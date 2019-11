En el país trabajan más de 25 mil extranjeros formalmente

Tras un año de creado, en el Registro Único de Trabajadores Extranjeros (Rutec) ya hay más de 25.000 personas registradas por las empresas de Colombia.



Así lo informó el viceministro de Empleo y Pensiones, Andrés Felipe Uribe, durante la rendición de cuentas del sector trabajo, y también detalló que de esta cifra, un poco más del 50% corresponde a ciudadanos venezolanos.



Este sistema, según el Mintrabajo, permite que el empleador en Colombia realice el registro automático vía web de sus trabajadores migrantes, con el fin de que el Ministerio del Trabajo tenga información de primera mano de los trabajadores extranjeros en el país, logrando una supervisión de su situación laboral, condiciones de trabajo y del cumplimiento de las normas laborales.



Las cifras también le permiten al Gobierno hacerle un seguimiento a los salarios que se les paguen a los empleados extranjeros, de tal modo que, por un lado, no estén por debajo de lo que recibe un colombiano y, por el otro, que el trabajador foráneo no le quite el puesto a un colombiano por un menor salario.



En total, según los datos del Ministerio de Trabajo, algo más de 3.000 empresas han reportado tener entre sus colaboradores a empleados extranjeros, cifra que va aumentando mes a mes.



En esta base de datos, no obstante, no están incluidas las personas que laboran de manera informal, ya que el proceso de registro por parte de las empresas en el Rutec se hace de empleados o contratistas que tienen vínculos laborales plenos.



APUESTAS PARA 2020



Además de este dato, desde la cartera laboral señalaron que el Ministerio tendrá tres tareas claves para el próximo año: inclusión laboral, protección a la vejez y consensos tripartitos.



La meta del Ministerio y sus entidades adscritas es seguir fortaleciendo la política de generación de empleo, la capacitación con pertinencia, la promoción de la formalización laboral, la protección a la vejez y el fortalecimiento del diálogo social entre trabajadores, empresarios y Gobierno, dentro del marco de mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, para discutir y acordar temas referentes a los ajustes en materia laboral que necesita el país.



No obstante, esta instancia tendrá primero que resolver los debates del cierre de año, que tienen que ver con la definición del alza del salario mínimo para el 2020. De hecho, hoy habrá una nueva reunión de la mesa de concertación, con el fin de definir el cronograma que tendrán las negociaciones.



Este incluye, entre otras, las fechas en las cuales tendrán que presentar sus propuestas los empresarios, las centrales obreras y el Gobierno, así como los días en que el Dane y Planeación Nacional tienen que dar sus cifras de inflación proyectada para 2019 y productividad, respectivamente. Según Alicia Arango, ministra de Trabajo, “este jueves entregaremos una propuesta, pero el calendario lo construiremos entre todos”.



Una vez despejado este tema –es decir ya en el 2020– la mesa de concertación tocaría de fondo el debate sobre la reforma pensional o de protección a la vejez.



“Vamos a llevar las ideas de los colombianos para allí construir una propuesta de reforma, pero es una construcción colectiva. Yo entiendo que el tema no es fácil, porque Colombia no está acostumbrado a eso, sino a que el Gobierno meta la reforma de una vez en el Congreso, y por eso digo que esperen, a ver qué va a pasar”, agregó.



Y concluyó diciendo que si la mesa de concertación no acepta los proyectos de reforma pensional y laboral que se discutirán, en su momento, estas podrían no llegar al Congreso.



LOS LOGROS DE ESTE AÑO



- Se propiciaron más de 500 reuniones, con la solución de importantes conflictos como.

Expedición del Decreto 1800, que busca generar un espacio de trabajo conjunto con las centrales sindicales para mejorar las condiciones laborales en el sector público.



- Se firmó la Iniciativa de Paridad de Género (IPG) con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Foro Económico Mundial (WEF).



- Se alcanzaron 551.265 los ahorradores en el programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), es decir 27,7% más que hace un año. Además, se han entregado 18.814 anualidades vitalicias BEPS, cifra 111% superior a la entregada en el 2018.