países de Europa, Asia y América, Colombia pone en marcha su tarea de promoción internacional petrolera, como estrategia para atraer inversión y dinamizar la operación hidrocarburífera del país.



La misión que comienza en febrero del 2020, la cual se da 15 años después de la última promoción petrolera en un escenario mundial, llevará una delegación compuesta por funcionarios y técnicos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) a visitar tres países de Europa, cinco de Asia y cuatro de América.



Portafolio pudo establecer con fuentes de la entidad que las naciones que integran la primera avanzada promocional para el 2020 son: Noruega, Rusia, Reino Unido, India, Japón, Corea del Sur, China, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Canadá, México y Argentina.



Así mismo, la promoción será desarrollada a través de una campaña de comunicación estratégica enfocada a cada país con inversión publicitaria tradicional, participación estratégica en eventos, desarrollo de una estrategia digital y relaciones públicas.



En detalle, se le dará especial atención a la pauta en medios y publireportajes, así como reuniones one to one en los eventos con inversionistas interesados.



Según el cronograma, se visitará un país por mes con la intención de mostrar la política petrolera de promoción a través del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA), así como los bloques menores que hacen parte de la llamada ‘Liga B’.



“Solo se ofrecía la operación a un limitado grupo de países. Pero con la reactivación petrolera tomamos la decisión de abrir el abanico a otras naciones que siempre mostraron su interés por desarrollar bloques en el territorio nacional. Es decir, vamos a ‘maletear’ el potencial hidrocarburífero que ahora tiene el país por los cinco continentes”, subrayó Luis Miguel Morelli, presidente de la ANH.



LOS FONDOS DE INVERSIÓN



En cada una de las visitas a los citados países, la delegación colombiana promoverá la operación petrolera del país entre las entidades oficiales, organizaciones privadas e incluso los fondos de inversión de capital especializados en energía que buscan hacer los desembolsos de capital para fomentar el desarrollo hidrocarburífero en naciones como Colombia.



“Estos fondos de inversión se convierten en buenos socios para aquellas empresas operadoras que quieran realizar tareas petroleras en el país. Al mismo tiempo que buscan hacer la inversión, requieren de un soporte técnico importante para desarrollar los trabajos en exploración y producción”, explicó Morelli.



Además, el modelo de inversión financiera contemplado en la estrategia de promoción internacional, es la de volver al esquema de las fiducias del 2003 y 2004, para que estos vehículos financieros hagan los respectivos desembolsos hasta cumplir con los niveles de inversión que se establecen para el desarrollo de la operación.



RAZONES DE LOS 12 PAÍSES



Desde hace varios meses, tanto la administración como los técnicos de la ANH vienen estudiando los mercados internacionales pertinentes y, al mismo tiempo, efectivos y eficaces, para asegurar la inversión necesaria.



“El principal objetivo es motivar a empresas de otras naciones a que desarrollen una operación petrolera en nuestro territorio, y que a futuro les reportará utilidades. Por ejemplo, en Londres lo haremos porque allí confluyen muchas operadoras que tendrían interés por Colombia”, recalcó Morelli.



El funcionario reiteró que los países que conforman la lista vienen desde hace varios meses anunciado que sus empresas petroleras tienen el interés de operar en Colombia.

Ese es el caso de la hidrocarburífera estatal de la India, ONGC Videsh, cuyos representantes han manifestado que tienen planes para no solo ampliar, sino de paso fortalecer, su operación en el territorio nacional, ya que la demanda de hidrocarburos en el suyo estaba aumentando a pasos agigantados. Y una situación similar hay con China.



“Hemos suscrito acuerdos comerciales con estos países, que es terreno abonado para cuando desarrollemos la estrategia de promoción. Algunos gobiernos han enviado sus emisarios a Colombia para observar de primera mano la operación petrolera del país”, señaló el presidente de la ANH.



MÁS INVERSIÓN: GREMIOS



Para los gremios del sector petrolero del país, hay coherencia en la estrategia de promoción internacional petrolera del Gobierno con el objetivo de atraer inversión a la industria.



“Es necesaria esta tarea para ampliar el frente de exploración y llevar la sísmica terrestre a niveles entre los 8.000 y 10.000 kilómetros por año, e impulsar entre 80 a 100 pozos exploratorios por ejercicio”, resaltó Germán Espinosa, presidente ejecutivo de la Cámara de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol).



El líder gremial resaltó que hoy el sector tiene a su haber el 22% de la inversión extranjera. “Con un buen escenario global de precios, podríamos acercarnos al 30% que teníamos antes de la caída de la cotización”, dijo.



Y recalcó que, “luego de cinco años sin contratos, vemos esta oportunidad, liderada por el Ejecutivo, como la plataforma que requiere el país para posicionarse como el líder en inversión petrolera de la región”.



MUCHA MÁS EXPLORACIÓN

La Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) ofrece una serie de recomenda-

ciones que permitirían aumentar la exploración en el corto plazo: atender los riesgos de entorno que afectan la competitividad del país; expedir incentivos económicos y contractuales tanto en áreas libres como en áreas contratadas; y agilizar trámites y dar certidumbre en los respectivos procesos.



“Si regresáramos a niveles de exploración como los registrados en 2012, se podría incrementar en 30% los ingresos fiscales actuales que aporta el sector, contribuyendo así a respaldar la generación de ingresos.



El país cuenta con potencial por desarrollar en yacimientos, ‘onshore’, recobro mejorado, yacimientos no convencionales y costa afuera”, señaló Francisco José Lloreda, presidente

de la ACP.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio