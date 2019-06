En mayo, demanda de energía en el país subió 4,8 por ciento

Por tercer mes consecutivo, el consumo de energía eléctrica en el país sigue en la senda del crecimiento.



De acuerdo al último boletín de demanda de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del Mercado de Energía Mayorista (MEM), los colombianos consumieron en el mes de mayo 6,104 gigavatios hora (Gwh), lo que significa un aumento del 4,8% con respecto al mismo mes de 2018 (en el cual había crecido un 2,07%)

Para XM, dicho porcentaje se ubica cerca del escenario medio de los pronósticos de demanda de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).



“Es importante tener en cuenta que los crecimientos de la demanda de energía se calculan como el promedio ponderado de los crecimientos de los diferentes tipos de días (comerciales, sábados, domingos y festivos)”, resalta el boletín de XM.



Y a renglón seguido, señal que “este tipo de cálculo disminuye las fluctuaciones que se presentan en los seguimientos mensuales, originados por la dependencia del consumo de energía en relación con el número de días presentados en el mes de análisis”.



El operador del SIN y administrador del MEM; subraya que en casi todas las regiones se presentó crecimiento de demanda de energía eléctrica con respecto a mayo de 2018.



“Oriente registró un crecimiento de 12,46%; Tolima, Huila y Caquetá, 7,73%; Caribe, 6,98%; Sur, 4,80%; Valle, 3,64%; Antioquia, 3,23%; Guaviare, 3,02%; Centro, 2,73%; y Caldas, Quindío y Risaralda, 2,59%. Por su parte, Chocó presentó un decrecimiento de 3,39%”, señala el boletín de XM.



Así mismo, el reporte reitera que la demanda máxima de potencia de mayo fue de 10,197 megavatios (Mw).



“En lo corrido del año, de enero a mayo, la demanda de energía ha crecido un 4,37%, analizando el crecimiento del mercado no regulado encontramos que este se debe principalmente al incremento del consumo de energía por las nuevas conexiones al Sistema Interconectado Nacional y al aumento del consumo de las conexiones existentes asociadas a explotación de petróleo (precio petróleo), minería, acueducto y bombeos (muchos de ellos ocasionados por la prolongación del verano)”, resaltó Jaime Alejandro Zapata, gerente del Centro Nacional de Despacho de XM.



GENERACIÓN RENOVABLE



En mayo, el 83,84% de la generación, equivalente a 160.36 GWh-día promedio, fue producto de recursos renovables; el 16,16% restante, equivalente a 30.91 GWh-día promedio, fue de recursos no renovables. Comparado con el mes anterior, la variación de la generación renovable fue de un 3,53%, mientras que la no renovable fue de un 9,13%. Se presentó un aporte para la atención de la demanda del país con importaciones desde el sistema ecuatoriano.